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Стадион:
Аланьяспор
1:2
Перерыв
Галатасарай
0'
0:1
4' Гол
Гомис Бафетимби
0:2
16' Гол в свои ворота
Цавелас Георгиос
1:2
22' Гол
Фернандес Джуниор
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
Douglas из команды Аланьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
44'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
44'
Маниатис Яннис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
44'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой справа.
44'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор идет с мячом вперед на обострение...
44'
Велинтон Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
43'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
43'
Какой промах! Гомис Бафетимби имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
43'
Плохо сыграл Йилмаз Хайдар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Сакей Айзаак из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Велинтон Соуза из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
39'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Азиз Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Беланда Юнес атаковал сзади соперника. Это Гассама Ламин заработал своей команде штрафной
32'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Маниатис Яннис из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Донк Райан
31'
Удар от ворот произведет Галатасарай
30'
Фернандес Джуниор нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Гассама Ламин из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
Фол, нарушение
26'
Фернандо Режес из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Акбаба Эмре пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
24'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
22'
Фантастический гол, где все сам сделал Фернандес Джуниор!
22'
Акбаба Эмре сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор переиграл вратаря дальним ударом!
22'
Отличные скиллы показывает Фернандес Джуниор, обводя своих соперников
22'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
21'
Шанс! Родригес Гарри II из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
20'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Гомис Бафетимби
18'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Цавелас Георгиос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
16'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Цавелас Георгиос заработал фол
4'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
3'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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