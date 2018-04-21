Стадион: Ипуруа Зрители: 4860
0:1
23' ГолОливера Матиас
27' Желтая карточкаОливейра Паулу
53' Желтая карточкаШарлес Диас
58' Желтая карточкаСуарес Дамиан
77' Желтая карточкаИви Лопес
89' Желтая карточкаЛомбан Давид
Новости после матча
Второй тайм
99'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
99'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
99'
99'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
98'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
98'
98'
Оливера Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
98'
97'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
96'
Ломбан Давид из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гуаита Висенте пострадал.
96'
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
Оливера Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Суарес Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
93'
93'
93'
91'
Удар от ворот произведет Эйбар
91'
Капа Андер наказан за толчок Фахир Файсал
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
90'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
89'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Ломбан Давид получил желтую карточку от судьи
88'
Безумный фол. Ломбан Давид грубо играет против соперника. Пострадал Молинеро Франциско
88'
88'
Кабрера Леандро получил травму и заменен. Антунеш Виторину выходит на поле.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабрера Леандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Кабрера Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Diego Barri пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
83'
83'
82'
Эйбар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
81'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Молинеро Франциско
81'
Фламини Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Назначен штрафной. Пострадал Иви Лопес, его свалил Дьедью Амат.
79'
79'
79'
Ломбан Давид из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
79'
79'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
78'
78'
77'
77'
Рефери не любит споров - именно за это Иви Лопес сейчас получил желтую
76'
76'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Тактическая замена. Жунка Давид уходит с поля и его заменяет Иви Лопес
74'
Папа Диоп наказан за толчок Даконам Дьене
74'
74'
73'
73'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
72'
Судья свистит. Бруно Гонсалес атаковал сзади соперника. Это Пенья Рубен заработал своей команде штрафной
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дмитрович Марко из команды Эйбар.
72'
71'
Педро Леон из команды Эйбар делает неудачный навес.
70'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Педро Леон мяч отрикошетил от ворот
70'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
70'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Хордан Хоан
68'
68'
Тактическая замена. Мора Серхио уходит с поля и его заменяет Diego Barri
67'
Судья сигнализирует, что Педро Леон из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
66'
66'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
66'
Оливера Матиас из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
65'
Дьедью Амат наказан за толчок Жунка Давид
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
65'
64'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
63'
63'
61'
61'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
61'
Отличные скиллы показывает Папа Диоп, обводя своих соперников
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
59'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Даконам Дьене
58'
Судья подбегает и показывает Суарес Дамиан из команды Хетафе отложенную желтую карточку за фол.
57'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
57'
Папа Диоп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
О, нет. Из многообещающей позиции Орельяна Фабиан из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
56'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает пас партнеру.
56'
56'
55'
Даконам Дьене из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Дьедью Амат пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко ловит мяч
54'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Шарлес Диас получил желтую карточку от судьи
53'
Шарлес Диас из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Суарес Дамиан заработал фол
53'
Анхель Луис возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Анхель Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Анхель Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 4860 болельщиков
49'
Оливейра Паулу из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
48'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Жунка Давид из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
46'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Педро Леон из команды Эйбар в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Фламини Матьё наказан за толчок Орельяна Фабиан
44'
43'
Капа Андер из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Мора Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Мора Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Мора Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Жунка Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Фахир Файсал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
37'
37'
37'
37'
36'
Игра в одни ворота сейчас. Эйбар доминирует и владеет мячом
36'
36'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Как он промахнулся? Кике Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Гуаита Висенте не дал случится голу! Педро Леон должен был забивать, но Гуаита Висенте сделал отличный сейв
35'
Отличные скиллы показывает Педро Леон, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
35'
34'
34'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Кике Гарсия из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
33'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
32'
32'
Фламини Матьё пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
32'
Анхель Луис из команды Хетафе делает пас партнеру.
32'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает пас партнеру.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Анхель Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья подбегает и показывает Оливейра Паулу из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.
27'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
26'
26'
25'
[player1] наказан за толчок [player2]
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
24'
Фахир Файсал из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
23'
Отличный командный гол!
23'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Оливера Матиас из клуба "Хетафе" отправил мяч головой в ворота.
23'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает отличный кросс...
22'
21'
21'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Безумный фол. Капа Андер грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
20'
19'
Кике Гарсия нанес удар головой, но Гуаита Висенте спокойно отбил мяч.
19'
18'
Судья свистит. Суарес Дамиан атаковал сзади соперника. Это Орельяна Фабиан заработал своей команде штрафной
17'
17'
Педро Леон выбил мяч подальше от ворот.
17'
16'
15'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Капа Андер пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
13'
Капа Андер из команды Эйбар в офсайде
13'
13'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фламини Матьё наказан за толчок Орельяна Фабиан
12'
12'
12'
11'
Дьедью Амат коснулся мяча рукой.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Фламини Матьё наказан за толчок Пенья Рубен
9'
Мора Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
9'
Ломбан Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
8'
8'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
7'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Мора Серхио из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Педро Леон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Удар от ворот произведет Эйбар
4'
Фахир Файсал из команды Хетафе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
4'
Педро Леон коснулся мяча рукой.
4'
4'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья свистит. Оливейра Паулу атаковал сзади соперника. Это Дьедью Амат заработал своей команде штрафной
3'
Плохо сыграл Капа Андер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Пенья Рубен наказан за толчок Даконам Дьене
1'
1'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кабрера Леандро из команды Хетафе.
1'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Хетафе
Эйбар
65.3% (113)
Ничья:
26% (45)
Хетафе
8.7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эйбар:
35.8% (62)
2:1 Эйбар:
23.7% (41)
1:1 Ничья:
22% (38)
1:2 Хетафе:
5.2% (9)
2:0 Эйбар:
4.6% (8)
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