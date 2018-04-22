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Стадион:
Коньяспор
2:0
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
11' Гол
Это'О Самюэль
49' Желтая карточка
Моке Вильфрид
51' Желтая карточка
Садику Лорет
55' Желтая карточка
Милошевич Дени
2:0
86' Гол
Яхович Адис
90'+6
Второй тайм
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Яхович Адис бьет в цель!
77'
Касымпаша делает замену. Садику Лорет уходит с поля, а Samuel Emem Eduok выходит на его замену.
75'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
64'
Коньяспор делает замену. Шен Волкан уходит с поля, а Бора Ведат выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Милошевич Дени получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Садику Лорет получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
49'
Моке Вильфрид получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Коньяспор делает замену. Озторун Ферхат уходит с поля, а Альбайрак Эрен выходит на его замену.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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