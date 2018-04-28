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Стадион:
Альтах
0:2
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
15' Гол
Улльманн Максимилиан
41' Желтая карточка
Холланд Джеймс
45' Желтая карточка
Тетте Самуэл
0:2
46' Гол
Peter Michorl
60' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
65' Желтая карточка
Yusuf Otubanjo
90' Желтая карточка
Dominik Reiter
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Dominik Reiter получил желтую карточку от судьи
88'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Dominik Reiter выходит на его замену.
77'
Альтах делает замену. Samuel Gouet уходит с поля, а Michael Cheukoua выходит на его замену.
73'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Реп Райко выходит на его замену.
65'
ЛАСК делает замену. Тетте Самуэл уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.

Желтая карточка
65'
Yusuf Otubanjo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Шрайнер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Альтах делает замену. Айгнер Ханнес уходит с поля, а Yusuf Otubanjo выходит на его замену.
46'
Альтах делает замену. Саломон Патрик уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Peter Michorl бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Тетте Самуэл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Улльманн Максимилиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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