Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
0:1
Второй тайм: 62'
0:1
45' ГолHakan Arslan I
54' Желтая карточкаТьеви Бифума
Второй тайм
61'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Бьярсмюр Маттиас оказался на газоне.
61'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
60'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Судья сигнализирует, что Mert Hakan Yandas из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
59'
Язиджи Юсуф наказан за толчок Меджани Карл
58'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
58'
Эрдал Зия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
57'
56'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
55'
Йилмаз Бурак бьет ножницами в створ ворот, но Вурал Али Шашал не дал случится отличному голу!
55'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
55'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
55'
54'
Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Шахан Олджай
53'
53'
53'
Mert Hakan Yandas из команды Сивасспор в офсайде
52'
Вурал Али Шашал взял и забрал мяч на выходе
52'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
50'
После штрафного удара,который нанес Emre Kilinc мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
49'
Язиджи Юсуф наказан за толчок Auremir
49'
Mert Hakan Yandas нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
47'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
47'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Auremir сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хакан Арслан из клуба "Сивасспор" отправил мяч головой в ворота.
47'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
ШАНС! Севе Анри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор делает передачу одноклубнику.
45'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Язиджи Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Шахан Олджай видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
44'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
44'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
44'
Хакан Арслан наказан за толчок Куцка Юрай
42'
42'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор делает неудачный навес.
41'
Чорекчи Камил получил травму и заменен. Перейра Жоау выходит на поле.
40'
Чорекчи Камил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Демирок Угур получил травму и заменен. Соса Хосе выходит на поле.
37'
Демирок Угур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хакан Арслан из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Тьеви Бифума нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Mert Hakan Yandas из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
31'
Emre Kilinc из команды Сивасспор в офсайде
30'
Куцка Юрай наказан за толчок Emre Kilinc
30'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
30'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
27'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Судья сигнализирует, что Auremir из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Новак Филип
24'
23'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
22'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Отличные скиллы показывает Тьеви Бифума, обводя своих соперников
21'
21'
ШАНС! Язиджи Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Сирьяк Гои-Би выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
20'
Новак Филип имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
20'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
20'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
19'
Куцка Юрай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Emre Kilinc пробует нанести удар издали, но Чакыр Угурджан держит все под контролем
17'
Новак Филип наказан за толчок Вурал Али Шашал
17'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
17'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Вурал Али Шашал не дал случится голу! Язиджи Юсуф должен был забивать, но Вурал Али Шашал сделал отличный сейв
16'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
16'
ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один-на-один с голкипером...
16'
Шахан Олджай выбил мяч подальше от ворот.
16'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
15'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
13'
13'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
12'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Чорекчи Камил
11'
Новак Филип из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Auremir оказался на газоне.
11'
Новак Филип нанес удар издали, а Вурал Али Шашал отбил его обратно в игру!
11'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Чорекчи Камил наказан за толчок Emre Kilinc
8'
8'
Mert Hakan Yandas не смог попасть в створ ударом издали
8'
Йилмаз Бурак нанес удар головой, но Вурал Али Шашал спокойно отбил мяч.
8'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
5'
5'
Вурал Али Шашал взял и забрал мяч на выходе
5'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
5'
Сирьяк Гои-Би выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
4'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
3'
Назначен штрафной. Пострадал Меджани Карл, его свалил Abdulkadir Omur.
1'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сивасспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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