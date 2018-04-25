Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Нант

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Люмьер
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 20.04.2018 Дижон 2:5 Лион Л1
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 08.04.2018 Метц 0:5 Лион Л1
- 01.04.2018 Лион 2:0 Тулуза Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
Нант (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 20.04.2018 Нант 1:1 Ренн Л1
- 14.04.2018 Нант 1:1 Дижон Л1
- 07.04.2018 Монако 2:1 Нант Л1
- 01.04.2018 Нант 0:3 Сент-Этьен Л1
- 18.03.2018 Метц 1:1 Нант Л1
- 10.03.2018 Нант 1:0 Труа Л1
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 24.02.2018 Нант 0:1 Амьен Л1
- 18.02.2018 Ницца 1:1 Нант Л1
- 11.02.2018 Нант 2:2 Лилль Л1
- 04.02.2018 Кан 3:2 Нант Л1
- 27.01.2018 Генгам 0:3 Нант Л1
- 23.01.2018 Нант 3:4 Осер КФ
- 20.01.2018 Нант 0:1 Бордо Л1
- 17.01.2018 Тулуза 1:1 Нант Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 07.01.2018 Сенлис 0:4 Нант КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 17.12.2017 Нант 1:0 Анже Л1
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
Последние игры между собой
Лион: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
- 26.08.2017 Нант 0:0 Лион Лига 1
- 07.05.2017 Лион 3:2 Нант Лига 1
- 30.11.2016 Нант 0:6 Лион Лига 1
- 19.03.2016 Лион 2:0 Нант Лига 1
- 01.12.2015 Нант 0:0 Лион Лига 1
- 22.02.2015 Лион 1:0 Нант Лига 1
- 20.01.2015 Нант 3:2 Лион Кубок Франции
- 28.09.2014 Нант 1:1 Лион Лига 1
- 09.02.2014 Нант 1:2 Лион Лига 1
- 22.09.2013 Лион 3:1 Нант Лига 1
- 12.05.2009 Лион 3:0 Нант Лига 1
- 06.12.2008 Нант 2:1 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|104 - 23
|90
|2.
|Монако
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|79 - 44
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|77 - 38
|69
|4.
|Марсель
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|72 - 41
|69
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|45 - 45
|50
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|40 - 46
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|43 - 41
|48
|8.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|33 - 37
|46
|9.
|Монпелье
|Заявка
|34
|10
|16
|8
|32 - 30
|46
|10.
|Генгам
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|11.
|Бордо
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 44
|43
|12.
|Дижон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 66
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|32 - 39
|40
|14.
|Кан
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|24 - 43
|37
|15.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|38 - 46
|37
|16.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|31 - 44
|34
|17.
|Страсбург
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|39 - 61
|34
|18.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|28 - 51
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|34 - 58
|29
|20.
|Метц
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 65
|26
-
Текстовая онлайн трансляция матча Лион - НантДо начала игры осталось 1 день 12 часов 40 минут, которая состоится 28.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Лион - Нант
Лион
95.3% (101)
Ничья:
3.8% (4)
Нант
0.9% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
32.1% (34)
2:1 Лион:
26.4% (28)
1:0 Лион:
15.1% (16)
3:1 Лион:
12.3% (13)
1:1 Ничья:
2.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация