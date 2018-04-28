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Стадион: Эрнст Хаппель
2:3
Конец матча
7' Желтая карточкаMichael Novak
1:0
7' ГолПрокоп Доминик
1:1
9' ГолMasaya Okugawa
2:1
14' ГолГрюнвальд Александр
2:2
28' ГолПревляк Смаил
43' Желтая карточкаThorsten Mahrer
47' Желтая карточкаMasaya Okugawa
2:3
90' ГолГрубер Андреас
90' Желтая карточкаГрубер Андреас
90' Желтая карточкаRene Renner
|
7'
1:0
9'
1:1
14'
2:1
28'
2:2
43'
47'
90'
2:3
90'
90'
Состав команд
32
Пенц
Патрик
95
Перес
Фелипе
11
Венуто
18
Lukas
Rath
12
Florian
Hart
10
Jano
Аустрия Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 22 Стронати Патрицио Защитник
- 91 Штангль Штефан Защитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 11 Венуто Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 25 Саламон Томас Защитник
- 4 Руан Защитник
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- 36 Dominik Fitz
- 5 Vesel Demaku
- Главный тренер: Thomas Letsch
Маттерсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 25 Michael Novak Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 18 Lukas Rath Защитник
- 12 Florian Hart Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 29 Masaya Okugawa Полузащитник
- 20 Michael Perlak Полузащитник
- 11 Грубер Андреас Полузащитник
- 14 Превляк Смаил Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Лергер Михель Защитник
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 17 Rene Renner Полузащитник
- 7 Зайдль Мануэль Полузащитник
- 33 Patrick Buerger Нападающий
- 19 Майерхофер Штефан Нападающий
- 13 Tino Casali
- Главный тренер: Gerald Baumgartner
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Б
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
Маттерсбург (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 21.04.2018 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.04.2018 Маттерсбург 0:0 Ред Булл Зальцбург К
- 14.04.2018 Штурм 3:0 Маттерсбург Б
- 07.04.2018 Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Б
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Б
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 11.03.2018 Маттерсбург 2:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.03.2018 Маттерсбург 3:2 Адмира Б
- 27.02.2018 Маттерсбург 4:1 Хартберг К
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Маттерсбург 5:0 Блау-Вайс Линц ТМК
- 22.01.2018 Маттерсбург 1:0 Саарбрюккен ТМК
- 20.01.2018 Маттерсбург 1:1 Арау ТМК
- 19.01.2018 Маттерсбург 1:1 Серветт ТМК
- 16.01.2018 Маттерсбург 2:2 Ульсан ТМК
- 11.01.2018 Маттерсбург 6:1 Шнайблингкирхен ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Маттерсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 05.11.2017 Аустрия Вена 1:3 Маттерсбург Бундеслига
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 16.04.2017 Маттерсбург 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 17.12.2016 Аустрия Вена 2:0 Маттерсбург Бундеслига
- 16.10.2016 Маттерсбург 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 31.07.2016 Аустрия Вена 3:1 Маттерсбург Бундеслига
- 23.04.2016 Маттерсбург 0:9 Аустрия Вена Бундеслига
- 20.02.2016 Аустрия Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 01.11.2015 Маттерсбург 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 15.08.2015 Аустрия Вена 5:1 Маттерсбург Бундеслига
- 22.05.2013 Аустрия Вена 4:0 Маттерсбург Бундеслига
- 17.03.2013 Маттерсбург 0:4 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.11.2012 Аустрия Вена 3:1 Маттерсбург Бундеслига
- 16.09.2012 Маттерсбург 2:4 Аустрия Вена Бундеслига
- 13.05.2012 Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Бундеслига
- 03.12.2011 Аустрия Вена 0:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 18.09.2011 Маттерсбург 2:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 16.04.2011 Аустрия Вена 0:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 11.12.2010 Маттерсбург 1:2 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|31
|21
|8
|2
|70 - 23
|71
|2.
|Штурм
|31
|19
|3
|9
|58 - 38
|60
|3.
|ЛАСК
|32
|17
|6
|9
|46 - 31
|57
|4.
|Рапид Вена
|31
|15
|10
|6
|59 - 34
|55
|5.
|Адмира
|32
|15
|4
|13
|58 - 61
|49
|6.
|Маттерсбург
|32
|11
|9
|12
|47 - 52
|42
|7.
|Аустрия Вена
|32
|11
|6
|15
|46 - 51
|39
|8.
|Альтах
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|9.
|Вольфсбергер
|32
|5
|8
|19
|25 - 55
|23
|10.
|Санкт-Пёльтен
|31
|2
|5
|24
|21 - 73
|11
Второй тайм
90'
Rene Renner получил желтую карточку от судьи
90'
Грубер Андреас получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
81'
Аустрия Вена делает замену. Клайн Флориан уходит с поля, а Dominik Fitz выходит на его замену.
74'
Аустрия Вена делает замену. Моншайн Кристоф уходит с поля, а Фризенбихлер Кевин выходит на его замену.
74'
Маттерсбург делает замену. Михаэль Перлак уходит с поля, а Зайдль Мануэль выходит на его замену.
74'
Маттерсбург делает замену. Masaya Okugawa уходит с поля, а Rene Renner выходит на его замену.
47'
Masaya Okugawa получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Thorsten Mahrer получил желтую карточку от судьи
39'
Аустрия Вена делает замену. Мадль Михаэль уходит с поля, а Блауэнштайнер Микаэль выходит на его замену.
28'
Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Грюнвальд Александр бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Masaya Okugawa бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Прокоп Доминик бьет в цель!
7'
Michael Novak получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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