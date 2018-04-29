Стадион: Роазон Парк
0:1
17' Гол в свои воротаНьяньон Жорис
1:1
39' ГолСилики Джеймс
2:1
47' ГолБуриго Бенжамен
50' Желтая карточкаСилики Джеймс
50' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
70' Вторая желтая карточкаСилики Джеймс
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ренн вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Шанс! Лафон Альбан из команды Тулуза пробил головой, но мимо
95'
95'
94'
94'
94'
94'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
94'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сангаре Ибрахим из команды Тулуза.
94'
ШАНС! Хазри Вахби вышел один-на-один с голкипером...
94'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
93'
93'
93'
92'
92'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
92'
Буриго Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
92'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Желен Жереми пострадал.
90'
90'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
89'
Тактическая замена. Мубандже Жак-Франсуа уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
89'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Плохо сыграл Мешер Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный кросс...
88'
88'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
86'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Градель Макс-Ален пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш ловит мяч
84'
84'
83'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
83'
83'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
79'
Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Мешер Андре
78'
Мубеле Фирмин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Назначен штрафной. Пострадал Хазри Вахби, его свалил Диоп Исса.
77'
77'
76'
76'
76'
Мубандже Жак-Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
Андре Бенжамин из команды Ренн играет слишком грубо. Саного Яя оказался на газоне.
75'
74'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Сахо Диафра заработал фол
74'
74'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
О, нет. Из многообещающей позиции Жюльен Кристофер из команды Тулуза наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
73'
73'
Делор Анди из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Жюльен Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Зеффан Мехди
71'
Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
УДАЛЕНИЕ! Силики Джеймс за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
70'
Силики Джеймс из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Градель Макс-Ален заработал фол
70'
70'
Хазри Вахби из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Жюльен Кристофер ошибается в защите.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
69'
Хорошую попытку сделал Амьен-Аду Кельвен. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
68'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
67'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
67'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
66'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Сангаре Ибрахим мяч отрикошетил от ворот
65'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Безумный фол. Диоп Исса грубо играет против соперника. Пострадал Хазри Вахби
63'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
61'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Желен Жереми наказан за толчок Саного Яя
61'
60'
Андре Бенжамин из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза играет слишком грубо. Сахо Диафра оказался на газоне.
59'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Прчич Саньин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Бенсебаини Рами из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
56'
Тактическая замена. Данзе Ромен уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
53'
52'
Саного Яя нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
52'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Прчич Саньин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Саного Яя заработал фол
51'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Градель Макс-Ален грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
50'
Силики Джеймс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
49'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
47'
Отличный командный гол!
47'
Силики Джеймс сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забил гол! Легко это для такого игрока, как Буриго Бенжамен
47'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
47'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
47'
47'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
44'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
42'
Лафон Альбан из команды Тулуза сделал отличный сейв!
42'
Бенсебаини Рами имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
42'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
42'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Желен Жереми пострадал.
41'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Каюзак Янник из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Сангаре Ибрахим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
39'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Силики Джеймс из команды Ренн забил гол! Легко это для такого игрока, как Силики Джеймс
39'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
39'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает отличный кросс...
39'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
38'
38'
Прчич Саньин коснулся мяча рукой.
37'
37'
36'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
34'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
33'
33'
33'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Желен Жереми
31'
31'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
29'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
29'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
27'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саного Яя
27'
27'
26'
25'
25'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
24'
22'
22'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Саного Яя пострадал.
21'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
17'
Г О О О О Л - Ньяньон Жорис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
17'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает пас партнеру.
17'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
17'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
17'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
15'
Делор Анди из команды Тулуза играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Данзе Ромен из команды Ренн делает неудачный навес.
14'
14'
11'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
10'
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Хазри Вахби из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
9'
Силики Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом
9'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
9'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
4'
4'
Каюзак Янник из команды Тулуза играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
2'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Тулуза
Ренн
74.2% (135)
Ничья:
19.8% (36)
Тулуза
6% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
32.4% (59)
2:1 Ренн:
29.7% (54)
1:1 Ничья:
15.4% (28)
2:0 Ренн:
8.2% (15)
1:2 Тулуза:
4.9% (9)
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