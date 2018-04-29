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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
7' ГолШтокер Валентин
2:0
13' ГолКампо Самуэле
2:1
40' ГолСоргич Деян
3:1
47' ГолМанзамби Нефтали
49' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
|
7'
1:0
13'
2:0
40'
2:1
47'
3:1
Состав команд
17
Сухи
Марек
20
Ди
Сере
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 27 Манзамби Нефтали Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 23 Баланта Эдер Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Тун 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 23 Timo Righetti Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 34 Суттер Никола Защитник
- 39 Йосс Свен Защитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
Тун (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.04.2018 Санкт-Галлен 0:1 Тун С
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
Тун: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун Суперлига
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун Суперлига
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 10.05.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.02.2016 Тун 1:1 Базель Суперлига
- 06.12.2015 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 12.08.2015 Базель 3:1 Тун Суперлига
- 25.05.2015 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 07.03.2015 Базель 3:0 Тун Суперлига
- 27.09.2014 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 02.08.2014 Тун 2:3 Базель Суперлига
- 06.04.2014 Базель 0:0 Тун Суперлига
- 02.03.2014 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 23.11.2013 Базель 4:1 Тун Суперлига
- 25.09.2013 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 21.04.2013 Тун 2:2 Базель Суперлига
Базель
Тун
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Базель
|3:1 Заявка
|32
|18
|8
|6
|57 - 27
|62
|3.
|Люцерн
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|43 - 46
|46
|4.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|32
|14
|3
|15
|45 - 59
|45
|5.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|32
|10
|10
|12
|40 - 39
|40
|6.
|Лугано
|1:0 Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 48
|38
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|8.
|Тун
|1:3 Заявка
|32
|10
|6
|16
|47 - 59
|36
|9.
|Сьон
|1:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 49
|32
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|42 - 60
|31
Второй тайм
49'
Ван Волфсвинкель Рикки получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Neftali Manzambi бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Штокер Валентин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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