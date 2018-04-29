Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Севилья (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья П
- 21.04.2018 Севилья 0:5 Барселона КК
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера
- 14.05.2017 Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера
- 12.01.2017 Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля
- 04.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля
- 09.08.2016 Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА
- 20.03.2016 Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера
- 08.11.2015 Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера
- 02.05.2015 Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера
- 04.02.2015 Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера
- 12.08.2014 Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА
- 27.03.2014 Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера
- 31.10.2013 Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера
- 10.02.2013 Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера
- 16.09.2012 Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера
- 29.04.2012 Реал Мадрид 3:0 Севилья Примера
- 18.12.2011 Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
- 08.05.2011 Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
- 03.02.2011 Реал Мадрид 2:0 Севилья Кубок Короля
- 26.01.2011 Севилья 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|35
|26
|9
|0
|89 - 23
|87
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|55 - 20
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 39
|72
|4.
|Валенсия
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 37
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 56
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|50 - 41
|57
|7.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|41 - 32
|52
|8.
|Севилья
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|43 - 54
|51
|9.
|Жирона
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|48 - 57
|48
|10.
|Эйбар
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|41 - 48
|47
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|63 - 56
|46
|12.
|Сельта
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|55 - 52
|46
|13.
|Алавес
|Заявка
|36
|14
|2
|20
|37 - 48
|44
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|40 - 45
|43
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|31 - 41
|43
|16.
|Леганес
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|29 - 43
|40
|17.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|34 - 50
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|35 - 70
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|36
|5
|7
|24
|23 - 71
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|23 - 56
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 31 минуту, которая состоится 09.05.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Севилья
11.9% (12)
Ничья:
15.8% (16)
Реал Мадрид
72.3% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
43.6% (44)
1:3 Реал Мадрид:
9.9% (10)
1:1 Ничья:
7.9% (8)
2:1 Севилья:
6.9% (7)
0:2 Реал Мадрид:
5.9% (6)
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