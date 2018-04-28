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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
0:1
Конец матча
44' Желтая карточкаДумбия Сулейман
45' Желтая карточкаМонтейру Элтон
77' Желтая карточкаЗидан Энцо
0:1
81' ГолКодро Кенан
88' Желтая карточкаСейнсбери Трент
90' Желтая карточкаТаипи Гьелбрим
90' Желтая карточкаJean-Pierre Rhyner
|
44'
45'
77'
81'
0:1
84'
88'
90'
Состав команд
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
88
Кабрал
II
21
Зидан
Энцо
13
Рапп
Симоне
24
Bujar
Lika
28
Petar
Pusic
19
Кодро
Кенан
Лозанна-Спорт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 88 Кабрал II Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- Главный тренер: Ilija Borenovic
Грасcхоппер 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 24 Bujar Lika Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- 25 Nikola Sukacev
- 5 Aleksandar Cvetkovic
- Главный тренер: Mathias Walther
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 22.04.2018 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт С
- 19.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Грасcхоппер: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер Кубок
- 26.08.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.04.2017 Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.12.2016 Лозанна-Спорт 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 12.04.2014 Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 08.03.2014 Грасcхоппер 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.10.2013 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 03.08.2013 Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 01.06.2013 Грасcхоппер 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 03.03.2013 Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 02.02.2013 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Сборные
- 03.11.2012 Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.09.2012 Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 23.05.2012 Лозанна-Спорт 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 26.02.2012 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.12.2011 Лозанна-Спорт 2:1 Грасcхоппер Суперлига
Лозанна-Спорт
Грасcхоппер
-
2 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Базель
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|54 - 26
|59
|3.
|Люцерн
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|43 - 46
|46
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|45 - 58
|45
|5.
|Цюрих
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|40 - 38
|40
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|7.
|Тун
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 56
|36
|8.
|Лугано
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|33 - 48
|35
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|42 - 60
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|40 - 49
|29
Второй тайм
90'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
88'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
84'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
84'
Лозанна-Спорт делает замену. Кабрал II уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
77'
Зидан Энцо получил желтую карточку от судьи
74'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Aleksandar Cvetkovic выходит на его замену.
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
60'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Лозанна-Спорт делает замену. Монтейру Элтон уходит с поля, а Марин Леандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
44'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
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