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Стадион: Merkur-Arena
2:1
Первый тайм: 41'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
37
Эже
Эмека
24
Ауэр
Штефан
10
Шауб
Луис
19
Мург
Томас
Штурм 3-5-2
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 28 Шуберт Фабиан Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 38 Manuel Thurnwald Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 22 Павелич Марио Защитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Нападающий
- 31 Mert Muldur
- 46 Armin Mujakic
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 14.04.2018 Штурм 3:0 Маттерсбург Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 24.03.2018 Штурм 1:2 Марибор ТМК
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 Штурм 2:2 Блау-Вайс Линц ТМК
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.04.2018 Рапид Вена 4:1 Адмира Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Б
- 23.03.2018 Винер Нойштадт 1:0 Рапид Вена ТМК
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
Последние игры между собой
Штурм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 19.08.2017 Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига
- 12.03.2017 Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 27.11.2016 Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига
- 10.09.2016 Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 24.04.2016 Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига
- 21.02.2016 Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига
- 31.10.2015 Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига
- 16.08.2015 Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 03.05.2015 Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 28.02.2015 Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига
- 29.10.2014 Рапид Вена 1:0 Штурм Кубок Австрии
- 25.10.2014 Штурм 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 09.08.2014 Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига
- 29.03.2014 Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига
- 18.12.2013 Штурм 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 20.10.2013 Рапид Вена 2:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|31
|21
|8
|2
|70 - 23
|71
|2.
|Штурм
|2:1
|32
|20
|3
|9
|60 - 39
|63
|3.
|ЛАСК
|32
|17
|6
|9
|46 - 31
|57
|4.
|Рапид Вена
|1:2
|32
|15
|10
|7
|60 - 36
|55
|5.
|Адмира
|32
|15
|4
|13
|58 - 61
|49
|6.
|Маттерсбург
|32
|11
|9
|12
|47 - 52
|42
|7.
|Аустрия Вена
|32
|11
|6
|15
|46 - 51
|39
|8.
|Альтах
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|9.
|Вольфсбергер
|32
|5
|8
|19
|25 - 55
|23
|10.
|Санкт-Пёльтен
|31
|2
|5
|24
|21 - 73
|11
Первый тайм
40'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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