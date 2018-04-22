Стадион: Гран Канария
0:0
Первый тайм: 34'
26' Желтая карточкаАгиррегарай Матиас
Первый тайм
34'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
32'
Удар от ворот произведет Алавес
32'
Этебо Огенекаро не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
28'
Кастельяно Хави бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Агиррегарай Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Этебо Огенекаро оказался на газоне.
27'
Ману Гарсия коснулся мяча рукой.
27'
Алексис Дельгадо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Агиррегарай Матиас получил желтую карточку от судьи
26'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
25'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
21'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
20'
20'
Пачеко Фернандо из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
19'
19'
19'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
18'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
17'
После дальнего удара, который нанес Агиррегабириа Мартин мяч отбит вратарем
17'
16'
Удар от ворот произведет Алавес
16'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
15'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Дуарте Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
12'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Давид Симон
8'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
8'
Судья сигнализирует, что Алексис Дельгадо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
7'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
7'
Собрино Рубен мяч отрикошетил от ворот
7'
Собрино Рубен из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
6'
Пина Томас коснулся мяча рукой.
5'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
5'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
3'
2'
2'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
2'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
2'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
1'
Агиррегарай Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Ибай Гомес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Алавес
Лас-Пальмас
36.8% (64)
Ничья:
40.8% (71)
Алавес
22.4% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.9% (59)
2:1 Лас-Пальмас:
18.4% (32)
0:1 Алавес:
12.6% (22)
1:0 Лас-Пальмас:
12.1% (21)
1:2 Алавес:
8.6% (15)
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