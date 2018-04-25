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Стадион:
ПСЖ
 
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Генгам
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Генгам

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 38 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Генгам
ПСЖ
93.5% (87)
Ничья:
4.3% (4)
Генгам
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
26.9% (25)
ПСЖ:
22.6% (21)
ПСЖ:
8.6% (8)
ПСЖ:
8.6% (8)
ПСЖ:
5.4% (5)
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