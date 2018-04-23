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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 24587
Атлетик Б
1:3
Конец матча
Леванте
0'
1:0
8' Гол
Гарсия Рауль
41' Желтая карточка
Итурраспе Андер
1:1
42' Гол
Барди Энис
1:2
44' Гол
Барди Энис
45' Желтая карточка
Барди Энис
53' Желтая карточка
Гарсия Рауль
55' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
88' Желтая карточка
Нуньес Унай
89' Желтая карточка
Джейсон
1:3
90' Гол
Моралес Луис
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
94'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
93'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
93'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
91'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Отличный удар Моралес Луис из команды Леванте. Классный гол!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
90'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
89'
Джейсон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Джейсон из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
Желтая карточка
88'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Рохер Марти пострадал.
Фол, нарушение
87'
Лукич Саша коснулся мяча рукой.
87'
Кордоба Иньиго пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
86'
Рохер Марти нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
84'
Боатенг Эммануэль получил травму и заменен. Рохер Марти выходит на поле.
83'
Тактическая замена. Баленсиага Микель уходит с поля и его заменяет Рико Микель
Травма, повреждение
83'
Боатенг Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Удар от ворот произведет Леванте
81'
Муньяин Икер выбил мяч подальше от ворот.
81'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
81'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
80'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
80'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Лопес Педро получил травму и заменен. Джейсон выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Лопес Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
77'
Лопес Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Лопес Педро из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
76'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Лукич Саша из команды Леванте делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
75'
ШТАНГА! Пробил головой Гарсия Рауль прямо в каркас ворот!
75'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
Офсайд
74'
Луна Антонио из команды Леванте в офсайде
74'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
73'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
73'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
72'
ШАНС! Луна Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тактическая замена. Барди Энис уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
Офсайд
70'
Хефферсон Лерма из команды Леванте в офсайде
70'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
70'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
70'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
69'
Моралес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
69'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 24587 болельщиков
68'
Опасность предотвращена - Нуньес Унай из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
68'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
67'
Удар от ворот произведет Леванте
67'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
Угловой
67'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
67'
Уильямс Иньяки нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
66'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Удар от ворот произведет Леванте
66'
Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
66'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
65'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Леванте
64'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Итурраспе Андер уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Барди Энис
63'
Хорошую попытку сделал Сусаета Маркель. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
62'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
62'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Удар от ворот произведет Леванте
61'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Баленсиага Микель
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
60'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
59'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
59'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Офсайд
58'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
58'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
57'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
56'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
55'
Хефферсон Лерма сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
55'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
55'
Хефферсон Лерма из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
54'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
53'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
Офсайд
52'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
52'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
51'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Сан-Хосе Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
50'
После дальнего удара, который нанес Моралес Луис мяч отбит вратарем
50'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
50'
Лопес Педро из команды Леванте делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Баленсиага Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
49'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
49'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
49'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
Фол, нарушение
48'
Хефферсон Лерма из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
47'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Леванте
46'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
46'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
45'
Барди Энис снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
Описание гола
44'
Г О О О О Л Барди Энис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
44'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
Описание гола
42'
Г О О О О Л Барди Энис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
41'
Итурраспе Андер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
41'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Постиго Серхио пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Итурраспе Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Баленсиага Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
39'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
39'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
Фол, нарушение
38'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
38'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
35'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
33'
Чема Родригес выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
33'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
33'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
32'
Луна Антонио выбил мяч подальше от ворот.
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Гарсия Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
30'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Барди Энис из команды Леванте играет слишком грубо. Итурраспе Андер оказался на газоне.
28'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
28'
Хефферсон Лерма из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
27'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
25'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
25'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сан-Хосе Микель выбил мяч подальше от ворот.
23'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
Угловой
22'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
22'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
22'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
20'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Луна Антонио из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Опасность предотвращена - Нуньес Унай из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
20'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
20'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
20'
Де Маркос Оскар выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
19'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Барди Энис из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Баленсиага Микель пострадал.
18'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
17'
Барди Энис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
Фол, нарушение
15'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Моралес Луис пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Луна Антонио
14'
Хорошую попытку сделал Барди Энис. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Плохо сыграл Нуньес Унай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
14'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
12'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Сусаета Маркель, обводя своих соперников
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Боатенг Эммануэль, и мяч снова в игре
11'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
10'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
9'
Отличные скиллы показывает Сан-Хосе Микель, обводя своих соперников
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Итурраспе Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Барди Энис
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль забивает!
8'
Сан-Хосе Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
8'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
8'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
7'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
7'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
6'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
6'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
4'
Кордоба Иньиго нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
4'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
4'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
3'
Чема Родригес из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
2'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Нуньес Унай пострадал.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:3 Леванте
Атлетик Б
90.5% (162)
Ничья:
7.8% (14)
Леванте
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
36.3% (65)
Атлетик Б:
34.6% (62)
Атлетик Б:
13.4% (24)
Ничья:
5.6% (10)
Атлетик Б:
2.8% (5)
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