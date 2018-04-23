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Стадион:
Фенербахче
4:1
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
14' Гол
Шахешух Атиф
2:0
20' Гол
Сольдадо Роберто
23' Желтая карточка
Джуру Йохан
2:1
36' Гол
Дукара Сулейман
61' Желтая карточка
Топал Мехмет
3:1
62' Гол
Жулиано де Паула
78' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
4:1
90' Гол
Вальбуэна Матьё
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Озмерт Хакан из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
Угловой
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
93'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

91'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
90'
Жулиано де Паула сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё изменил счет на табло!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Боффин Рууд взял и забрал мяч на выходе
90'
Янссен Винсент из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
89'
После дальнего удара, который нанес Анжело Диего мяч отбит вратарем
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Дукара Сулейман, и мяч снова в игре
89'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор делает пас партнеру.
87'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде
86'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Шарлес Фернандо уходит с поля и его заменяет Алпсой Харун
Офсайд
85'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче в офсайде
84'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Джуру Йохан из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
84'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Угловой
83'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор подал угловой справа.
82'
Удар от ворот произведет Антальяспор
81'
Топал Мехмет не смог попасть в створ ударом издали
81'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Вальбуэна Матьё, и мяч снова в игре
81'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
78'
Шарлес Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Шарлес Фернандо из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
77'
Тактическая замена. Айтач Сакыб уходит с поля и его заменяет Гюрал Эмре
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Челюстка Ондржей
76'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Антальяспор
Офсайд
74'
Евтович Милан из команды Антальяспор в офсайде
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Янссен Винсент из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Шарлес Фернандо
73'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Дукара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Янссен Винсент
71'
Тактическая замена. Дирар Набиль уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
71'
Джуру Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
69'
Майкон Маркес из команды Антальяспор играет слишком грубо. Шкртел Мартин оказался на газоне.
69'
Сангаре Назим из команды Антальяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озмерт Хакан
68'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
67'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Антальяспор
66'
ШАНС! Сольдадо Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Фенербахче
64'
Куртулуш Йекта получил травму и заменен. Евтович Милан выходит на поле.
62'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Жулиано де Паула изменил счет на табло!
62'
Дирар Набиль из команды Фенербахче увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
62'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Куртулуш Йекта на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
61'
Топал Мехмет получил желтую карточку от судьи
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Топал Мехмет грубо играет против соперника. Пострадал Куртулуш Йекта
60'
Удар от ворот произведет Антальяспор
60'
ШАНС! Дирар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Удар от ворот произведет Антальяспор
59'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
59'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Удар от ворот произведет Антальяспор
Угловой
57'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
57'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Анжело Диего
55'
После дальнего удара, который нанес Озмерт Хакан мяч отбит вратарем
55'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Топал Мехмет из команды Фенербахче играет слишком грубо. Айтач Сакыб оказался на газоне.
54'
После дальнего удара, который нанес Калдырым Хассан Али мяч отбит вратарем
53'
Матч возобновится спорным мячом
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Сангаре Назим
Офсайд
50'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
50'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Джуру Йохан из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Жулиано де Паула пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Фенербахче
49'
Озмерт Хакан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
48'
Жулиано де Паула наказан за толчок Озмерт Хакан
47'
Удар от ворот произведет Антальяспор
47'
Шанс! Сольдадо Роберто из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
47'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
Анжело Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
47'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче играет слишком грубо. Шарлес Фернандо оказался на газоне.
46'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озмерт Хакан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
44'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
44'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
44'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Антальяспор
42'
Озмерт Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Антальяспор
41'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
41'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
41'
Анжело Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Дукара Сулейман из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
39'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Шахешух Атиф пострадал.
39'
Анжело Диего из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
38'
Куртулуш Йекта из команды Антальяспор подал угловой справа.
38'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Сангаре Назим из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Сангаре Назим из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Майкон Маркес сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман изменил счет на табло!
36'
Шкртел Мартин ошибается в защите.
36'
Удар от ворот произведет Фенербахче
36'
ШАНС! Сангаре Назим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает пас партнеру.
35'
Боффин Рууд из команды Антальяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Антальяспор
32'
Сольдадо Роберто не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
31'
Майкон Маркес из команды Антальяспор в офсайде
30'
Удар от ворот произведет Фенербахче
30'
ШАНС! Сангаре Назим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Озмерт Хакан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
29'
Дукара Сулейман имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
29'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Майкон Маркес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Фенербахче
25'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
24'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче в офсайде
24'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
24'
Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
24'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
23'
Айтач Сакыб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
23'
Джуру Йохан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Джуру Йохан из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Офсайд
22'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде
20'
Жулиано де Паула сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Сольдадо Роберто, обводя своих соперников
20'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
19'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде
18'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Шахешух Атиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
16'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Антальяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
15'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шахешух Атиф вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
14'
Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Офсайд
11'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче в офсайде
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Дукара Сулейман из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Шкртел Мартин
11'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
7'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде
Фол, нарушение
6'
Сангаре Назим из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Шкртел Мартин пострадал.
6'
Сольдадо Роберто пробил головой, вратарь справился с ударом.
6'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
4'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Антальяспор
Травма, повреждение
3'
Челюстка Ондржей возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Озбайракли Шенер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Челюстка Ондржей получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Челюстка Ондржей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Антальяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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