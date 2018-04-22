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Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
2:1
Конец матча
16' Желтая карточкаАрсенио
1:0
19' ГолBilel Aouacheria
29' Желтая карточкаМаркан Маркос
1:1
35' ГолГедеш Элдер
2:1
49' ГолПенья Роналдо
78' Желтая карточкаСантуш Нуну II
88' Желтая карточкаРафаэл Коста
90' Желтая карточкаБруно Алмейда
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16'
19'
1:0
29'
35'
1:1
49'
2:1
71'
78'
88'
90'
Состав команд
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
90
Семеду
Алфа
91
Нето Анжело
23
Рафаэл
Коста
77
Арсенио
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
Морейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 90 Семеду Алфа Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 27 Фофана Бубакар Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 22 Куао Коффи Защитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 93 Ousmane Drame Нападающий
- 9 Идно Нападающий
- Главный тренер: Petit
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 13 Телес Бруно Защитник
- 22 Кассама Элизеу Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 9 Желсон Мартиньш Нападающий
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.04.2018 Маритиму 1:1 Морейренсе ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2018 Морейренсе 2:1 Белененсеш ПЛ
- 09.03.2018 Брага 3:0 Морейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 13.12.2017 Морейренсе 2:2 Санта-Клара К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 06.04.2018 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 30.03.2018 Риу Аве 2:0 Эшторил ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
- 10.03.2018 Риу Аве 2:1 Фейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига
- 12.03.2017 Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига
- 23.10.2016 Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 03.04.2016 Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига
- 29.11.2015 Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига
- 25.07.2015 Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи. Клубы
- 15.02.2015 Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига
- 13.09.2014 Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 17.03.2013 Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига
- 04.11.2012 Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига
- 05.02.2012 Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|31
|24
|5
|2
|77 - 19
|77
|2.
|Порту
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|73 - 16
|76
|3.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|31
|22
|6
|3
|59 - 21
|72
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|23
|2
|6
|72 - 27
|71
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|37 - 41
|44
|6.
|Маритиму
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|33 - 43
|44
|7.
|Шавиш
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 50
|41
|8.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|32 - 42
|39
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|40 - 54
|37
|10.
|Тондела
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|37 - 43
|35
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|46 - 54
|35
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|30 - 42
|34
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|36 - 53
|29
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 55
|29
|16.
|Авиш
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|30 - 48
|28
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|31
|8
|3
|20
|29 - 46
|27
|18.
|Эшторил
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|27 - 59
|26
Второй тайм
90'
Морейренсе делает замену. Ronaldo Pena уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Морейренсе делает замену. Рафаэл Коста уходит с поля, а Куао Коффи выходит на его замену.
90'
Бруно Алмейда получил желтую карточку от судьи
88'
Рафаэл Коста получил желтую карточку от судьи
78'
Сантуш Нуну II получил желтую карточку от судьи
71'
Риу Аве делает замену. Леандриньо II уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
71'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.
67'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Кассама Элизеу выходит на его замену.
66'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Ronaldo Pena бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
29'
Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Bilel Aouacheria бьет в цель!
16'
Арсенио получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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