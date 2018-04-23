Стадион: Сан-Мамес Зрители: 24587
1:0
8' ГолГарсия Рауль
41' Желтая карточкаИтурраспе Андер
1:1
42' ГолБарди Энис
1:2
44' ГолБарди Энис
45' Желтая карточкаБарди Энис
53' Желтая карточкаГарсия Рауль
55' Желтая карточкаХефферсон Лерма
88' Желтая карточкаНуньес Унай
89' Желтая карточкаДжейсон
1:3
90' ГолМоралес Луис
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
94'
94'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
93'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
93'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Г О О О О Л - Отличный удар Моралес Луис из команды Леванте. Классный гол!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
90'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
90'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
90'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
89'
Джейсон получил желтую карточку от судьи
89'
Джейсон из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
88'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
88'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Рохер Марти пострадал.
87'
Лукич Саша коснулся мяча рукой.
87'
Кордоба Иньиго пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
86'
86'
86'
Рохер Марти нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
84'
Боатенг Эммануэль получил травму и заменен. Рохер Марти выходит на поле.
83'
Тактическая замена. Баленсиага Микель уходит с поля и его заменяет Рико Микель
83'
Боатенг Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
Муньяин Икер выбил мяч подальше от ворот.
81'
81'
80'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
80'
80'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Лопес Педро получил травму и заменен. Джейсон выходит на поле.
78'
Лопес Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
77'
Лопес Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Лопес Педро из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
76'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Лукич Саша из команды Леванте делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
75'
ШТАНГА! Пробил головой Гарсия Рауль прямо в каркас ворот!
75'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
74'
Луна Антонио из команды Леванте в офсайде
74'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
72'
72'
ШАНС! Луна Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тактическая замена. Барди Энис уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
70'
Хефферсон Лерма из команды Леванте в офсайде
70'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
70'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
69'
Моралес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 24587 болельщиков
68'
Опасность предотвращена - Нуньес Унай из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
68'
67'
67'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
67'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
67'
Уильямс Иньяки нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
66'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
66'
65'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
65'
65'
65'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Итурраспе Андер уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
63'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Барди Энис
63'
Хорошую попытку сделал Сусаета Маркель. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
62'
62'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Баленсиага Микель
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
60'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
59'
59'
58'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
58'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
57'
57'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
55'
Хефферсон Лерма сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Хефферсон Лерма из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
54'
53'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
53'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
52'
52'
52'
52'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
51'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Сан-Хосе Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
50'
После дальнего удара, который нанес Моралес Луис мяч отбит вратарем
50'
50'
Лопес Педро из команды Леванте делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Судья сигнализирует, что Баленсиага Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
49'
49'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
49'
49'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
48'
Хефферсон Лерма из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
47'
47'
46'
46'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
46'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Барди Энис снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
44'
Г О О О О Л Барди Энис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
44'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
42'
Г О О О О Л Барди Энис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
41'
Итурраспе Андер получил желтую карточку от судьи
41'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Постиго Серхио пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Итурраспе Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Баленсиага Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
39'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
38'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
33'
33'
Чема Родригес выбил мяч подальше от ворот.
33'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
33'
32'
32'
Луна Антонио выбил мяч подальше от ворот.
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Гарсия Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
30'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Барди Энис из команды Леванте играет слишком грубо. Итурраспе Андер оказался на газоне.
28'
28'
Хефферсон Лерма из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
27'
27'
27'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
26'
25'
25'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
25'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
25'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сан-Хосе Микель выбил мяч подальше от ворот.
23'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
22'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
22'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
22'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Луна Антонио из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Опасность предотвращена - Нуньес Унай из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
20'
20'
20'
Де Маркос Оскар выбил мяч подальше от ворот.
19'
19'
19'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Барди Энис из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Баленсиага Микель пострадал.
18'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Барди Энис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
15'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Моралес Луис пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Луна Антонио
14'
Хорошую попытку сделал Барди Энис. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Плохо сыграл Нуньес Унай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
14'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Сусаета Маркель, обводя своих соперников
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Боатенг Эммануэль, и мяч снова в игре
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
10'
9'
Отличные скиллы показывает Сан-Хосе Микель, обводя своих соперников
9'
Судья сигнализирует, что Итурраспе Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Барди Энис
8'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль забивает!
8'
Сан-Хосе Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
7'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
6'
6'
6'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
4'
Кордоба Иньиго нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
4'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
4'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Чема Родригес из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
2'
2'
1'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Нуньес Унай пострадал.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:3 Леванте
Атлетик Б
90.5% (162)
Ничья:
7.8% (14)
Леванте
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Атлетик Б:
36.3% (65)
2:1 Атлетик Б:
34.6% (62)
2:0 Атлетик Б:
13.4% (24)
1:1 Ничья:
5.6% (10)
3:1 Атлетик Б:
2.8% (5)
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