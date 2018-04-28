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Стадион:
Лозанна-Спорт
0:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
44' Желтая карточка
Думбия Сулейман
45' Желтая карточка
Монтейру Элтон
77' Желтая карточка
Зидан Энцо
0:1
81' Гол
Кодро Кенан
88' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
90' Желтая карточка
Таипи Гьелбрим
90' Желтая карточка
Jean-Pierre Rhyner
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
84'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
84'
Лозанна-Спорт делает замену. Кабрал II уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.

Описание гола
81'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
Желтая карточка
77'
Зидан Энцо получил желтую карточку от судьи
74'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Aleksandar Cvetkovic выходит на его замену.
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
60'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Лозанна-Спорт делает замену. Монтейру Элтон уходит с поля, а Марин Леандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
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