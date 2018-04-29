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Стадион:
Лугано
1:0
Второй тайм: 52'
Санкт-Галлен
0'
1:0
18' Гол
Саббатини Джонатан
33' Желтая карточка
Toko III
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Токо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Саббатини Джонатан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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