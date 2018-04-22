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Стадион: Зрители: 14102
Малага
2:0
Второй тайм: 50'
Реал Сосьедад
0'
1:0
11' Гол
Адриан Гонсалес
26' Желтая карточка
Лестьенн Максим
30' Желтая карточка
Итурра Мануэль
2:0
35' Гол
Эн-Несири Юссеф
43' Желтая карточка
Каналес Серхио
50'
Второй тайм
49'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 14102 болельщиков
48'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Торрес Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Опасность предотвращена - Ласен Мехди из команды Малага вступил в отбор удачно
46'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Агиррече Иманоль уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
46'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
42'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Агиррече Иманоль из команды Реал Сосьедад в офсайде
41'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
40'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
39'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
37'
Удар от ворот произведет Малага
37'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Чори Кастро сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф из команды Малага забил гол! Легко это для такого игрока, как Эн-Несири Юссеф
35'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
35'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
34'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
32'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Агиррече Иманоль нанес удар головой, но Роберто Хименес спокойно отбил мяч.
31'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Итурра Мануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Итурра Мануэль атаковал сзади соперника. Это Каналес Серхио заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
27'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Лестьенн Максим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Лестьенн Максим из команды Малага поставил подножку. Пострадал Агиррече Иманоль
26'
Удар от ворот произведет Малага
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Каналес Серхио пробил мимо со свободного удара
Фол, нарушение
25'
Роберто Хименес сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Субельдия Игор
21'
Удар от ворот произведет Малага
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Малага
16'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Эрнандес Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Адриан Гонсалес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Эрнандес Луис из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Эрнандес Луис из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Плохо сыграл Льоренте Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
11'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Удар от ворот произведет Малага
9'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
8'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
7'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
7'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
5'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
4'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Эрнандес Луис из команды Малага играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
2'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
1'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 2:0 Реал Сосьедад
Малага
13.4% (23)
Ничья:
22.7% (39)
Реал Сосьедад
64% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
29.1% (50)
Реал Сосьедад:
20.3% (35)
Ничья:
19.2% (33)
Реал Сосьедад:
7.6% (13)
Малага:
5.8% (10)
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