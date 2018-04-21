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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
1:2
Перерыв
0:1
4' ГолГомис Бафетимби
0:2
16' Гол в свои воротаЦавелас Георгиос
1:2
22' ГолФернандес Джуниор
|
4'
0:1
16'
0:2
22'
1:2
Состав команд
10
Акбаба
Эмре
55
Douglas
VIII
55
Нагатомо
Юто
15
Донк
Райан
10
Беланда
Юнес
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 55 Douglas VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 14 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 15 Фофана Мамаду Полузащитник
- Главный тренер: Баккал Месут
Галатасарай 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Муслера Фернандо Вратарь
- 2 Мариано Феррейра Защитник
- 64 Денайе Джейсон Защитник
- 4 Азиз Сердар Защитник
- 55 Нагатомо Юто Защитник
- 25 Фернандо Режес Полузащитник
- 15 Донк Райан Полузащитник
- 89 Фегули Софьян Полузащитник
- 10 Беланда Юнес Полузащитник
- 24 Родригес Гарри II Полузащитник
- 18 Гомис Бафетимби Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Каррассо Седрик Вратарь
- 14 Линнес Мартин Защитник
- 5 Чалык Ахмет Защитник
- 11 Гюмюш Синан Полузащитник
- 52 Юксел Джелил Полузащитник
- 40 Gokay Guney Полузащитник
- 8 Инан Селчук Полузащитник
- 7 Озтекин Ясин Полузащитник
- 9 Дердийок Эрен Нападающий
- 12 Batuhan Sen
- Главный тренер: Терим Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Майкон Перейра Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 09.03.2018 Аланьяспор 4:1 Истанбул Башакшехир С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 24.02.2018 Аланьяспор 1:2 Трабзонспор С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
Галатасарай (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 18.04.2018 Галатасарай 0:2 Акхисар Беледиеспор К
- 15.04.2018 Галатасарай 2:0 Истанбул Башакшехир С
- 09.04.2018 Генчлербирлиги 1:0 Галатасарай С
- 01.04.2018 Галатасарай 2:1 Трабзонспор С
- 17.03.2018 Фенербахче 0:0 Галатасарай С
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 03.03.2018 Карабюкспор 0:7 Галатасарай С
- 27.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Галатасарай К
- 23.02.2018 Галатасарай 5:0 Бурсаспор С
- 18.02.2018 Касымпаша 2:1 Галатасарай С
- 12.02.2018 Галатасарай 3:0 Антальяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Сивасспор 2:1 Галатасарай С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 27.01.2018 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 22.01.2018 Кайсериспор 1:3 Галатасарай С
- 18.01.2018 Буджаспор 0:3 Галатасарай К
- 15.01.2018 Галатасарай 5:0 Тузласпор ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 26.12.2017 Галатасарай 3:0 Буджаспор К
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Галатасарай: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор Суперлига
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай Суперлига
- 25.12.2016 Галатасарай 5:1 Аланьяспор Суперлига
- 06.01.2013 Аланьяспор 2:6 Галатасарай Товарищеские матчи. Сборные
Аланьяспор
Галатасарай
-
1 Голы 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
10 Дистанция, км 7
-
37 Владение мячом, % 63
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|2:1 Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 31
|63
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|52 - 30
|62
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|56 - 24
|59
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|58 - 31
|57
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|53 - 44
|46
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|40 - 45
|44
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|40 - 46
|44
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 47
|43
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|46 - 46
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|34 - 38
|38
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 41
|36
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 48
|35
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|38 - 48
|34
|14.
|Аланьяспор
|1:2 Заявка
|30
|9
|5
|16
|46 - 52
|32
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|44 - 50
|32
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 49
|30
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 36
|29
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|30
|3
|3
|24
|20 - 70
|12
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
Douglas из команды Аланьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
44'
Маниатис Яннис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
44'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой справа.
44'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор идет с мячом вперед на обострение...
44'
Велинтон Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
43'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
43'
Какой промах! Гомис Бафетимби имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
43'
Плохо сыграл Йилмаз Хайдар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Сакей Айзаак из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
41'
Судья сигнализирует, что Велинтон Соуза из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
39'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
37'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Азиз Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Судья свистит. Беланда Юнес атаковал сзади соперника. Это Гассама Ламин заработал своей команде штрафной
32'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Судья сигнализирует, что Маниатис Яннис из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Донк Райан
31'
Удар от ворот произведет Галатасарай
30'
Фернандес Джуниор нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
30'
30'
27'
Судья сигнализирует, что Гассама Ламин из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
26'
Фернандо Режес из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Акбаба Эмре пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
24'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
22'
Фантастический гол, где все сам сделал Фернандес Джуниор!
22'
Акбаба Эмре сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор переиграл вратаря дальним ударом!
22'
Отличные скиллы показывает Фернандес Джуниор, обводя своих соперников
22'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
21'
Шанс! Родригес Гарри II из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
20'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Гомис Бафетимби
18'
16'
Г О О О О Л - Цавелас Георгиос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
16'
7'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Цавелас Георгиос заработал фол
4'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
3'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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