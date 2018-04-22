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Стадион:
Морейренсе
2:1
Конец матча
Риу Аве
0'
16' Желтая карточка
Арсенио
1:0
19' Гол
Bilel Aouacheria
29' Желтая карточка
Маркан Маркос
1:1
35' Гол
Гедеш Элдер
2:1
49' Гол
Пенья Роналдо
78' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
88' Желтая карточка
Рафаэл Коста
90' Желтая карточка
Бруно Алмейда
90'+6
Второй тайм
90'
Морейренсе делает замену. Ronaldo Pena уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Морейренсе делает замену. Рафаэл Коста уходит с поля, а Куао Коффи выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Бруно Алмейда получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Рафаэл Коста получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Сантуш Нуну II получил желтую карточку от судьи

71'
Риу Аве делает замену. Леандриньо II уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
71'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.
67'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Кассама Элизеу выходит на его замену.
66'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Ronaldo Pena бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Bilel Aouacheria бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Арсенио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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