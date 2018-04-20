Стадион: Бутарке Зрители: 10124
28' Желтая карточкаЧолак Эмре
90' Желтая карточкаАдриан Лопес
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Валье Борха из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Перес Рубен пострадал.
92'
Адриан Лопес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Адриан Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Безумный фол. Адриан Лопес грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль II
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
88'
88'
87'
Шёр Фабиан из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Сиовас Димитрис пострадал.
87'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Адриан Лопес пострадал.
86'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
85'
Андоне Флорин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Лукас Перес из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
84'
Лукас Перес наказан за толчок Рико Диего
83'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
83'
82'
Шанс! Бове Клаудио из команды Леганес пробил головой, но мимо
82'
82'
81'
Амрабат Нордин коснулся мяча рукой.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Тактическая замена. Борхес Сельсо уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
78'
Амрабат Нордин из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Альбентоса Рауль пострадал.
78'
78'
77'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
77'
Бове Клаудио из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Альбентоса Рауль пострадал.
76'
76'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Герреро Мигель Анхель уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
75'
Хуанфран Морено из команды Депортиво играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
74'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Шёр Фабиан
73'
73'
Вальверде Федерико не смог попасть в створ ударом издали
72'
Шёр Фабиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
71'
71'
71'
70'
70'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Валье Борха
70'
Тактическая замена. Эрасо Хави уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 10124 болельщиков
69'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
66'
66'
Хуанфран Морено не смог попасть в створ ударом издали
66'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Лукас Перес пострадал.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Амрабат Нордин из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
63'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Чолак Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Шанс! Адриан Лопес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
62'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
62'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
62'
Чолак Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Амрабат Нордин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Борхес Сельсо из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Бустинса Унаи из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
59'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
58'
58'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Отличные скиллы показывает Эль-Жар Набиль, обводя своих соперников
58'
57'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гильерме дос Сантос
56'
Тактическая замена. Москера Педро уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
56'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
54'
Эрасо Хави из команды Леганес в офсайде
54'
54'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
53'
52'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
52'
52'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
51'
Эрасо Хави из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Шёр Фабиан из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
51'
51'
51'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает неудачный навес.
49'
Эрасо Хави бьет со штрафного в створ, но Рубен Мартинес держит все под контролем
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Шёр Фабиан из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Герреро Мигель Анхель пострадал.
46'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Габриэл Пирес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
44'
43'
43'
Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
40'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Амрабат Нордин нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво пасует в штрафную, но Куэльяр Иван выходит и ловит мяч.
39'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
39'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиовас Димитрис из команды Леганес.
38'
Адриан Лопес нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
38'
Чолак Эмре выбил мяч подальше от ворот.
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Гильерме дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Амрабат Нордин наказан за толчок Гильерме дос Сантос
36'
35'
ШАНС! Сальдуа Хосеба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
35'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
33'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес пасует в штрафную, но Рубен Мартинес выходит и ловит мяч.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Какой промах! Эрасо Хави имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Рико Диего из команды Леганес делает отличный кросс...
29'
29'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Чолак Эмре коснулся мяча рукой.
28'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
27'
Куэльяр Иван отбил мяч на угловой после удара Лукас Перес из штрафной площади.
27'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
27'
Отличный пас сделал Амрабат Нордин из команды Леганес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
24'
Рико Диего из команды Леганес делает неудачный навес.
24'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Эль-Жар Набиль мяч отрикошетил от ворот
23'
Рико Диего из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.
23'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
22'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Альбентоса Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
21'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
19'
19'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
16'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
15'
15'
14'
Судья сигнализирует, что Эрасо Хави из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Шёр Фабиан
14'
13'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Борхес Сельсо
12'
12'
11'
Рико Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
9'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
9'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
8'
7'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Лукас Перес должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
7'
ШАНС! Лукас Перес вышел один-на-один с голкипером...
7'
Гильерме дос Сантос разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Шёр Фабиан из команды Депортиво не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
6'
Москера Педро из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Лукас Перес мяч отрикошетил от ворот
5'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
4'
Сиовас Димитрис ошибается в защите.
4'
3'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хуанфран Морено из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
2'
Адриан Лопес из команды Депортиво в офсайде
2'
Чолак Эмре из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Депортиво
Леганес
51.1% (90)
Ничья:
35.2% (62)
Депортиво
13.6% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.8% (56)
1:0 Леганес:
24.4% (43)
2:1 Леганес:
21% (37)
1:2 Депортиво:
9.1% (16)
2:0 Леганес:
3.4% (6)
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