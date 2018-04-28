Стадион: Матмю Атлантик
1:0
26' ГолСанхаре Юнусс
1:1
54' ПенальтиСлити Наим
57' Желтая карточкаЛерагер Лукас
2:1
72' ПенальтиКамано Франсуа
3:1
80' Гол в свои воротаРосье Валентен
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
95'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Слити Наим из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
94'
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Квон Чхан Хун из команды Дижон пасует в штрафную, но Костил Бенуа выходит и ловит мяч.
92'
Вада Валентин из команды Бордо играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
91'
Судья сигнализирует, что Рюфли Венсан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Пундже Максим из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ямбере Седрик пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Мейте Суалихо коснулся мяча рукой.
89'
88'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Enzo Loiodice
86'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Вада Валентин
86'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
84'
Тактическая замена. Eden Massouema уходит с поля и его заменяет Adrian Sahibeddine
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Г О О О О Л - Росье Валентен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
80'
Плохо сыграл Рейне Батист - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Пундже Максим из команды Бордо подал угловой справа.
79'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
79'
78'
Квон Чхан Хун нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рейне Батист из команды Дижон.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
72'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забивает с точки!
71'
ПЕНАЛЬТИ - Джилободжи Папи из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Камано Франсуа.
71'
Пундже Максим из команды Бордо делает пас партнеру.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Слити Наим из команды Дижон играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
67'
67'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Плашил Ярослав уходит с поля и его заменяет Мейте Суалихо
66'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Левчук Игор
66'
Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Мари Жордан наказан за толчок Лерагер Лукас
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
61'
Eden Massouema выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Ямбере Седрик из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
60'
Квон Чхан Хун наказан за толчок Пундже Максим
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
59'
Квон Чхан Хун пробил со штрафного прямо в стенку
58'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Слити Наим
58'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Лерагер Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
57'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
56'
56'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Eden Massouema из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Г О О О О Л - Слити Наим из команды Дижон забивает с точки!
53'
ПЕНАЛЬТИ - Санхаре Юнусс из команды Бордо привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Слити Наим.
53'
Санхаре Юнусс ошибается в защите.
51'
51'
Малком Филипе из команды Бордо делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
49'
48'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Росье Валентен из команды Дижон в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
47'
Квон Чхан Хун из команды Дижон попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
47'
Пундже Максим ошибается в защите.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Плашил Ярослав из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
44'
Квон Чхан Хун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Санхаре Юнусс из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Eden Massouema пострадал.
43'
43'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
42'
Квон Чхан Хун нанес удар издали, а Костил Бенуа отбил его обратно в игру!
42'
Eden Massouema разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Слити Наим пробил со штрафного прямо в стенку
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Назначен штрафной. Пострадал Слити Наим, его свалил Плашил Ярослав.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
39'
Лерагер Лукас наказан за толчок Джилободжи Папи
38'
37'
Назначен штрафной. Пострадал Камано Франсуа, его свалил Амальфитано Ромен.
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Сабали Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
34'
34'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
34'
Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Слити Наим из штрафной площади.
34'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
33'
Санхаре Юнусс из команды Бордо играет слишком грубо. Мари Жордан оказался на газоне.
32'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Квон Чхан Хун
32'
31'
Плашил Ярослав нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
31'
Плашил Ярослав нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Игрок команды Дижон выносит мяч
31'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
30'
Рейне Батист отбил мяч на угловой после удара Лаборд Гаэтан из штрафной площади.
30'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Слити Наим
27'
27'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
27'
Eden Massouema из команды Дижон играет слишком грубо. Плашил Ярослав оказался на газоне.
26'
Г О О О О Л - Санхаре Юнусс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
25'
Камано Франсуа нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
25'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Росье Валентен коснулся мяча рукой.
24'
Eden Massouema из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Слити Наим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Амальфитано Ромен
18'
18'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
17'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Малком Филипе из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
15'
14'
14'
13'
Росье Валентен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок команды Бордо выносит мяч
12'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
12'
Росье Валентен нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Джилободжи Папи
11'
11'
Камано Франсуа из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Опасность предотвращена - Рейне Батист из команды Дижон вступил в отбор удачно
7'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
7'
Джилободжи Папи ошибается в защите.
6'
6'
Санхаре Юнусс не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
5'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
5'
Костил Бенуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
5'
Кунде Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Квон Чхан Хун из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
4'
4'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
2'
Росье Валентен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
2'
Судья сигнализирует, что Eden Massouema из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 3:1 Дижон
Бордо
92.1% (163)
Ничья:
6.2% (11)
Дижон
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
38.4% (68)
1:0 Бордо:
28.2% (50)
2:0 Бордо:
16.9% (30)
1:1 Ничья:
5.1% (9)
3:1 Бордо:
2.3% (4)
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