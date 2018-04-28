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Стадион:
Аустрия Вена
2:3
Конец матча
Маттерсбург
0'
7' Желтая карточка
Michael Novak
1:0
7' Гол
Прокоп Доминик
1:1
9' Гол
Masaya Okugawa
2:1
14' Гол
Грюнвальд Александр
2:2
28' Гол
Превляк Смаил
43' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
47' Желтая карточка
Masaya Okugawa
2:3
90' Гол
Грубер Андреас
90' Желтая карточка
Грубер Андреас
90' Желтая карточка
Rene Renner
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Rene Renner получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Грубер Андреас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
81'
Аустрия Вена делает замену. Клайн Флориан уходит с поля, а Dominik Fitz выходит на его замену.
74'
Аустрия Вена делает замену. Моншайн Кристоф уходит с поля, а Фризенбихлер Кевин выходит на его замену.
74'
Маттерсбург делает замену. Михаэль Перлак уходит с поля, а Зайдль Мануэль выходит на его замену.

74'
Маттерсбург делает замену. Masaya Okugawa уходит с поля, а Rene Renner выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Masaya Okugawa получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Thorsten Mahrer получил желтую карточку от судьи
39'
Аустрия Вена делает замену. Мадль Михаэль уходит с поля, а Блауэнштайнер Микаэль выходит на его замену.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Грюнвальд Александр бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Masaya Okugawa бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Прокоп Доминик бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Michael Novak получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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