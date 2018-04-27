Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 26452
3:1
Конец матча
1:0
16' ГолКрамарич Андрей
1:1
24' ГолКараман Кенан
40' Желтая карточкаTimo Huebers
2:1
50' ГолКрамарич Андрей
57' Желтая карточкаАмири Надим
85' Желтая карточкаКадержабек Павел
3:1
86' ГолКрамарич Андрей
88' Желтая карточкаФогт Кевин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Хоффенхайм заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
91'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
89'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Караман Кенан мяч отрикошетил от ворот
88'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
88'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Рефери не любит споров - именно за это Фогт Кевин сейчас получил желтую
88'
87'
Фантастический гол, где все сам сделал Крамарич Андрей!
86'
Шульц Нико сделал результативную передачу.
86'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Крамарич Андрей из команды команды Хоффенхайм.
86'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Альборнос Миико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Кадержабек Павел получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Харник Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
84'
84'
ШАНС! Сцалай Адам нанес удар с лета, но не попал по воротам!
84'
Как он промахнулся? Амири Надим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Альборнос Миико наказан за толчок Сцалай Адам
83'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
81'
Сцалай Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Акпогума Кевин коснулся мяча рукой.
81'
Ганновер 96 делает атакующую замену. Бакалорц Марвин ушел с поля, а Харник Мартин вышел в подмогу атаке.
80'
Тактическая замена. Бакалорц Марвин уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
80'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
79'
78'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
78'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
77'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
77'
76'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
73'
73'
ШАНС! Timo Huebers нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
73'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Сцалай Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
71'
70'
Амири Надим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
70'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Бебу Ихлас нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
69'
69'
Timo Huebers нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
69'
Демирбай Керем получил травму и заменен. Бисакшич Эрмин выходит на поле.
67'
Демирбай Керем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Ганновер 96 делает атакующую замену. Элез Йосип ушел с поля, а Фоссум Ивер вышел в подмогу атаке.
67'
Тактическая замена. Элез Йосип уходит с поля и его заменяет Фоссум Ивер
66'
Судья сигнализирует, что Цубер Стивен из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
66'
Отличный пас сделал Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
65'
65'
63'
Сцалай Адам наказан за толчок Элез Йосип
63'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
62'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Сане Салиф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
62'
Плохо сыграл Акпогума Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
59'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
58'
58'
Сане Салиф пробил со штрафного прямо в стенку
57'
Амири Надим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
57'
Амири Надим из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Бакалорц Марвин оказался на газоне.
57'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
57'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Тактическая замена. Корб Юлиан уходит с поля и его заменяет Бебу Ихлас
55'
55'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
54'
54'
54'
53'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 26452 болельщиков
53'
Хорошую попытку сделал Кадержабек Павел. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
53'
Отличные скиллы показывает Цубер Стивен, обводя своих соперников
52'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ют Марк из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
51'
Фантастический гол, где все сам сделал Крамарич Андрей!
50'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Ют Марк наказан за толчок Сане Салиф
49'
49'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
49'
Элез Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Кадержабек Павел должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
48'
Цубер Стивен разрезает оборону соперника отличным пасом
48'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
48'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
47'
46'
Амири Надим наказан за толчок Timo Huebers
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Фогт Кевин
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
43'
43'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Корб Юлиан наказан за толчок Амири Надим
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Timo Huebers - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
40'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Крамарич Андрей оказался на газоне.
40'
40'
40'
39'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
39'
38'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Нордтвейт Ховард пострадал.
38'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Караман Кенан
37'
Амири Надим коснулся мяча рукой.
37'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
37'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
35'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Амири Надим
34'
34'
Шанс! Timo Huebers из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
34'
34'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бауманн Оливер не дал случится голу! Караман Кенан должен был забивать, но Бауманн Оливер сделал отличный сейв
34'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
34'
Сорг Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Амири Надим наказан за толчок Корб Юлиан
31'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
28'
Кадержабек Павел наказан за толчок Альборнос Миико
27'
27'
26'
Фогт Кевин наказан за толчок Фуллкруг Никлас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Отличный командный гол!
24'
Швеглер Пирмин сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Караман Кенан из команды Ганновер 96 забил гол! Легко это для такого игрока, как Караман Кенан
24'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
23'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
23'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Отличные скиллы показывает Ют Марк, обводя своих соперников
22'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Кадержабек Павел пострадал.
21'
Timo Huebers наказан за толчок Фогт Кевин
21'
21'
Безумный фол. Шульц Нико грубо играет против соперника. Пострадал Бакалорц Марвин
20'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 в офсайде
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Гнабри Серж получил травму и заменен. Цубер Стивен выходит на поле.
19'
Гнабри Серж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
16'
Гнабри Серж сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забил гол! Легко это для такого игрока, как Крамарич Андрей
16'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
16'
Сане Салиф ошибается в защите.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Амири Надим наказан за толчок Элез Йосип
14'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
14'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
13'
Фогт Кевин наказан за толчок Фуллкруг Никлас
11'
Демирбай Керем наказан за толчок Корб Юлиан
11'
Гнабри Серж нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
11'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
8'
8'
8'
О, нет. Из многообещающей позиции Караман Кенан из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Корб Юлиан пострадал.
7'
7'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
7'
Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп ловит мяч
7'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм делает отличный кросс...
7'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
6'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Гнабри Серж наказан за толчок Сорг Оливер
4'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
4'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гнабри Серж
4'
Плохо сыграл Элез Йосип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
3'
Элез Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Ют Марк из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:1 Ганновер 96
Хоффенхайм
86.9% (159)
Ничья:
6.6% (12)
Ганновер 96
6.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
29.5% (54)
2:0 Хоффенхайм:
21.9% (40)
1:0 Хоффенхайм:
14.8% (27)
3:1 Хоффенхайм:
10.4% (19)
1:1 Ничья:
5.5% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация