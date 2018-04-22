Стадион: Монтиливи Зрители: 12313
38' Желтая карточкаКарлос Санчес
0:1
43' ГолМорено Херард
48' Желтая карточкаСанчес Виктор
0:2
55' ГолМорено Херард
73' Желтая карточкаАдай Бенитес
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Маффео Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
92'
91'
91'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
91'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
90'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
89'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол в офсайде
89'
Судья свистит. Мохика Хоан атаковал сзади соперника. Это Морено Херард заработал своей команде штрафной
88'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
87'
Маффео Пабло из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
87'
86'
86'
85'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Морено Херард
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Так близко к голу! Адай Бенитес имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Пау Лопес!
85'
84'
82'
Дидак Вилья из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Маффео Пабло пострадал.
82'
82'
Морено Херард из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Кариколь Аарон получил травму и заменен. Дидак Вилья выходит на поле.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
79'
79'
79'
79'
Шанс! Олунга Майкл из команды Жирона пробил головой, но мимо
79'
78'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
77'
76'
76'
ШАНС! Санчес Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
75'
Чимено Рамальо из команды Жирона в офсайде
75'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол играет слишком грубо. Порту Кристиан оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
74'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
74'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
73'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
73'
Адай Бенитес из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Хави Лопеc заработал фол
72'
72'
Шанс! Адай Бенитес из команды Жирона пробил головой, но мимо
72'
71'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
70'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Адай Бенитес
70'
70'
Как он промахнулся? Олунга Майкл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
68'
So close! Удар головой нанес Стуани Кристиан но мяч выбили с ленточки!
68'
68'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
68'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
Тактическая замена. Бернардо Эспиноса уходит с поля и его заменяет Олунга Майкл
66'
66'
65'
Судья сигнализирует, что Налдо Гомес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
64'
Баптистао Лео нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
64'
ШАНС! Баптистао Лео вышел один-на-один с голкипером...
64'
Отличные скиллы показывает Баптистао Лео, обводя своих соперников
64'
64'
64'
64'
64'
63'
63'
63'
63'
62'
62'
62'
61'
61'
Баптистао Лео из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Мохика Хоан пострадал.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 12313 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Судья свистит. Санчес Виктор атаковал сзади соперника. Это Гарсия Борха I заработал своей команде штрафной
58'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Баптистао Лео
58'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
58'
58'
58'
58'
57'
Хороший удар издали нанес Маффео Пабло, но отличный сейв сделал Пау Лопес. Угловой.
57'
57'
57'
Санчес Виктор из команды Эспаньол играет слишком грубо. Мохика Хоан оказался на газоне.
55'
Дардер Серхи сделал результативную передачу.
55'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Морено Херард из команды команды Эспаньол.
55'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Стуани Кристиан из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
54'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
54'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
54'
53'
53'
53'
52'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
52'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Плохо сыграл Налдо Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
51'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Судья свистит. Бернардо Эспиноса атаковал сзади соперника. Это Морено Херард заработал своей команде штрафной
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
49'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
48'
Санчес Виктор наказан за толчок Маффео Пабло
48'
48'
48'
48'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
47'
47'
47'
46'
Мохика Хоан наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
46'
Отличные скиллы показывает Мохика Хоан, обводя своих соперников
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Морено Херард
46'
Почти гол! Бернардо Эспиноса пробил головой по воротам, но Пау Лопес спас!
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Хорошую попытку сделал Порту Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
44'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
43'
Дардер Серхи сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!
43'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
41'
Гранель Алекс наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
40'
Мохика Хоан из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
40'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
40'
Отличные скиллы показывает Гарсия Борха I, обводя своих соперников
39'
Хуанпе Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
39'
38'
Карлос Санчес получил желтую карточку от судьи
38'
Карлос Санчес из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
38'
37'
Мохика Хоан из команды Жирона в офсайде
37'
Мохика Хоан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Судья свистит. Давид Лопес атаковал сзади соперника. Это Стуани Кристиан заработал своей команде штрафной
36'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
35'
Гранель Алекс из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Санчес Виктор пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
33'
33'
Морено Херард из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Хуанпе Хуан пострадал.
33'
32'
32'
Хуанпе Хуан нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
32'
Пау Лопес не дал случится голу! Хуанпе Хуан должен был забивать, но Пау Лопес сделал отличный сейв
32'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
32'
Мохика Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Налдо Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
31'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Хави Лопеc из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
30'
30'
Карлос Санчес выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
29'
Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали
29'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
29'
Порту Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
28'
27'
27'
26'
Дардер Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
26'
26'
25'
ШАНС! Понс Пере нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Гранель Алекс из команды Жирона делает пас партнеру.
25'
Отличные скиллы показывает Гранель Алекс, обводя своих соперников
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
23'
23'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Мохика Хоан пострадал.
22'
22'
Какой промах! Порту Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
22'
Мохика Хоан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
22'
21'
Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
21'
20'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Давид Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Чимено Рамальо из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
18'
18'
17'
Чимено Рамальо коснулся мяча рукой.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
15'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
14'
Кариколь Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
14'
Кариколь Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Стуани Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
12'
Дардер Серхи из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
9'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает неудачный навес.
8'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
7'
Хави Лопеc наказан за толчок Гарсия Борха I
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
4'
4'
Гарсия Борха I из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Маффео Пабло из команды Жирона подал угловой справа.
3'
2'
Хорошую попытку сделал Гарсия Серхио. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
1'
Порту Кристиан из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Эспаньол" уволил Флореса — 21:53
Прогнозы на матч Жирона 0:2 Эспаньол
Жирона
72.3% (125)
Ничья:
17.3% (30)
Эспаньол
10.4% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
38.7% (67)
2:1 Жирона:
20.2% (35)
1:1 Ничья:
14.5% (25)
2:0 Жирона:
8.7% (15)
1:2 Эспаньол:
4.6% (8)
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