Стадион: Шюкрю Сараджоглу
4:1
Конец матча
1:0
14' ГолШахешух Атиф
2:0
20' ГолСольдадо Роберто
23' Желтая карточкаДжуру Йохан
2:1
36' ГолДукара Сулейман
61' Желтая карточкаТопал Мехмет
3:1
62' ГолЖулиано де Паула
78' Желтая карточкаШарлес Фернандо
4:1
90' ГолВальбуэна Матьё
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Судья сигнализирует, что Озмерт Хакан из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
93'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
90'
Жулиано де Паула сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё изменил счет на табло!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Боффин Рууд взял и забрал мяч на выходе
90'
Янссен Винсент из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
89'
После дальнего удара, который нанес Анжело Диего мяч отбит вратарем
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Дукара Сулейман, и мяч снова в игре
89'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор делает пас партнеру.
87'
86'
86'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Шарлес Фернандо уходит с поля и его заменяет Алпсой Харун
85'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче в офсайде
84'
84'
Судья сигнализирует, что Джуру Йохан из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
84'
83'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор подал угловой справа.
82'
Удар от ворот произведет Антальяспор
81'
Топал Мехмет не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Вальбуэна Матьё, и мяч снова в игре
81'
79'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
78'
Шарлес Фернандо получил желтую карточку от судьи
78'
Судья сигнализирует, что Шарлес Фернандо из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
77'
Тактическая замена. Айтач Сакыб уходит с поля и его заменяет Гюрал Эмре
77'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Челюстка Ондржей
76'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Антальяспор
74'
Евтович Милан из команды Антальяспор в офсайде
73'
Судья сигнализирует, что Янссен Винсент из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Шарлес Фернандо
73'
73'
Дукара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Янссен Винсент
71'
Тактическая замена. Дирар Набиль уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
71'
Джуру Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Майкон Маркес из команды Антальяспор играет слишком грубо. Шкртел Мартин оказался на газоне.
69'
Сангаре Назим из команды Антальяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
68'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озмерт Хакан
68'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
67'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Антальяспор
66'
ШАНС! Сольдадо Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
65'
64'
Куртулуш Йекта получил травму и заменен. Евтович Милан выходит на поле.
62'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Жулиано де Паула изменил счет на табло!
62'
Дирар Набиль из команды Фенербахче увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
62'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Куртулуш Йекта на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Топал Мехмет получил желтую карточку от судьи
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Безумный фол. Топал Мехмет грубо играет против соперника. Пострадал Куртулуш Йекта
60'
Удар от ворот произведет Антальяспор
60'
ШАНС! Дирар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Удар от ворот произведет Антальяспор
59'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
59'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Удар от ворот произведет Антальяспор
57'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
57'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Анжело Диего
55'
После дальнего удара, который нанес Озмерт Хакан мяч отбит вратарем
55'
55'
54'
Топал Мехмет из команды Фенербахче играет слишком грубо. Айтач Сакыб оказался на газоне.
54'
После дальнего удара, который нанес Калдырым Хассан Али мяч отбит вратарем
53'
Матч возобновится спорным мячом
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Сангаре Назим
50'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
50'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Джуру Йохан из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Жулиано де Паула пострадал.
49'
49'
Озмерт Хакан не смог попасть в створ ударом издали
48'
Жулиано де Паула наказан за толчок Озмерт Хакан
47'
Удар от ворот произведет Антальяспор
47'
Шанс! Сольдадо Роберто из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
47'
46'
Анжело Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче играет слишком грубо. Шарлес Фернандо оказался на газоне.
46'
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озмерт Хакан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
44'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
44'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Антальяспор
42'
Озмерт Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Антальяспор
41'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
41'
Анжело Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
40'
Судья сигнализирует, что Дукара Сулейман из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
39'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Шахешух Атиф пострадал.
39'
Анжело Диего из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
38'
Куртулуш Йекта из команды Антальяспор подал угловой справа.
38'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Сангаре Назим из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Сангаре Назим из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Майкон Маркес сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман изменил счет на табло!
36'
Шкртел Мартин ошибается в защите.
36'
36'
ШАНС! Сангаре Назим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает пас партнеру.
35'
Боффин Рууд из команды Антальяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
32'
Удар от ворот произведет Антальяспор
32'
Сольдадо Роберто не смог попасть в створ ударом издали
31'
Майкон Маркес из команды Антальяспор в офсайде
30'
30'
ШАНС! Сангаре Назим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Озмерт Хакан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
29'
Дукара Сулейман имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
29'
29'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Майкон Маркес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
25'
24'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче в офсайде
24'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
24'
Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
23'
Айтач Сакыб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
Джуру Йохан получил желтую карточку от судьи
23'
Судья сигнализирует, что Джуру Йохан из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
22'
20'
Жулиано де Паула сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Сольдадо Роберто, обводя своих соперников
20'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
17'
17'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Шахешух Атиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Антальяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шахешух Атиф вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
14'
Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
13'
13'
Калдырым Хассан Али наказан за толчок Сангаре Назим
11'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче в офсайде
11'
Судья сигнализирует, что Дукара Сулейман из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Шкртел Мартин
11'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
7'
6'
Сангаре Назим из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Шкртел Мартин пострадал.
6'
Сольдадо Роберто пробил головой, вратарь справился с ударом.
6'
6'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
4'
4'
Удар от ворот произведет Антальяспор
3'
Челюстка Ондржей возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Озбайракли Шенер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Челюстка Ондржей получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Челюстка Ондржей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Антальяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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