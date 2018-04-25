Текстовая онлайн трансляция матча Анже - Марсель

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Стадион: Раймон Копа
Предыдущие игры
Анже (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.04.2018 Тулуза 2:0 Анже Л1
- 13.04.2018 Анже 1:1 Ницца Л1
- 07.04.2018 Анже 1:1 Страсбург Л1
- 30.03.2018 Анже 2:1 Лаваль ТМК
- 23.03.2018 Анже 1:1 Ньор ТМК
- 17.03.2018 Анже 3:0 Кан Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 Бордо 0:0 Анже Л1
- 03.03.2018 Анже 3:0 Генгам Л1
- 24.02.2018 Лилль 1:2 Анже Л1
- 17.02.2018 Анже 0:1 Сент-Этьен Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 03.02.2018 Монпелье 2:1 Анже Л1
- 27.01.2018 Анже 1:0 Амьен Л1
- 20.01.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 17.01.2018 Анже 3:1 Труа Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 10.01.2018 Анже 0:1 Монпелье КЛ
- 07.01.2018 Анже 0:2 Лорьян КФ
- 20.12.2017 Анже 2:1 Дижон Л1
Марсель (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 21.04.2018 Марсель 5:1 Лилль Л1
- 15.04.2018 Труа 2:3 Марсель Л1
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|104 - 23
|90
|2.
|Монако
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|79 - 44
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|77 - 38
|69
|4.
|Марсель
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|72 - 41
|69
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|45 - 45
|50
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|40 - 46
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|43 - 41
|48
|8.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|33 - 37
|46
|9.
|Монпелье
|Заявка
|34
|10
|16
|8
|32 - 30
|46
|10.
|Генгам
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|11.
|Бордо
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 44
|43
|12.
|Дижон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 66
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|32 - 39
|40
|14.
|Кан
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|24 - 43
|37
|15.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|38 - 46
|37
|16.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|31 - 44
|34
|17.
|Страсбург
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|39 - 61
|34
|18.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|28 - 51
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|34 - 58
|29
|20.
|Метц
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 65
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Анже - МарсельДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 39 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Анже - Марсель
Анже
3.4% (3)
Ничья:
11.2% (10)
Марсель
85.4% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
48.3% (43)
0:1 Марсель:
12.4% (11)
0:2 Марсель:
11.2% (10)
1:1 Ничья:
7.9% (7)
1:3 Марсель:
6.7% (6)
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