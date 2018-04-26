Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия М

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Стадион: Фелтинс-Арена
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Шальке 04 (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.04.2018 Кёльн 2:2 Шальке 04 Б
- 18.04.2018 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр КГ
- 15.04.2018 Шальке 04 2:0 Боруссия Д Б
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Шальке 04 2:0 Фрайбург Б
- 17.03.2018 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 09.03.2018 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
- 03.03.2018 Шальке 04 1:0 Герта Б
- 25.02.2018 Байер Л 0:2 Шальке 04 Б
- 17.02.2018 Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 07.02.2018 Шальке 04 1:0 Вольфсбург КГ
- 03.02.2018 Шальке 04 1:2 Вердер Б
- 27.01.2018 Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
Боруссия М (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 20.04.2018 Боруссия М 3:0 Вольфсбург Б
- 14.04.2018 Бавария 5:1 Боруссия М Б
- 07.04.2018 Боруссия М 2:1 Герта Б
- 01.04.2018 Майнц 0:0 Боруссия М Б
- 17.03.2018 Боруссия М 3:3 Хоффенхайм Б
- 10.03.2018 Байер Л 2:0 Боруссия М Б
- 02.03.2018 Боруссия М 2:2 Вердер Б
- 24.02.2018 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Б
- 18.02.2018 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Б
- 11.02.2018 Штуттгарт 1:0 Боруссия М Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 26.01.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Б
- 20.01.2018 Боруссия М 2:0 Аугсбург Б
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 14.01.2018 Кёльн 2:1 Боруссия М Б
- 07.01.2018 Майнц 0:3 Боруссия М ТМК
- 20.12.2017 Боруссия М 0:1 Байер Л КГ
- 15.12.2017 Боруссия М 3:1 Гамбург Б
- 12.12.2017 Фрайбург 1:0 Боруссия М Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Боруссия М: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 16.03.2017 Боруссия М 2:2 Шальке 04 Лига Европы
- 09.03.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия М Лига Европы
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига
- 18.03.2016 Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига
- 28.10.2015 Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Германии
- 25.10.2015 Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига
- 06.02.2015 Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 13.09.2014 Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига
- 27.04.2014 Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига
- 07.12.2013 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 03.05.2013 Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 01.12.2012 Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 11.02.2012 Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 21.12.2011 Боруссия М 3:1 Шальке 04 Кубок Германии
- 28.08.2011 Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 20.02.2011 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 25.09.2010 Шальке 04 2:2 Боруссия М Бундеслига
- 17.04.2010 Шальке 04 3:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|84 - 22
|78
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 35
|56
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|61 - 41
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|55 - 41
|51
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|60 - 44
|49
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|47 - 47
|47
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|41 - 40
|46
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 48
|43
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|29 - 35
|42
|10.
|Герта
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|38 - 35
|42
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|40 - 40
|40
|12.
|Вердер
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|34 - 38
|37
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|38 - 47
|36
|14.
|Майнц
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 49
|30
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|26 - 51
|30
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|5
|15
|11
|30 - 40
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|24 - 48
|25
|18.
|Кёльн
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|31 - 60
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия МДо начала игры осталось 1 день 11 часов 11 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия М
Шальке 04
85.8% (97)
Ничья:
8.8% (10)
Боруссия М
5.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
47.8% (54)
1:0 Шальке 04:
18.6% (21)
2:0 Шальке 04:
8.8% (10)
3:1 Шальке 04:
7.1% (8)
1:1 Ничья:
5.3% (6)
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