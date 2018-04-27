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Стадион: Зрители: 26452
Хоффенхайм
3:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
1:0
16' Гол
Крамарич Андрей
1:1
24' Гол
Караман Кенан
40' Желтая карточка
Timo Huebers
2:1
50' Гол
Крамарич Андрей
57' Желтая карточка
Амири Надим
85' Желтая карточка
Кадержабек Павел
3:1
86' Гол
Крамарич Андрей
88' Желтая карточка
Фогт Кевин
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Хоффенхайм заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
89'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
88'
Караман Кенан мяч отрикошетил от ворот
Угловой
88'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
88'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Желтая карточка
88'
Рефери не любит споров - именно за это Фогт Кевин сейчас получил желтую
88'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
87'
Фантастический гол, где все сам сделал Крамарич Андрей!
86'
Шульц Нико сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Крамарич Андрей из команды команды Хоффенхайм.
86'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Альборнос Миико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Кадержабек Павел получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Харник Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
84'
ШАНС! Сцалай Адам нанес удар с лета, но не попал по воротам!
84'
Как он промахнулся? Амири Надим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
83'
Альборнос Миико наказан за толчок Сцалай Адам
83'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Офсайд
83'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
81'
Сцалай Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Акпогума Кевин коснулся мяча рукой.
81'
Ганновер 96 делает атакующую замену. Бакалорц Марвин ушел с поля, а Харник Мартин вышел в подмогу атаке.
80'
Тактическая замена. Бакалорц Марвин уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
80'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
79'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
78'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
78'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
77'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
77'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
76'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
75'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
75'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
73'
ШАНС! Timo Huebers нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
73'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
72'
Сцалай Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
71'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
70'
Амири Надим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
70'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Бебу Ихлас нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
69'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
69'
Timo Huebers нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Демирбай Керем получил травму и заменен. Бисакшич Эрмин выходит на поле.
Травма, повреждение
67'
Демирбай Керем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Ганновер 96 делает атакующую замену. Элез Йосип ушел с поля, а Фоссум Ивер вышел в подмогу атаке.
67'
Тактическая замена. Элез Йосип уходит с поля и его заменяет Фоссум Ивер
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Цубер Стивен из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
66'
Отличный пас сделал Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
65'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
Фол, нарушение
63'
Сцалай Адам наказан за толчок Элез Йосип
63'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
62'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
62'
Сане Салиф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
62'
Плохо сыграл Акпогума Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
61'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
59'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
58'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
58'
Сане Салиф пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
57'
Амири Надим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
57'
Амири Надим из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Бакалорц Марвин оказался на газоне.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
57'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
56'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
55'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Тактическая замена. Корб Юлиан уходит с поля и его заменяет Бебу Ихлас
55'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
55'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
54'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
54'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 26452 болельщиков
53'
Хорошую попытку сделал Кадержабек Павел. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
53'
Отличные скиллы показывает Цубер Стивен, обводя своих соперников
52'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ют Марк из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
51'
Фантастический гол, где все сам сделал Крамарич Андрей!
50'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
50'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
49'
Ют Марк наказан за толчок Сане Салиф
49'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
49'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
49'
Элез Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Кадержабек Павел должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
48'
Цубер Стивен разрезает оборону соперника отличным пасом
48'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
48'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
47'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Амири Надим наказан за толчок Timo Huebers
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Фогт Кевин
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
43'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Корб Юлиан наказан за толчок Амири Надим
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
40'
Timo Huebers - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Крамарич Андрей оказался на газоне.
40'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
39'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Нордтвейт Ховард пострадал.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Караман Кенан
Фол, нарушение
37'
Амири Надим коснулся мяча рукой.
37'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
37'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
36'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
35'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Амири Надим
34'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
34'
Шанс! Timo Huebers из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
34'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бауманн Оливер не дал случится голу! Караман Кенан должен был забивать, но Бауманн Оливер сделал отличный сейв
34'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
34'
Сорг Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Амири Надим наказан за толчок Корб Юлиан
31'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
31'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Кадержабек Павел наказан за толчок Альборнос Миико
27'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Фогт Кевин наказан за толчок Фуллкруг Никлас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Отличный командный гол!
24'
Швеглер Пирмин сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Караман Кенан из команды Ганновер 96 забил гол! Легко это для такого игрока, как Караман Кенан
24'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
23'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
23'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Отличные скиллы показывает Ют Марк, обводя своих соперников
Фол, нарушение
22'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Кадержабек Павел пострадал.
Фол, нарушение
21'
Timo Huebers наказан за толчок Фогт Кевин
21'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Шульц Нико грубо играет против соперника. Пострадал Бакалорц Марвин
Офсайд
20'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 в офсайде
20'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Гнабри Серж получил травму и заменен. Цубер Стивен выходит на поле.
Травма, повреждение
19'
Гнабри Серж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
16'
Гнабри Серж сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забил гол! Легко это для такого игрока, как Крамарич Андрей
16'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
16'
Сане Салиф ошибается в защите.
16'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
15'
Амири Надим наказан за толчок Элез Йосип
14'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
14'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
14'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Фогт Кевин наказан за толчок Фуллкруг Никлас
Фол, нарушение
11'
Демирбай Керем наказан за толчок Корб Юлиан
11'
Гнабри Серж нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
11'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
8'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
О, нет. Из многообещающей позиции Караман Кенан из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Фол, нарушение
8'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Корб Юлиан пострадал.
7'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
7'
Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп ловит мяч
7'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм делает отличный кросс...
7'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
6'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
6'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
4'
Гнабри Серж наказан за толчок Сорг Оливер
4'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гнабри Серж
4'
Плохо сыграл Элез Йосип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
3'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
3'
Элез Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Ют Марк из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
2'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:1 Ганновер 96
Хоффенхайм
86.9% (159)
Ничья:
6.6% (12)
Ганновер 96
6.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
29.5% (54)
Хоффенхайм:
21.9% (40)
Хоффенхайм:
14.8% (27)
Хоффенхайм:
10.4% (19)
Ничья:
5.5% (10)
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