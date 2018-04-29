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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Корнаредо
1:0
Второй тайм: 52'
1:0
18' ГолСаббатини Джонатан
33' Желтая карточкаToko III
|
18'
1:0
33'
Состав команд
22
Руй
Стив
21
Янко
Марк
11
Тафер
Яннис
28
Toko
III
13
Иттен
Седрик
Лугано 4-1-4-1
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 27 Jetmir Krasniqi Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Санкт-Галлен 4-4-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 56 Jasper van der Werff Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 58 Cedric Gasser
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 21.04.2018 Санкт-Галлен 0:1 Тун С
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 25.05.2016 Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.02.2016 Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
- 18.10.2015 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2015 Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига
- 15.09.2013 Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
- 16.04.2012 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 15.08.2011 Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 10.07.2010 Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2009 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 01.12.2008 Санкт-Галлен 2:1 Лугано Челлендж Лига
Лугано
Санкт-Галлен
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Базель
|3:1 Заявка
|32
|18
|8
|6
|57 - 27
|62
|3.
|Люцерн
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|43 - 46
|46
|4.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|32
|14
|3
|15
|45 - 59
|45
|5.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|32
|10
|10
|12
|40 - 39
|40
|6.
|Лугано
|1:0 Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 48
|38
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|8.
|Тун
|1:3 Заявка
|32
|10
|6
|16
|47 - 59
|36
|9.
|Сьон
|1:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 49
|32
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|42 - 60
|31
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Токо получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Саббатини Джонатан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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