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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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3:0
Второй тайм: 68'
1:0
7' ГолХеннингс Роувен
2:0
39' ГолГисельман Нико
50' Желтая карточкаБодзек Адам
3:0
65' ГолRobin Bormuth
|
7'
1:0
39'
2:0
50'
65'
3:0
Состав команд
13
Бодзек
Адам
33
Усами
Такаси
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
Фортуна 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 33 Усами Такаси Полузащитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 25 Харагути Генки Полузащитник
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рензинг Михаэль Вратарь
- 39 Циммер Жан Защитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 36 Anderson Lucoqui Полузащитник
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 16 Нильсен Ховард Нападающий
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Ингольштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 21 Tobias Schroeck Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 25 Валь Хауке Защитник
- 2 Frederic Ananou Защитник
- 7 Эберт Патрик Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Предыдущие игры
Фортуна (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 15.04.2018 Хайденхайм 3:1 Фортуна Б2
- 06.04.2018 Фортуна 1:2 Бохум Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 17.02.2018 Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 02.02.2018 Фортуна 1:0 Зандхаузен Б2
- 27.01.2018 Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 09.01.2018 Фортуна 1:3 Стандард ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
Ингольштадт (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 15.04.2018 Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 31.03.2018 Хайденхайм 1:2 Ингольштадт Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Бундеслига 2
- 17.04.2015 Ингольштадт 3:2 Фортуна Бундеслига 2
- 31.10.2014 Фортуна 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 28.03.2014 Фортуна 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 20.10.2013 Ингольштадт 1:2 Фортуна Бундеслига 2
- 04.02.2012 Ингольштадт 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 05.08.2011 Фортуна 4:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 13.02.2011 Фортуна 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 22.09.2010 Ингольштадт 3:0 Фортуна Бундеслига 2
Фортуна
Ингольштадт
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|2:0
|31
|17
|5
|9
|50 - 40
|56
|2.
|Нюрнберг
|30
|14
|9
|7
|52 - 35
|51
|3.
|Хольштайн Киль
|30
|12
|13
|5
|58 - 37
|49
|4.
|Ян
|31
|14
|5
|12
|51 - 45
|47
|5.
|Бохум
|31
|12
|8
|11
|33 - 35
|44
|6.
|Арминия
|31
|11
|11
|9
|48 - 44
|44
|7.
|Ингольштадт
|0:2
|31
|11
|9
|11
|43 - 36
|42
|8.
|Зандхаузен
|31
|11
|9
|11
|35 - 29
|42
|9.
|Дуйсбург
|2:0
|31
|11
|8
|12
|43 - 52
|41
|10.
|Унион Берлин
|31
|10
|11
|10
|49 - 42
|41
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2
|31
|10
|9
|12
|33 - 45
|39
|12.
|Айнтрахт Бр
|31
|8
|15
|8
|35 - 33
|39
|13.
|Хайденхайм
|31
|10
|8
|13
|47 - 54
|38
|14.
|Гройтер Фюрт
|31
|10
|8
|13
|34 - 42
|38
|15.
|Динамо Дрезден
|0:0
|31
|10
|8
|13
|40 - 49
|38
|16.
|Санкт-Паули
|31
|9
|10
|12
|31 - 46
|37
|17.
|Дармштадт
|31
|7
|13
|11
|40 - 44
|34
|18.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|31
|7
|9
|15
|36 - 50
|30
Второй тайм
65'
Г О О О О Л - Robin Bormuth бьет в цель!
50'
Бодзек Адам получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Гисельман Нико бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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