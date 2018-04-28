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Стадион:
Янг Бойз
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
40' Желтая карточка
Эбишер Мишель
0:1
47' Гол
Шнойвли Кристиан
1:1
52' Пенальти
Оаро Гийом
59' Желтая карточка
Мбабу Кевин
62' Желтая карточка
Кустодио Оливер
72' Желтая карточка
Бенито Лорис
84' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
2:1
89' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
88'
Янг Бойз делает замену. Эбишер Мишель уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
80'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Шульц Марвин выходит на его замену.

77'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
75'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи
70'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Кустодио Оливер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Мбабу Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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