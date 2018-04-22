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Фортуна
3:0
Второй тайм: 68'
Ингольштадт
0'
1:0
7' Гол
Хеннингс Роувен
2:0
39' Гол
Гисельман Нико
50' Желтая карточка
Бодзек Адам
3:0
65' Гол
Robin Bormuth
68'
Второй тайм
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Robin Bormuth бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Бодзек Адам получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Гисельман Нико бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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