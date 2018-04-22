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  5. Примера
Стадион:
Лас-Пальмас
0:0
Первый тайм: 34'
Алавес
0'
26' Желтая карточка
Агиррегарай Матиас
34'
Первый тайм
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
32'
Удар от ворот произведет Алавес
32'
Этебо Огенекаро не смог попасть в створ ударом издали
31'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
28'
Кастельяно Хави бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Агиррегарай Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Этебо Огенекаро оказался на газоне.
Фол, нарушение
27'
Ману Гарсия коснулся мяча рукой.
27'
Алексис Дельгадо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Агиррегарай Матиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
22'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
22'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
20'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Пачеко Фернандо из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
19'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
17'
После дальнего удара, который нанес Агиррегабириа Мартин мяч отбит вратарем
17'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Алавес
16'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
15'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Дуарте Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
12'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
12'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Давид Симон
Офсайд
8'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Алексис Дельгадо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
Угловой
7'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
7'
Собрино Рубен мяч отрикошетил от ворот
7'
Собрино Рубен из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
6'
Пина Томас коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
3'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
2'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Угловой
2'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
1'
Агиррегарай Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Ибай Гомес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Алавес
Лас-Пальмас
36.8% (64)
Ничья:
40.8% (71)
Алавес
22.4% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.9% (59)
Лас-Пальмас:
18.4% (32)
Алавес:
12.6% (22)
Лас-Пальмас:
12.1% (21)
Алавес:
8.6% (15)
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