Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Амьен

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 07.04.2018 Монако 2:1 Нант Л1
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 23.03.2018 Монако 4:1 Дженоа ТМК
- 16.03.2018 Монако 2:1 Лилль Л1
- 09.03.2018 Страсбург 1:3 Монако Л1
- 02.03.2018 Монако 2:1 Бордо Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
Амьен (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 21.04.2018 Амьен 3:1 Страсбург Л1
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 07.04.2018 Амьен 3:0 Кан Л1
- 01.04.2018 Лилль 0:1 Амьен Л1
- 17.03.2018 Амьен 1:1 Труа Л1
- 10.03.2018 Дижон 1:1 Амьен Л1
- 03.03.2018 Амьен 0:2 Ренн Л1
- 24.02.2018 Нант 0:1 Амьен Л1
- 17.02.2018 Амьен 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2018 Бордо 3:2 Амьен Л1
- 03.02.2018 Амьен 0:2 Сент-Этьен Л1
- 27.01.2018 Анже 1:0 Амьен Л1
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Амьен 1:1 Монпелье Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Сошо 6:0 Амьен КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 16.12.2017 Труа 1:0 Амьен Л1
- 13.12.2017 Амьен 2:1 Тур КЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|104 - 23
|90
|2.
|Монако
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|79 - 44
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|77 - 38
|69
|4.
|Марсель
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|72 - 41
|69
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|45 - 45
|50
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|40 - 46
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|43 - 41
|48
|8.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|33 - 37
|46
|9.
|Монпелье
|Заявка
|34
|10
|16
|8
|32 - 30
|46
|10.
|Генгам
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|11.
|Бордо
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 44
|43
|12.
|Дижон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 66
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|32 - 39
|40
|14.
|Кан
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|24 - 43
|37
|15.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|38 - 46
|37
|16.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|31 - 44
|34
|17.
|Страсбург
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|39 - 61
|34
|18.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|28 - 51
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|34 - 58
|29
|20.
|Метц
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 65
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - АмьенДо начала игры осталось 1 день 15 часов 39 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Амьен
Монако
98.1% (104)
Ничья:
1.9% (2)
Амьен
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
47.2% (50)
2:1 Монако:
17% (18)
3:0 Монако:
12.3% (13)
1:0 Монако:
7.5% (8)
3:1 Монако:
4.7% (5)
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