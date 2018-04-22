Стадион: Ла Росаледа Зрители: 14102
2:0
Второй тайм: 50'
1:0
11' ГолАдриан Гонсалес
26' Желтая карточкаЛестьенн Максим
30' Желтая карточкаИтурра Мануэль
2:0
35' ГолЭн-Несири Юссеф
43' Желтая карточкаКаналес Серхио
Второй тайм
49'
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 14102 болельщиков
48'
48'
Торрес Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Опасность предотвращена - Ласен Мехди из команды Малага вступил в отбор удачно
46'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Агиррече Иманоль уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
46'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
42'
41'
Агиррече Иманоль из команды Реал Сосьедад в офсайде
41'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
40'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
39'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
39'
38'
37'
37'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Чори Кастро сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф из команды Малага забил гол! Легко это для такого игрока, как Эн-Несири Юссеф
35'
35'
35'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
34'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
33'
33'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
32'
31'
Агиррече Иманоль нанес удар головой, но Роберто Хименес спокойно отбил мяч.
31'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Итурра Мануэль получил желтую карточку от судьи
30'
Судья свистит. Итурра Мануэль атаковал сзади соперника. Это Каналес Серхио заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
29'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Лестьенн Максим получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Лестьенн Максим из команды Малага поставил подножку. Пострадал Агиррече Иманоль
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Каналес Серхио пробил мимо со свободного удара
25'
Роберто Хименес сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
21'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Субельдия Игор
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
20'
20'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
19'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Эрнандес Луис сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Адриан Гонсалес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Эрнандес Луис из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Эрнандес Луис из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Плохо сыграл Льоренте Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
9'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
8'
7'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
7'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
6'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
5'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
4'
4'
3'
Эрнандес Луис из команды Малага играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
3'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 2:0 Реал Сосьедад
Малага
13.4% (23)
Ничья:
22.7% (39)
Реал Сосьедад
64% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Сосьедад:
29.1% (50)
0:1 Реал Сосьедад:
20.3% (35)
1:1 Ничья:
19.2% (33)
0:2 Реал Сосьедад:
7.6% (13)
1:0 Малага:
5.8% (10)
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