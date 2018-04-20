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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10124
Леганес
0:0
Конец матча
Депортиво
0'
28' Желтая карточка
Чолак Эмре
90' Желтая карточка
Адриан Лопес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
93'
Валье Борха из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Перес Рубен пострадал.
92'
Адриан Лопес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
90'
Адриан Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Адриан Лопес грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль II
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
88'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
Фол, нарушение
87'
Шёр Фабиан из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Сиовас Димитрис пострадал.
87'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Адриан Лопес пострадал.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
85'
Андоне Флорин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Лукас Перес из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Лукас Перес наказан за толчок Рико Диего
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
83'
Удар от ворот произведет Депортиво
82'
Шанс! Бове Клаудио из команды Леганес пробил головой, но мимо
82'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
81'
Амрабат Нордин коснулся мяча рукой.
80'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Тактическая замена. Борхес Сельсо уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
Фол, нарушение
78'
Амрабат Нордин из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Альбентоса Рауль пострадал.
78'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Бове Клаудио из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Альбентоса Рауль пострадал.
76'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
76'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Герреро Мигель Анхель уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
Фол, нарушение
75'
Хуанфран Морено из команды Депортиво играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Шёр Фабиан
73'
Удар от ворот произведет Леганес
73'
Вальверде Федерико не смог попасть в створ ударом издали
72'
Шёр Фабиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
71'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Валье Борха
70'
Тактическая замена. Эрасо Хави уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 10124 болельщиков
69'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
66'
Удар от ворот произведет Леганес
66'
Хуанфран Морено не смог попасть в створ ударом издали
66'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Лукас Перес пострадал.
65'
Удар от ворот произведет Депортиво
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Амрабат Нордин из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
63'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
63'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Чолак Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Шанс! Адриан Лопес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
62'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
62'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
62'
Чолак Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Амрабат Нордин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Борхес Сельсо из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Бустинса Унаи из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
59'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
59'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Депортиво
58'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Отличные скиллы показывает Эль-Жар Набиль, обводя своих соперников
58'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гильерме дос Сантос
56'
Тактическая замена. Москера Педро уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
Офсайд
56'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
Офсайд
54'
Эрасо Хави из команды Леганес в офсайде
54'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
53'
Удар от ворот произведет Депортиво
52'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
52'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
51'
Эрасо Хави из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Шёр Фабиан из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
51'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
51'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает неудачный навес.
49'
Эрасо Хави бьет со штрафного в створ, но Рубен Мартинес держит все под контролем
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
48'
Шёр Фабиан из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Герреро Мигель Анхель пострадал.
46'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Габриэл Пирес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
44'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Депортиво
43'
Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали
42'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
40'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Амрабат Нордин нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво пасует в штрафную, но Куэльяр Иван выходит и ловит мяч.
39'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Угловой
39'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиовас Димитрис из команды Леганес.
38'
Адриан Лопес нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
38'
Чолак Эмре выбил мяч подальше от ворот.
37'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Гильерме дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Удар от ворот произведет Депортиво
35'
ШАНС! Сальдуа Хосеба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
35'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес пасует в штрафную, но Рубен Мартинес выходит и ловит мяч.
30'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Депортиво
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Какой промах! Эрасо Хави имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Рико Диего из команды Леганес делает отличный кросс...
29'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Чолак Эмре коснулся мяча рукой.
28'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
27'
Куэльяр Иван отбил мяч на угловой после удара Лукас Перес из штрафной площади.
27'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
27'
Отличный пас сделал Амрабат Нордин из команды Леганес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Удар от ворот произведет Депортиво
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
24'
Рико Диего из команды Леганес делает неудачный навес.
24'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
23'
Эль-Жар Набиль мяч отрикошетил от ворот
Угловой
23'
Рико Диего из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.
23'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
22'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
22'
Альбентоса Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
21'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Депортиво
19'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Депортиво
16'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Эрасо Хави из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Шёр Фабиан
14'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Борхес Сельсо
12'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
11'
Рико Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Удар от ворот произведет Депортиво
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
Фол, нарушение
9'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
8'
Удар от ворот произведет Леганес
7'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Лукас Перес должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
7'
ШАНС! Лукас Перес вышел один-на-один с голкипером...
7'
Гильерме дос Сантос разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Шёр Фабиан из команды Депортиво не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Москера Педро из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Лукас Перес мяч отрикошетил от ворот
5'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
4'
Сиовас Димитрис ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Леганес
3'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хуанфран Морено из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Адриан Лопес из команды Депортиво в офсайде
2'
Чолак Эмре из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Депортиво
Леганес
51.1% (90)
Ничья:
35.2% (62)
Депортиво
13.6% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.8% (56)
Леганес:
24.4% (43)
Леганес:
21% (37)
Депортиво:
9.1% (16)
Леганес:
3.4% (6)
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