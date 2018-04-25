Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Генгам

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
Генгам (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
- 14.04.2018 Лилль 2:2 Генгам Л1
- 07.04.2018 Генгам 4:0 Труа Л1
- 01.04.2018 Генгам 2:1 Бордо Л1
- 18.03.2018 Сент-Этьен 2:0 Генгам Л1
- 11.03.2018 Генгам 2:5 Ницца Л1
- 03.03.2018 Анже 3:0 Генгам Л1
- 24.02.2018 Генгам 2:2 Метц Л1
- 17.02.2018 Монпелье 1:1 Генгам Л1
- 10.02.2018 Генгам 0:0 Кан Л1
- 04.02.2018 Ренн 0:1 Генгам Л1
- 27.01.2018 Генгам 0:3 Нант Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 12.01.2018 Страсбург 0:2 Генгам Л1
- 06.01.2018 Генгам 1:0 Ньор КФ
- 20.12.2017 Генгам 2:1 Сент-Этьен Л1
- 16.12.2017 Кан 0:0 Генгам Л1
- 09.12.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Генгам: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам Кубок Франции
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Лига 1
- 09.04.2017 ПСЖ 4:0 Генгам Лига 1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Лига 1
- 09.04.2016 Генгам 0:2 ПСЖ Лига 1
- 22.09.2015 ПСЖ 3:0 Генгам Лига 1
- 08.05.2015 ПСЖ 6:0 Генгам Лига 1
- 14.12.2014 Генгам 1:0 ПСЖ Лига 1
- 02.08.2014 ПСЖ 2:0 Генгам Суперкубок Франции
- 25.01.2014 Генгам 1:1 ПСЖ Лига 1
- 31.08.2013 ПСЖ 2:0 Генгам Лига 1
- 13.01.2010 Генгам 1:0 ПСЖ Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|104 - 23
|90
|2.
|Монако
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|79 - 44
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|77 - 38
|69
|4.
|Марсель
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|72 - 41
|69
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|45 - 45
|50
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|40 - 46
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|43 - 41
|48
|8.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|33 - 37
|46
|9.
|Монпелье
|Заявка
|34
|10
|16
|8
|32 - 30
|46
|10.
|Генгам
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|11.
|Бордо
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 44
|43
|12.
|Дижон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|48 - 66
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|32 - 39
|40
|14.
|Кан
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|24 - 43
|37
|15.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|38 - 46
|37
|16.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|31 - 44
|34
|17.
|Страсбург
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|39 - 61
|34
|18.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|28 - 51
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|34 - 58
|29
|20.
|Метц
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 65
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - ГенгамДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 38 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Генгам
ПСЖ
93.5% (87)
Ничья:
4.3% (4)
Генгам
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
26.9% (25)
3:0 ПСЖ:
22.6% (21)
2:1 ПСЖ:
8.6% (8)
3:1 ПСЖ:
8.6% (8)
4:0 ПСЖ:
5.4% (5)
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