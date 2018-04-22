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Стадион: Конья Бююкшехир
1:0
11' ГолЭто'О Самюэль
49' Желтая карточкаМоке Вильфрид
51' Желтая карточкаСадику Лорет
55' Желтая карточкаМилошевич Дени
2:0
86' ГолЯхович Адис
|
11'
1:0
49'
51'
55'
64'
86'
2:0
Состав команд
5
Ай
Селим
14
Шен
Волкан
88
Сари
Вейсел
26
Депе
Илхан
45
Mbaye
Diagne
Коньяспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Салк Эмруллах Вратарь
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- 60 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Касымпаша 4-2-3-1
- Основной состав
- 34 Бирничан Эрай Вратарь
- 90 Попов Страхил Защитник
- 88 Сари Вейсел Защитник
- 4 Омеруо Кеннет Защитник
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 8 Павелка Давид Полузащитник
- 6 Садику Лорет Полузащитник
- 26 Депе Илхан Полузащитник
- 43 Менса Бернард Полузащитник
- 7 Хассан Махмуд Полузащитник
- 45 Mbaye Diagne Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Яшар Кадем Вратарь
- 22 Урал Онур Защитник
- 96 Туран Бурак Защитник
- 20 Йылдыз Ахмед Полузащитник
- 15 Мурильо Хон Полузащитник
- 11 Samuel Emem Eduok Полузащитник
- 13 Бен-Юссеф Сиам Полузащитник
- 18 Билал Хасан Нападающий
- 14 Этунди Франк Нападающий
- 58 Hakan Demir III
- Главный тренер: Оздеш Кемаль
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
Касымпаша (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 14.04.2018 Касымпаша 2:0 Карабюкспор С
- 08.04.2018 Бурсаспор 0:1 Касымпаша С
- 01.04.2018 Гёзтепе 0:2 Касымпаша С
- 16.03.2018 Касымпаша 2:3 Антальяспор С
- 10.03.2018 Сивасспор 2:2 Касымпаша С
- 03.03.2018 Касымпаша 1:1 Османлыспор С
- 24.02.2018 Кайсериспор 3:2 Касымпаша С
- 18.02.2018 Касымпаша 2:1 Галатасарай С
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 04.02.2018 Касымпаша 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 26.01.2018 Бешикташ 2:1 Касымпаша С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 12.01.2018 Касымпаша 1:0 Партизани ТМК
- 24.12.2017 Касымпаша 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 16.12.2017 Генчлербирлиги 0:0 Касымпаша С
- 12.12.2017 Болуспор 4:1 Касымпаша К
- 09.12.2017 Касымпаша 0:3 Трабзонспор С
- 03.12.2017 Фенербахче 4:2 Касымпаша С
- 29.11.2017 Касымпаша 1:3 Болуспор К
- 26.11.2017 Касымпаша 2:1 Коньяспор С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Касымпаша: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
- 26.11.2017 Касымпаша 2:1 Коньяспор Суперлига
- 16.05.2017 Коньяспор 2:0 Касымпаша Кубок
- 27.04.2017 Касымпаша 3:2 Коньяспор Кубок
- 10.04.2017 Касымпаша 1:1 Коньяспор Суперлига
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша Суперлига
- 09.05.2016 Коньяспор 2:0 Касымпаша Суперлига
- 12.12.2015 Касымпаша 2:1 Коньяспор Суперлига
- 13.03.2015 Коньяспор 2:1 Касымпаша Суперлига
- 24.10.2014 Касымпаша 2:0 Коньяспор Суперлига
- 07.02.2014 Касымпаша 1:3 Коньяспор Суперлига
- 30.08.2013 Коньяспор 1:2 Касымпаша Суперлига
- 23.05.2012 Касымпаша 4:0 Коньяспор Турецкая первая лига
- 19.05.2012 Коньяспор 0:2 Касымпаша Турецкая первая лига
- 21.01.2012 Касымпаша 3:1 Коньяспор Лига А
- 10.09.2011 Коньяспор 0:0 Касымпаша Лига А
- 30.04.2011 Касымпаша 2:2 Коньяспор Суперлига
- 27.11.2010 Коньяспор 2:2 Касымпаша Суперлига
- 10.05.2008 Касымпаша 2:1 Коньяспор Суперлига
- 22.12.2007 Коньяспор 2:1 Касымпаша Суперлига
Коньяспор
Касымпаша
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 32
|63
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|52 - 30
|62
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|56 - 24
|59
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|58 - 31
|57
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|53 - 44
|46
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|40 - 45
|44
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|43 - 48
|44
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|40 - 46
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 48
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|34 - 38
|38
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 41
|36
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 48
|35
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 49
|35
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|47 - 53
|32
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 36
|32
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|44 - 50
|32
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 49
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|30
|3
|3
|24
|20 - 70
|12
Второй тайм
86'
Г О О О О Л - Яхович Адис бьет в цель!
77'
Касымпаша делает замену. Садику Лорет уходит с поля, а Samuel Emem Eduok выходит на его замену.
75'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
64'
Коньяспор делает замену. Шен Волкан уходит с поля, а Бора Ведат выходит на его замену.
55'
Милошевич Дени получил желтую карточку от судьи
51'
Садику Лорет получил желтую карточку от судьи
49'
Моке Вильфрид получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Коньяспор делает замену. Озторун Ферхат уходит с поля, а Альбайрак Эрен выходит на его замену.
11'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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