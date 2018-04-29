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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
0:1
7' ГолБамер Жан
29' Красная карточкаТеландер Расмус
34' Желтая карточкаКуасси Ксавье
|
7'
0:1
29'
34'
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
21
Алиу
Изер
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
70
Кунья
Матеус
Цюрих 3-4-1-2
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 6 Палссон Виктор Защитник
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 31 Mirlind Kreyziu Защитник
- 23 Ронер Фабиан Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Сьон 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Мвенг Фредди Защитник
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 17 Alexander Succar Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
Сьон (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих Суперлига
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих Суперлига
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон Суперлига
- 22.05.2016 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2016 Сьон 0:3 Цюрих Кубок
- 07.02.2016 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 05.12.2015 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 13.08.2015 Сьон 3:1 Цюрих Суперлига
- 28.04.2015 Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
- 07.04.2015 Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
- 15.03.2015 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 22.11.2014 Сьон 1:3 Цюрих Суперлига
- 14.09.2014 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 06.05.2014 Сьон 1:0 Цюрих Суперлига
- 01.02.2014 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 24.11.2013 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 21.07.2013 Сьон 0:0 Цюрих Суперлига
- 01.06.2013 Сьон 4:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2013 Цюрих 3:1 Сьон Суперлига
- 30.09.2012 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
Цюрих
Сьон
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Базель
|3:1 Заявка
|32
|18
|8
|6
|57 - 27
|62
|3.
|Люцерн
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|43 - 46
|46
|4.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|32
|14
|3
|15
|45 - 59
|45
|5.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|32
|10
|10
|12
|40 - 39
|40
|6.
|Лугано
|1:0 Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 48
|38
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|8.
|Тун
|1:3 Заявка
|32
|10
|6
|16
|47 - 59
|36
|9.
|Сьон
|1:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 49
|32
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|42 - 60
|31
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Маркезано Антонио выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
29'
УДАЛЕНИЕ! - Теландер Расмус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
7'
Г О О О О Л - Бамер Жан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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