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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 4860
Эйбар
0:1
Конец матча
Хетафе
0'
0:1
23' Гол
Оливера Матиас
27' Желтая карточка
Оливейра Паулу
53' Желтая карточка
Шарлес Диас
58' Желтая карточка
Суарес Дамиан
77' Желтая карточка
Иви Лопес
89' Желтая карточка
Ломбан Давид
90'+9
Новости после матча

Второй тайм
99'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
99'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
99'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
99'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

98'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
98'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Травма, повреждение
98'
Оливера Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
98'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
96'
Ломбан Давид из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гуаита Висенте пострадал.
Угловой
96'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
94'
Оливера Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Суарес Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
93'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
93'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
93'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
91'
Капа Андер наказан за толчок Фахир Файсал
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
90'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
Угловой
90'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
89'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
89'
Ломбан Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Ломбан Давид грубо играет против соперника. Пострадал Молинеро Франциско
88'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Кабрера Леандро получил травму и заменен. Антунеш Виторину выходит на поле.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабрера Леандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
86'
Кабрера Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Diego Barri пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
83'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
82'
Эйбар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
81'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Молинеро Франциско
81'
Фламини Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
80'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Иви Лопес, его свалил Дьедью Амат.
79'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
79'
Ломбан Давид из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
79'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
79'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
78'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
Желтая карточка
77'
Рефери не любит споров - именно за это Иви Лопес сейчас получил желтую
77'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Тактическая замена. Жунка Давид уходит с поля и его заменяет Иви Лопес
Фол, нарушение
74'
Папа Диоп наказан за толчок Даконам Дьене
74'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Хетафе
73'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Бруно Гонсалес атаковал сзади соперника. Это Пенья Рубен заработал своей команде штрафной
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дмитрович Марко из команды Эйбар.
72'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Педро Леон из команды Эйбар делает неудачный навес.
70'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
70'
Педро Леон мяч отрикошетил от ворот
70'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
70'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Хордан Хоан
68'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Мора Серхио уходит с поля и его заменяет Diego Barri
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Педро Леон из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
66'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
66'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Оливера Матиас из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
Фол, нарушение
65'
Дьедью Амат наказан за толчок Жунка Давид
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
65'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
64'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Хетафе
63'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
61'
Отличные скиллы показывает Папа Диоп, обводя своих соперников
60'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
Удар от ворот произведет Хетафе
59'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
59'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Даконам Дьене
Желтая карточка
58'
Судья подбегает и показывает Суарес Дамиан из команды Хетафе отложенную желтую карточку за фол.
57'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Хетафе
57'
Папа Диоп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
О, нет. Из многообещающей позиции Орельяна Фабиан из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
56'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает пас партнеру.
56'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
Даконам Дьене из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Дьедью Амат пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко ловит мяч
54'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
53'
Шарлес Диас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Шарлес Диас из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Суарес Дамиан заработал фол
Травма, повреждение
53'
Анхель Луис возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
52'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
52'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Анхель Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Анхель Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 4860 болельщиков
49'
Оливейра Паулу из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
49'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
48'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
48'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Жунка Давид из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
47'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
46'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
46'
Педро Леон из команды Эйбар в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
44'
Фламини Матьё наказан за толчок Орельяна Фабиан
44'
Удар от ворот произведет Хетафе
43'
Капа Андер из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
43'
Мора Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Мора Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Мора Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
40'
Удар от ворот произведет Хетафе
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Жунка Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Фахир Файсал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
37'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Игра в одни ворота сейчас. Эйбар доминирует и владеет мячом
36'
Удар от ворот произведет Хетафе
36'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
36'
Как он промахнулся? Кике Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Гуаита Висенте не дал случится голу! Педро Леон должен был забивать, но Гуаита Висенте сделал отличный сейв
35'
Отличные скиллы показывает Педро Леон, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
35'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Кике Гарсия из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
33'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
32'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Фламини Матьё пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
32'
Анхель Луис из команды Хетафе делает пас партнеру.
32'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Анхель Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
27'
Судья подбегает и показывает Оливейра Паулу из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
27'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
26'
Удар от ворот произведет Хетафе
26'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
[player1] наказан за толчок [player2]
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
24'
Фахир Файсал из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
23'
Отличный командный гол!
23'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Оливера Матиас из клуба "Хетафе" отправил мяч головой в ворота.
23'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает отличный кросс...
22'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Капа Андер грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кике Гарсия нанес удар головой, но Гуаита Висенте спокойно отбил мяч.
19'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Суарес Дамиан атаковал сзади соперника. Это Орельяна Фабиан заработал своей команде штрафной
17'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
17'
Педро Леон выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
15'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Капа Андер пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Капа Андер из команды Эйбар в офсайде
13'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
13'
Фламини Матьё наказан за толчок Орельяна Фабиан
12'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Дьедью Амат коснулся мяча рукой.
11'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Хетафе
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
10'
Фламини Матьё наказан за толчок Пенья Рубен
9'
Мора Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
9'
Ломбан Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
8'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
7'
Удар от ворот произведет Хетафе
7'
Папа Диоп из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Мора Серхио из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Педро Леон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Удар от ворот произведет Эйбар
4'
Фахир Файсал из команды Хетафе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
4'
Педро Леон коснулся мяча рукой.
4'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья свистит. Оливейра Паулу атаковал сзади соперника. Это Дьедью Амат заработал своей команде штрафной
3'
Плохо сыграл Капа Андер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
2'
Пенья Рубен наказан за толчок Даконам Дьене
1'
Удар от ворот произведет Хетафе
1'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кабрера Леандро из команды Хетафе.
1'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Хетафе
Эйбар
65.3% (113)
Ничья:
26% (45)
Хетафе
8.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
35.8% (62)
Эйбар:
23.7% (41)
Ничья:
22% (38)
Хетафе:
5.2% (9)
Эйбар:
4.6% (8)
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