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Стадион: Стад де Суиз
40' Желтая карточкаЭбишер Мишель
0:1
47' ГолШнойвли Кристиан
1:1
52' ПенальтиОаро Гийом
59' Желтая карточкаМбабу Кевин
62' Желтая карточкаКустодио Оливер
72' Желтая карточкаБенито Лорис
84' Желтая карточкаШнойвли Кристиан
2:1
89' ГолНсаме Жан-Пьер
|
40'
47'
0:1
52'
1:1
59'
62'
72'
84'
89'
2:1
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
25
Шмид
Янник
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 19 Шик Торстен Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 25 Шмид Янник Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- 23 Stefan Wolf
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =3 -0)
- 22.04.2018 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт С
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
Люцерн (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
- 19.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
- 20.04.2016 Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.03.2016 Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига
- 05.12.2015 Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.07.2015 Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига
- 21.05.2015 Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
- 07.02.2015 Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2014 Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.09.2014 Янг Бойз 3:2 Люцерн Суперлига
- 06.04.2014 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
- 23.02.2014 Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 20.10.2013 Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 21.09.2013 Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
- 11.05.2013 Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз
Люцерн
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Базель
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|54 - 26
|59
|3.
|Люцерн
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|43 - 46
|46
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|45 - 58
|45
|5.
|Цюрих
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|40 - 38
|40
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|7.
|Тун
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 56
|36
|8.
|Лугано
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|33 - 48
|35
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|42 - 60
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|40 - 49
|29
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
88'
Янг Бойз делает замену. Эбишер Мишель уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
84'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
80'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Шульц Марвин выходит на его замену.
77'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
75'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
72'
Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи
70'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
62'
Кустодио Оливер получил желтую карточку от судьи
59'
Мбабу Кевин получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
47'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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