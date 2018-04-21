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Стадион:
Генчлербирлиги
0:1
Перерыв
Османлыспор
0'
0:1
26' Гол
Регаттен Адриен
29' Желтая карточка
Врсайевич Авдийя
38' Желтая карточка
Ману Элвис
41' Желтая карточка
Погба Флорентин
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Погба Флорентин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Ману Элвис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Врсайевич Авдийя получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Регаттен Адриен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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