Стадион: Олимпиаштадион
0:1
32' ГолГрегорич Михаэль
Первый тайм
41'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
41'
Моравек Ян из команды Аугсбург забрасывает мяч в штрафную.
41'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
40'
Шмид Жонатан наказан за толчок Платтенхардт Марвин
39'
37'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
37'
Леки Мэттью из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Штарк Никлас из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
35'
Дарида Владимир нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
34'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
34'
33'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Леки Мэттью
32'
Каиби Франциско сделал результативную передачу.
32'
ГОЛ! - Грегорич Михаэль из команды Аугсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
30'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
30'
Макс Филипп из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Назначен штрафной. Пострадал Макс Филипп, его свалил Леки Мэттью.
29'
Удар от ворот произведет Аугсбург
28'
Лазаро Валентино из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Грегорич Михаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
25'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
25'
Хедира Рани из команды Аугсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Грегорич Михаэль коснулся мяча рукой.
24'
24'
24'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Шелбред Пер-Сильян ошибается в защите.
22'
22'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
22'
21'
Леки Мэттью наказан за толчок Хинтереггер Мартин
20'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
20'
20'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Судья свистит. Шмид Жонатан атаковал сзади соперника. Это Платтенхардт Марвин заработал своей команде штрафной
19'
17'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
17'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
16'
Шанс! Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
16'
Рихтер Марко из команды Аугсбург подал угловой слева.
16'
Штрафной исполнил Макс Филипп, после его удара Ярстейн Руне сделал классный сейв. Угловой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Рекик Карим коснулся мяча рукой.
13'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Шмид Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Рихтер Марко из команды Аугсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Аугсбург
7'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
7'
Хорошую попытку сделал Калу Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
6'
Леки Мэттью из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
3'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
3'
Зельке Дейви мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
3'
Луте Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
3'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
3'
Леки Мэттью из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 0:1 Аугсбург
Герта
72.5% (129)
Ничья:
25.8% (46)
Аугсбург
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Герта:
33.1% (59)
1:0 Герта:
28.1% (50)
1:1 Ничья:
19.1% (34)
2:0 Герта:
7.3% (13)
2:2 Ничья:
3.9% (7)
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