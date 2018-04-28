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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
15' ГолУлльманн Максимилиан
41' Желтая карточкаХолланд Джеймс
45' Желтая карточкаТетте Самуэл
0:2
46' ГолPeter Michorl
60' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
65' Желтая карточкаYusuf Otubanjo
90' Желтая карточкаDominik Reiter
|
15'
0:1
41'
45'
46'
0:2
65'
90'
Состав команд
23
Цех
Бенедикт
Альтах 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 4 Samuel Gouet Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 14 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- 15 Michael Cheukoua
- 24 Benjamin Ozegovic
- 20 Johannes Tartarotti
- 33 Volkan Akyildiz
- Главный тренер: Шмидт Клаус
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Felix Luckender Защитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 19 Dominik Reiter Полузащитник
- 10 Реп Райко Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 43 Nemanja Celic
- 24 Nicolas Schmid
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 22.04.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
ЛАСК (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 27.01.2018 ЛАСК 2:0 Хартберг ТМК
- 20.01.2018 ЛАСК 2:0 Яньбянь ТМК
- 15.01.2018 ЛАСК 1:0 Вадуц ТМК
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Маттерсбург 1:0 ЛАСК Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
Последние игры между собой
Альтах: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига
- 24.01.2015 Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи. Клубы
- 20.04.2012 Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига
- 02.03.2012 ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига
- 23.09.2011 Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 22.07.2011 ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига
- 08.05.2009 ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 10.03.2009 Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 05.10.2008 ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 12.07.2008 Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 22.03.2008 ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 01.12.2007 Альтах 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|31
|21
|8
|2
|70 - 23
|71
|2.
|Штурм
|31
|19
|3
|9
|58 - 38
|60
|3.
|ЛАСК
|32
|17
|6
|9
|46 - 31
|57
|4.
|Рапид Вена
|31
|15
|10
|6
|59 - 34
|55
|5.
|Адмира
|32
|15
|4
|13
|58 - 61
|49
|6.
|Маттерсбург
|32
|11
|9
|12
|47 - 52
|42
|7.
|Аустрия Вена
|32
|11
|6
|15
|46 - 51
|39
|8.
|Альтах
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|9.
|Вольфсбергер
|32
|5
|8
|19
|25 - 55
|23
|10.
|Санкт-Пёльтен
|31
|2
|5
|24
|21 - 73
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Dominik Reiter получил желтую карточку от судьи
88'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Dominik Reiter выходит на его замену.
77'
Альтах делает замену. Samuel Gouet уходит с поля, а Michael Cheukoua выходит на его замену.
73'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Реп Райко выходит на его замену.
65'
ЛАСК делает замену. Тетте Самуэл уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.
65'
Yusuf Otubanjo получил желтую карточку от судьи
60'
Шрайнер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Альтах делает замену. Айгнер Ханнес уходит с поля, а Yusuf Otubanjo выходит на его замену.
46'
Альтах делает замену. Саломон Патрик уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
46'
Г О О О О Л - Peter Michorl бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Тетте Самуэл получил желтую карточку от судьи
41'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Улльманн Максимилиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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