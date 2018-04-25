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Стадион:
Анже
 
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Марсель
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Текстовая онлайн трансляция матча Анже - Марсель

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 39 минут, которая состоится 29.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Анже - Марсель
Анже
3.4% (3)
Ничья:
11.2% (10)
Марсель
85.4% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
48.3% (43)
Марсель:
12.4% (11)
Марсель:
11.2% (10)
Ничья:
7.9% (7)
Марсель:
6.7% (6)
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