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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 12313
Жирона
0:2
Конец матча
Эспаньол
0'
38' Желтая карточка
Карлос Санчес
0:1
43' Гол
Морено Херард
48' Желтая карточка
Санчес Виктор
0:2
55' Гол
Морено Херард
73' Желтая карточка
Адай Бенитес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Удар от ворот произведет Эспаньол
93'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Маффео Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
92'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
Удар от ворот произведет Жирона
91'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
91'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
90'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
89'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол в офсайде
Фол, нарушение
89'
Судья свистит. Мохика Хоан атаковал сзади соперника. Это Морено Херард заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
87'
Маффео Пабло из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Хуанпе Хуан выбил мяч подальше от ворот.
86'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Морено Херард
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Так близко к голу! Адай Бенитес имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Пау Лопес!
85'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Дидак Вилья из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Маффео Пабло пострадал.
82'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Морено Херард из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Кариколь Аарон получил травму и заменен. Дидак Вилья выходит на поле.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
79'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
79'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
79'
Удар от ворот произведет Эспаньол
79'
Шанс! Олунга Майкл из команды Жирона пробил головой, но мимо
79'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
77'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Жирона
76'
ШАНС! Санчес Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
Офсайд
75'
Чимено Рамальо из команды Жирона в офсайде
75'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол играет слишком грубо. Порту Кристиан оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
74'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Адай Бенитес из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Хави Лопеc заработал фол
72'
Удар от ворот произведет Эспаньол
72'
Шанс! Адай Бенитес из команды Жирона пробил головой, но мимо
72'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Адай Бенитес
70'
Удар от ворот произведет Эспаньол
70'
Как он промахнулся? Олунга Майкл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
68'
So close! Удар головой нанес Стуани Кристиан но мяч выбили с ленточки!
68'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
68'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
68'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Бернардо Эспиноса уходит с поля и его заменяет Олунга Майкл
66'
Удар от ворот произведет Эспаньол
66'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Налдо Гомес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Баптистао Лео нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
64'
ШАНС! Баптистао Лео вышел один-на-один с голкипером...
64'
Отличные скиллы показывает Баптистао Лео, обводя своих соперников
64'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
64'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хуанпе Хуан выбил мяч подальше от ворот.
63'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
63'
Маффео Пабло из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Отличные скиллы показывает Маффео Пабло, обводя своих соперников
62'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Мохика Хоан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Баптистао Лео из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Мохика Хоан пострадал.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 12313 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Санчес Виктор атаковал сзади соперника. Это Гарсия Борха I заработал своей команде штрафной
58'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Баптистао Лео
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
58'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
58'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
57'
Хороший удар издали нанес Маффео Пабло, но отличный сейв сделал Пау Лопес. Угловой.
57'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Санчес Виктор из команды Эспаньол играет слишком грубо. Мохика Хоан оказался на газоне.
55'
Дардер Серхи сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Морено Херард из команды команды Эспаньол.
55'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Стуани Кристиан из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
54'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
54'
Мохика Хоан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Удар от ворот произведет Эспаньол
53'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
52'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
52'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Эспаньол
52'
Плохо сыграл Налдо Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
51'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
51'
Отличные скиллы показывает Маффео Пабло, обводя своих соперников
51'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
51'
Судья свистит. Бернардо Эспиноса атаковал сзади соперника. Это Морено Херард заработал своей команде штрафной
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Удар от ворот произведет Эспаньол
49'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
48'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Санчес Виктор наказан за толчок Маффео Пабло
48'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
48'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
47'
Маффео Пабло из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Отличные скиллы показывает Маффео Пабло, обводя своих соперников
47'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Мохика Хоан наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
46'
Отличные скиллы показывает Мохика Хоан, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Морено Херард
46'
Почти гол! Бернардо Эспиноса пробил головой по воротам, но Пау Лопес спас!
46'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Хорошую попытку сделал Порту Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
43'
Дардер Серхи сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!
43'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
40'
Мохика Хоан из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
40'
Отличные скиллы показывает Гарсия Борха I, обводя своих соперников
39'
Хуанпе Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
39'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Карлос Санчес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Карлос Санчес из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
38'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
37'
Мохика Хоан из команды Жирона в офсайде
37'
Мохика Хоан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Давид Лопес атаковал сзади соперника. Это Стуани Кристиан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
Фол, нарушение
35'
Гранель Алекс из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Санчес Виктор пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Хуанпе Хуан выбил мяч подальше от ворот.
33'
Мохика Хоан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
33'
Морено Херард из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Хуанпе Хуан пострадал.
33'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
32'
Хуанпе Хуан нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
32'
Пау Лопес не дал случится голу! Хуанпе Хуан должен был забивать, но Пау Лопес сделал отличный сейв
32'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
32'
Мохика Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Налдо Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
31'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
31'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
30'
Хави Лопеc из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
30'
Удар от ворот произведет Жирона
30'
Карлос Санчес выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Удар от ворот произведет Эспаньол
29'
Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
29'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
29'
Порту Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
26'
Дардер Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
26'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Эспаньол
25'
ШАНС! Понс Пере нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Гранель Алекс из команды Жирона делает пас партнеру.
25'
Отличные скиллы показывает Гранель Алекс, обводя своих соперников
25'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
23'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
Фол, нарушение
23'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Мохика Хоан пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Эспаньол
22'
Какой промах! Порту Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
22'
Мохика Хоан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Угловой
22'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
21'
Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Отличные скиллы показывает Маффео Пабло, обводя своих соперников
21'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Давид Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Чимено Рамальо из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
18'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Чимено Рамальо коснулся мяча рукой.
17'
Понс Пере из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
15'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
Угловой
15'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
14'
Кариколь Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
14'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
14'
Кариколь Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Стуани Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
13'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Дардер Серхи из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
9'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
9'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Жирона
8'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает неудачный навес.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
Фол, нарушение
7'
Хави Лопеc наказан за толчок Гарсия Борха I
6'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
4'
Удар от ворот произведет Эспаньол
4'
Гарсия Борха I из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
4'
Маффео Пабло из команды Жирона подал угловой справа.
3'
Маффео Пабло из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Хорошую попытку сделал Гарсия Серхио. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
1'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
1'
Порту Кристиан из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 0:2 Эспаньол
Жирона
72.3% (125)
Ничья:
17.3% (30)
Эспаньол
10.4% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
38.7% (67)
Жирона:
20.2% (35)
Ничья:
14.5% (25)
Жирона:
8.7% (15)
Эспаньол:
4.6% (8)
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