Стадион: Шварцвальд
1:0
14' ГолПетерсен Нильс
1:0
23' Не забитый пенальтиГюнтер Кристиан
Первый тайм
43'
Теродде Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Назначен штрафной. Пострадал Юя Осако, его свалил Кемпф Марк-Оливер.
42'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
41'
41'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
40'
Судья сигнализирует, что Теродде Симон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Шустер Юлиан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Юя Осако из команды Кельн играет слишком грубо. Кюблер Лукас оказался на газоне.
39'
Биттенкорт Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
38'
Хектор Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
37'
Маро Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
Франц Майк пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо держит все под контролем
36'
36'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Юя Осако наказан за толчок Гульде Мануэль
35'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Tim Handwerker из команды Кельн делает неудачный навес.
34'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Tim Handwerker из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
33'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Хектор Йонас заработал фол
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
29'
ШАНС! Риссе Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Юя Осако нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Франц Майк из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
26'
Шанс! Теродде Симон из команды Кельн пробил головой, но мимо
26'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
25'
Судья сигнализирует, что Франц Майк из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Tim Handwerker
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Судья сигнализирует, что Теродде Симон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
23'
СПАСЕНО - Гюнтер Кристиан пробил пенальти, но Хорн Тимо отбивает!
22'
ПЕНАЛЬТИ - Хёгер Марко из команды Кельн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Петерсен Нильс.
22'
Отличные скиллы показывает Петерсен Нильс, обводя своих соперников
22'
21'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
ШАНС! Петерсен Нильс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Риссе Марсель из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Петерсен Нильс пострадал.
19'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Судья сигнализирует, что Петерсен Нильс из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Франц Майк сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсен Нильс из клуба "Фрайбург" отправил мяч головой в ворота.
14'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Кельн
13'
ШАНС! Кляйндинст Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
12'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Удар от ворот произведет Кельн
11'
Шанс! Кляйндинст Тим из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
11'
Франц Майк из команды Фрайбург делает пас партнеру.
11'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
9'
Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
7'
Удар от ворот произведет Кельн
7'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
7'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Безумный фол. Хёгер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Кляйндинст Тим
7'
6'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
5'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Биттенкорт Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Риссе Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
1'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Хектор Йонас пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Кёльн
Фрайбург
70.9% (127)
Ничья:
22.3% (40)
Кёльн
6.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фрайбург:
34.1% (61)
1:0 Фрайбург:
24.6% (44)
1:1 Ничья:
20.7% (37)
2:0 Фрайбург:
7.8% (14)
1:2 Кёльн:
4.5% (8)
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