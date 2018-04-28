Стадион: Фольксваген-Арена
0:0
Первый тайм: 40'
Первый тайм
39'
Арнольд Максимилиан возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Сакаи Готоку оказался на газоне.
37'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Сакаи Готоку наказан за толчок Штеффен Ренато
36'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
36'
Блащиковский Якуб наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
34'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнольд Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Виллиам Фуртадо наказан за толчок Tatsuya Ito
31'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург в офсайде
31'
Ориги Дивок мяч отрикошетил от ворот
31'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Судья сигнализирует, что Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Холтби Льюис
28'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Штайнманн Матти наказан за толчок Арнольд Максимилиан
27'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
26'
Судья сигнализирует, что Базур Рихедли из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
26'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает пас партнеру.
25'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
25'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
24'
ШАНС! Базур Рихедли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штайнманн Матти
22'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
22'
Удуохаи Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Костич Филип из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Холтби Льюис из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Блащиковский Якуб
17'
Судья сигнализирует, что Штеффен Ренато из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Костич Филип
17'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Холтби Льюис наказан за толчок Базур Рихедли
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург.
15'
Холтби Льюис из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
15'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Tatsuya Ito наказан за толчок Верхаг Пауль
14'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
ШАНС! Штеффен Ренато нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
13'
Дуглас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург забрасывает мяч в штрафную.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Тиссеран Марсель получил травму и заменен. Базур Рихедли выходит на поле.
11'
Тиссеран Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
10'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Штайнманн Матти из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
9'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
8'
ШАНС! Вуд Бобби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
8'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
7'
Верхаг Пауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Tatsuya Ito из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
ШАНС! Ориги Дивок нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Холтби Льюис из команды Гамбург забрасывает мяч в штрафную.
6'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Холтби Льюис
5'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
4'
Тиссеран Марсель выбил мяч подальше от ворот.
3'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Штайнманн Матти из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Блащиковский Якуб
1'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Гамбург
Вольфсбург
72.9% (129)
Ничья:
20.9% (37)
Гамбург
6.2% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вольфсбург:
32.8% (58)
2:1 Вольфсбург:
26.6% (47)
1:1 Ничья:
15.3% (27)
2:0 Вольфсбург:
9% (16)
1:2 Гамбург:
4% (7)
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