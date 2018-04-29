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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
2:1
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Ньяньон Жорис
1:1
39' Гол
Силики Джеймс
2:1
47' Гол
Буриго Бенжамен
50' Желтая карточка
Силики Джеймс
50' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
70' Вторая желтая карточка
Силики Джеймс
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ренн вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Шанс! Лафон Альбан из команды Тулуза пробил головой, но мимо
Угловой
95'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
95'
Делор Анди из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
94'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сангаре Ибрахим из команды Тулуза.
94'
ШАНС! Хазри Вахби вышел один-на-один с голкипером...
94'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
93'
Удар от ворот произведет Ренн
93'
Шанс! Саного Яя из команды Тулуза пробил головой, но мимо
93'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
93'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Удар от ворот произведет Ренн
92'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
92'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
92'
Буриго Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
91'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Желен Жереми пострадал.
90'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
90'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Ренн
89'
Тактическая замена. Мубандже Жак-Франсуа уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
89'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Плохо сыграл Мешер Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный кросс...
88'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
86'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Градель Макс-Ален пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш ловит мяч
84'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Ренн
83'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
83'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
83'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Удар от ворот произведет Ренн
80'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Удар от ворот произведет Ренн
79'
Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Мешер Андре
78'
Мубеле Фирмин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Саного Яя из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Хазри Вахби, его свалил Диоп Исса.
77'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мубандже Жак-Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
75'
Андре Бенжамин из команды Ренн играет слишком грубо. Саного Яя оказался на газоне.
75'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
74'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Сахо Диафра заработал фол
74'
Удар от ворот произведет Ренн
74'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
О, нет. Из многообещающей позиции Жюльен Кристофер из команды Тулуза наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
73'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
73'
Делор Анди из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Делор Анди из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Жюльен Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Зеффан Мехди
Травма, повреждение
71'
Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
УДАЛЕНИЕ! Силики Джеймс за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
70'
Силики Джеймс из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Градель Макс-Ален заработал фол
Офсайд
70'
Буриго Бенжамен из команды Ренн в офсайде
70'
Хазри Вахби из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Жюльен Кристофер ошибается в защите.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
70'
Буриго Бенжамен из команды Ренн в офсайде
69'
Хорошую попытку сделал Амьен-Аду Кельвен. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Удар от ворот произведет Тулуза
68'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
67'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
67'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Удар от ворот произведет Ренн
66'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
66'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
66'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Сангаре Ибрахим мяч отрикошетил от ворот
65'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Диоп Исса грубо играет против соперника. Пострадал Хазри Вахби
63'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
62'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Желен Жереми наказан за толчок Саного Яя
61'
Удар от ворот произведет Тулуза
60'
Андре Бенжамин из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза играет слишком грубо. Сахо Диафра оказался на газоне.
59'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Прчич Саньин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
58'
Буриго Бенжамен из команды Ренн в офсайде
57'
Бенсебаини Рами из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Диоп Исса из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
56'
Тактическая замена. Данзе Ромен уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
55'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Тулуза
52'
Саного Яя нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
52'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Прчич Саньин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Саного Яя заработал фол
Офсайд
51'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
50'
Градель Макс-Ален грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
50'
Силики Джеймс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
49'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
47'
Отличный командный гол!
47'
Силики Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забил гол! Легко это для такого игрока, как Буриго Бенжамен
47'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
47'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
47'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
46'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
46'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
44'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
42'
Лафон Альбан из команды Тулуза сделал отличный сейв!
42'
Бенсебаини Рами имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
Угловой
42'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
Фол, нарушение
42'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Желен Жереми пострадал.
41'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Каюзак Янник из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Сангаре Ибрахим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
39'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Силики Джеймс из команды Ренн забил гол! Легко это для такого игрока, как Силики Джеймс
39'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
39'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает отличный кросс...
39'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Прчич Саньин коснулся мяча рукой.
37'
Удар от ворот произведет Тулуза
37'
Удар от ворот произведет Ренн
36'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Саного Яя из команды Тулуза наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
33'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
33'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Желен Жереми
31'
Делор Анди из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
29'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
Офсайд
29'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
29'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саного Яя
27'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Тулуза
25'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
24'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
24'
Удар от ворот произведет Тулуза
22'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Саного Яя пострадал.
Офсайд
21'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
21'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Ньяньон Жорис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
17'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает пас партнеру.
17'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
17'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
17'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.
16'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
Фол, нарушение
15'
Делор Анди из команды Тулуза играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Данзе Ромен из команды Ренн делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Тулуза
11'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
10'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Хазри Вахби из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
9'
Силики Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом
9'
Саного Яя из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
9'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
9'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
6'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Диоп Исса из команды Тулуза.
6'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
6'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
4'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Каюзак Янник из команды Тулуза играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
2'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Тулуза
Ренн
74.2% (135)
Ничья:
19.8% (36)
Тулуза
6% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
32.4% (59)
Ренн:
29.7% (54)
Ничья:
15.4% (28)
Ренн:
8.2% (15)
Тулуза:
4.9% (9)
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