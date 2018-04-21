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Стадион: Анкара 19 Майис
0:1
Перерыв
0:1
26' ГолРегаттен Адриен
29' Желтая карточкаВрсайевич Авдийя
38' Желтая карточкаМану Элвис
41' Желтая карточкаПогба Флорентин
|
26'
0:1
29'
38'
41'
Состав команд
12
Luccas
Claro
25
Улудаг
Алпер
61
Явру
Зеки
10
Ману
Элвис
Генчлербирлиги 4-4-2
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 27 Погба Флорентин Защитник
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 77 Jailton Paraiba Нападающий
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- 66 Rahmetullah Berisbek
- 41 Ilker Karakas
- Главный тренер: Умит Озат
Османлыспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 55 Айхан Ялчын Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 54 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 19 Чикалеши Сокол Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 22 Карлос Луис Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 30 Озчал Фуркан Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- Главный тренер: Irfan Buz
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 09.04.2018 Генчлербирлиги 1:0 Галатасарай С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 10.03.2018 Бешикташ 1:0 Генчлербирлиги С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
Османлыспор (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.04.2018 Османлыспор 3:3 Трабзонспор С
- 08.04.2018 Фенербахче 2:0 Османлыспор С
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 16.03.2018 Карабюкспор 0:4 Османлыспор С
- 10.03.2018 Османлыспор 2:1 Бурсаспор С
- 03.03.2018 Касымпаша 1:1 Османлыспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 27.01.2018 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 17.01.2018 Османлыспор 2:1 Бешикташ К
- 28.12.2017 Бешикташ 4:1 Османлыспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Бешикташ 5:1 Османлыспор С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 03.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Османлыспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Османлыспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор Товарищеские матчи. Клубы
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор Суперлига
- 28.08.2016 Османлыспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 19.03.2016 Османлыспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 24.10.2015 Генчлербирлиги 1:0 Османлыспор Суперлига
- 09.08.2015 Генчлербирлиги 2:2 Османлыспор Товарищеские матчи. Клубы
Генчлербирлиги
Османлыспор
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|52 - 30
|62
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|65 - 30
|60
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|56 - 24
|59
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|58 - 31
|57
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|53 - 42
|46
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|40 - 46
|44
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 47
|43
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|46 - 46
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|34 - 38
|38
|11.
|Бурсаспор
|1:0 Заявка
|30
|10
|6
|14
|36 - 40
|36
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 48
|35
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|38 - 48
|34
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|45 - 50
|32
|15.
|Османлыспор
|1:0 Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 50
|32
|16.
|Генчлербирлиги
|0:1 Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 47
|30
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 36
|29
|18.
|Карабюкспор
|0:1 Заявка
|30
|3
|3
|24
|19 - 67
|12
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Погба Флорентин получил желтую карточку от судьи
38'
Ману Элвис получил желтую карточку от судьи
29'
Врсайевич Авдийя получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Регаттен Адриен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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