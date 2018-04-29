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Стадион:
Санкт-Пёльтен
0:1
Перерыв
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
20' Гол
Хайдара Амаду
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Хайдара Амаду бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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