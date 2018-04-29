Стадион: Опель-Арена Зрители: 30083
1:0
Второй тайм: 80'
1:0
29' ПенальтиДе Бласис Пабло
30' Желтая карточкаПоульсен Юссуф
38' Желтая карточкаБель Штефан
40' Желтая карточкаОрбан Вилли
Второй тайм
81'
Брума Арминду из команды Лейпциг подал угловой справа.
81'
81'
Брума Арминду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Найджел из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Клостерманн Лукас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Де Бласис Пабло уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
79'
Хак Александер наказан за толчок Юпамекано Део
79'
79'
Хороший удар издали нанес Хольтманн Геррит, но отличный сейв сделал Гулач Петер. Угловой.
78'
78'
Хольтманн Геррит из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
Судья сигнализирует, что Муто Йосинори из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кампль Кевин
76'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Брума Арминду из команды Лейпциг в офсайде
75'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
75'
Брозински Даниэль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Демме Диего
74'
73'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Брума Арминду
72'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
72'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 30083 болельщиков
72'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Демме Диего
71'
Удар от ворот произведет Лейпциг
71'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
70'
Диалло Абду наказан за толчок Демме Диего
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Гбамин Жан-Филипп мяч отрикошетил от ворот
69'
68'
ШАНС! Кампль Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Судья сигнализирует, что Bote Baku из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Брума Арминду
68'
Судья сигнализирует, что Хак Александер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Огюстен Жан-Кевин
66'
Судья сигнализирует, что Муто Йосинори из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кейта Наби
66'
Демме Диего коснулся мяча рукой.
65'
Удар от ворот произведет Лейпциг
65'
Шанс! Муто Йосинори из команды Майнц пробил головой, но мимо
65'
Де Йонг Найджел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
64'
Тактическая замена. Лукмен Адемола уходит с поля и его заменяет Брума Арминду
64'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Bote Baku
64'
Хорошую попытку сделал Гбамин Жан-Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
Муто Йосинори наказан за толчок Орбан Вилли
62'
Вернер Тимо из команды Лейпциг играет слишком грубо. Хак Александер оказался на газоне.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
60'
Гбамин Жан-Филипп пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
60'
60'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
60'
59'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Удар от ворот произведет Лейпциг
58'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Матч остановлен
57'
Диалло Абду мяч отрикошетил от ворот
56'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Удар от ворот произведет Лейпциг
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Хак Александер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
51'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Лукмен Адемола коснулся мяча рукой.
50'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Судья сигнализирует, что Муто Йосинори из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
47'
Удар от ворот произведет Лейпциг
47'
47'
46'
Демме Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Хак Александер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кейта Наби из команды Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Кейта Наби из команды Лейпциг делает пас партнеру.
45'
45'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
44'
Игрок из команды Лейпциг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
43'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
43'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Де Бласис Пабло из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Де Бласис Пабло из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Орбан Вилли получил желтую карточку от судьи
40'
Безумный фол. Орбан Вилли грубо играет против соперника. Пострадал Bote Baku
40'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
38'
Бель Штефан получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
38'
Удар от ворот произведет Лейпциг
38'
Шанс! Хак Александер из команды Майнц пробил головой, но мимо
37'
37'
Юпамекано Део предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Муто Йосинори из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Bote Baku пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
36'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг играет слишком грубо. Де Бласис Пабло оказался на газоне.
35'
35'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Лейпциг
34'
Бель Штефан не смог попасть в створ ударом издали
34'
Bote Baku нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
33'
Bote Baku мяч отрикошетил от ворот
33'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кампль Кевин
31'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
30'
Поульсен Юссуф получил желтую карточку от судьи
30'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Бель Штефан заработал фол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Г О О О О Л - Де Бласис Пабло из команды Майнц забивает с точки!
28'
ПЕНАЛЬТИ - Юпамекано Део из команды Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Муто Йосинори.
27'
27'
27'
ШАНС! Кейта Наби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Кейта Наби из команды Лейпциг играет в стеночку с партнером по команде. Демме Диего это был.
26'
ШАНС! Кейта Наби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
26'
Bote Baku предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Удар от ворот произведет Лейпциг
24'
Шанс! Диалло Абду из команды Майнц пробил головой, но мимо
24'
Хак Александер из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
24'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Муто Йосинори
22'
Удар от ворот произведет Лейпциг
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Демме Диего из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает неудачный навес.
18'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
17'
Матч остановлен
17'
Диалло Абду из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
15'
Игра в одни ворота сейчас. Лейпциг доминирует и владеет мячом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Кейта Наби из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Лейпциг
11'
Какой шанс! Вернер Тимо почти забил, но мяч вынесли с линии!
11'
ШАНС! Вернер Тимо вышел один-на-один с голкипером...
11'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Как он промахнулся? Поульсен Юссуф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг делает пас партнеру.
10'
Bote Baku ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
9'
8'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Демме Диего
7'
6'
6'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
5'
Кампль Кевин из команды Лейпциг навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
5'
5'
Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
4'
Поульсен Юссуф мяч отрикошетил от ворот
4'
4'
Диалло Абду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
2'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Орбан Вилли
2'
2'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лейпциг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 1:0 РБ Лейпциг
Майнц
9.3% (17)
Ничья:
23.5% (43)
РБ Лейпциг
67.2% (123)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
44.3% (81)
1:1 Ничья:
18.6% (34)
0:1 РБ Лейпциг:
10.4% (19)
1:3 РБ Лейпциг:
6% (11)
2:1 Майнц:
6% (11)
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