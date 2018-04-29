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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: НВ Арена
0:1
Перерыв
0:1
20' ГолХайдара Амаду
|
20'
0:1
Состав команд
30
Luan
IX
37
Атанга
Давид
Санкт-Пёльтен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 24 Раснер Мартин Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 12 Маличек Филипп Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 37 Атанга Давид Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 23 Alexandar Vucenovic Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 28 Damir Mehmedovic Защитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 9 Eren Keles Полузащитник
- 21 Babacar Diallo Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Ред Булл Зальцбург 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 34 Понграчич Марин Защитник
- 25 Фаркас Патрик Защитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 18 Минамино Такуми Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Нападающий
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 5 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 24 Лейтгеб Кристоф Полузащитник
- 19 Хи-Чан Хван Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- 45 Enock Mwepu
- Главный тренер: Розе Марко
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 21.04.2018 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 22.04.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Б
- 18.04.2018 Маттерсбург 0:0 Ред Булл Зальцбург К
- 15.04.2018 Адмира 2:6 Ред Булл Зальцбург Б
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 15.03.2018 Ред Булл Зальцбург 0:0 Боруссия Д ЛЕ
- 11.03.2018 Маттерсбург 2:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Ред Булл Зальцбург 7:0 Аустрия Клагенфурт К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Ред Булл Зальцбург: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 22.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 11.02.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 23.10.2016 Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 06.08.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 18.05.2014 Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|32
|22
|8
|2
|71 - 23
|74
|2.
|Штурм
|32
|20
|3
|9
|62 - 40
|63
|3.
|ЛАСК
|32
|17
|6
|9
|46 - 31
|57
|4.
|Рапид Вена
|32
|15
|10
|7
|61 - 38
|55
|5.
|Адмира
|32
|15
|4
|13
|58 - 61
|49
|6.
|Маттерсбург
|32
|11
|9
|12
|47 - 52
|42
|7.
|Аустрия Вена
|32
|11
|6
|15
|46 - 51
|39
|8.
|Альтах
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|9.
|Вольфсбергер
|32
|5
|8
|19
|25 - 55
|23
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|32
|2
|5
|25
|21 - 74
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Г О О О О Л - Хайдара Амаду бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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