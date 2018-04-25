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Лион
 
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Нант
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Нант

До начала игры осталось 1 день 12 часов 40 минут, которая состоится 28.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Лион - Нант
Лион
95.3% (101)
Ничья:
3.8% (4)
Нант
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
32.1% (34)
Лион:
26.4% (28)
Лион:
15.1% (16)
Лион:
12.3% (13)
Ничья:
2.8% (3)
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