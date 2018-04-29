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Стадион:
Базель
3:1
Второй тайм: 54'
Тун
0'
1:0
7' Гол
Штокер Валентин
2:0
13' Гол
Кампо Самуэле
2:1
40' Гол
Соргич Деян
3:1
47' Гол
Манзамби Нефтали
49' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
54'
Второй тайм
Желтая карточка
49'
Ван Волфсвинкель Рикки получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Neftali Manzambi бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Штокер Валентин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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