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Стадион:
Шальке 04
 
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Боруссия М
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия М

До начала игры осталось 1 день 11 часов 11 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия М
Шальке 04
85.8% (97)
Ничья:
8.8% (10)
Боруссия М
5.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
47.8% (54)
Шальке 04:
18.6% (21)
Шальке 04:
8.8% (10)
Шальке 04:
7.1% (8)
Ничья:
5.3% (6)
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