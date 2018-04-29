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Стадион:
Севилья
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 31 минуту, которая состоится 09.05.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Севилья
11.9% (12)
Ничья:
15.8% (16)
Реал Мадрид
72.3% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
43.6% (44)
Реал Мадрид:
9.9% (10)
Ничья:
7.9% (8)
Севилья:
6.9% (7)
Реал Мадрид:
5.9% (6)
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