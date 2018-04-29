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Стадион:
Штурм
2:1
Первый тайм: 41'
Рапид Вена
0'
1:0
3' Гол
Эже Эмека
2:0
27' Гол
Эже Эмека
2:1
40' Гол
 41'
Первый тайм
Описание гола
40'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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