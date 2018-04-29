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Стадион:
Цюрих
0:1
Второй тайм: 52'
Сьон
0'
0:1
7' Гол
Бамер Жан
29' Красная карточка
Теландер Расмус
34' Желтая карточка
Куасси Ксавье
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Маркезано Антонио выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
29'
УДАЛЕНИЕ! - Теландер Расмус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Бамер Жан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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