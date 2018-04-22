Стадион: Водафон
1:1
Перерыв
1:0
13' ГолНегредо Альваро
1:1
33' ГолПерейра Мишель
42' Желтая карточкаMurat Yildirim II
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
46'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
46'
Вида Домагой выбил мяч подальше от ворот.
46'
Бабель Райан ошибается в защите.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
45'
Шебаке Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
44'
Перейра Мишель не смог попасть в створ ударом издали
44'
43'
43'
Куарежма Рикарду возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Куарежма Рикарду получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Куарежма Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Murat Yildirim получил желтую карточку от судьи
42'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Куарежма Рикарду пострадал.
42'
42'
41'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
41'
Шебаке Иссам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
41'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Murat Yildirim выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
40'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
40'
39'
39'
38'
Куарежма Рикарду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Судья свистит. Okechukwu Godson Azubuike атаковал сзади соперника. Это Куарежма Рикарду заработал своей команде штрафной
37'
37'
Голкипер мог бы сыграть и получше
36'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Бабель Райан мяч отрикошетил от ворот
35'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
33'
Бутаиб Халид сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Перейра Мишель изменил счет на табло!
33'
Отличные скиллы показывает Перейра Мишель, обводя своих соперников
33'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Хорошую попытку сделал Перейра Мишель. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Диалло Садио разрезает оборону соперника отличным пасом
31'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Диалло Садио из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Эркин Джанер пострадал.
29'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Бюйюк Адем пострадал.
29'
28'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
28'
27'
27'
Отличный пас сделал Бюйюк Адем из команды Малатьяспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Игроки ФК "Малатьяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Тошич Душко ошибается в защите.
25'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Эркин Джанер из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Бюйюк Адем заработал фол
24'
24'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Эркин Джанер наказан за толчок Шебаке Иссам
22'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Эркин Джанер из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Эркин Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бабель Райан из команды Бешикташ.
22'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
19'
Фарноль Фабьен ошибается в защите.
18'
Адриано Коррея не смог попасть в створ ударом издали
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
18'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
16'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор толкнул локтем оппонента. Это Озьякуп Огузхан заработал фол
16'
16'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Г О О О О Л - Негредо Альваро первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
13'
Бутаиб Халид ошибается в защите.
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
13'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
12'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Вида Домагой ошибается в защите.
10'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Негредо Альваро выбил мяч подальше от ворот.
10'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Малатьяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Тошич Душко ошибается в защите.
9'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
8'
Бабель Райан наказан за толчок Шебаке Иссам
8'
7'
Судья сигнализирует, что Бюйюк Адем из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
6'
6'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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