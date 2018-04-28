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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Труа
3:1
Конец матча
Кан
0'
0:1
4' Гол
Сантини Иван
6' Желтая карточка
Джику Александр
1:1
7' Гол в свои ворота
Веркутр Реми
2:1
27' Гол
Ниве Бенжамен
29' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
82' Желтая карточка
Бен Саада Шауки
3:1
84' Гол
Сук Юн-Чжун
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
92'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
91'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...

91'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Жиродон Джимми пострадал.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Бессат Венсан грубо играет против соперника. Пострадал Азамум Карим
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Отличный гол забил Сук Юн-Чжун
84'
Вальтер Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Сук Юн-Чжун из команды Труа переиграл вратаря дальним ударом!
84'
Вальтер Реми из команды Труа делает передачу одноклубнику.
84'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
83'
Отличный пас сделал Бен Саада Шауки из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
83'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
82'
Бен Саада Шауки получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Бен Саада Шауки грубо играет против соперника. Пострадал Роделен Ронни
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
81'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
81'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой справа.
81'
Jessy Deminguet из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Удар от ворот произведет Труа
Фол, нарушение
80'
Джику Александр наказан за толчок Сук Юн-Чжун
Офсайд
79'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан в офсайде
79'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
Офсайд
77'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
76'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Jessy Deminguet из команды Кан поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Сантини Иван пробует нанести удар издали, но Желязны Эрвин держит все под контролем
74'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
73'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
72'
Кордовал Жереми из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Отличные скиллы показывает Кордовал Жереми, обводя своих соперников
71'
Удар от ворот произведет Труа
71'
Роделен Ронни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Беллюгу Франсуа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
68'
Женевуа Ромен из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
68'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
68'
Кривелли Энцо мяч отрикошетил от ворот
68'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
68'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Куаку Кристиан уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
66'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Бен Саада Шауки из команды Труа поставил подножку. Пострадал Jessy Deminguet
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
64'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
63'
Гильберт Фредерик из команды Кан играет слишком грубо. Грандсир Самуэль оказался на газоне.
62'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
Офсайд
61'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Труа
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
61'
Jessy Deminguet из команды Кан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Jessy Deminguet
59'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой справа.
58'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Куаку Кристиан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Удар от ворот произведет Кан
57'
Вальтер Реми из команды Труа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
57'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Угловой
51'
Ниве Бенжамен из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
50'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
50'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Пеле Брайан из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
48'
Jessy Deminguet из команды Кан опасно и грубо сыграл. Жиродон Джимми пострадал.
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Пеле Брайан из команды Труа опасно и грубо сыграл. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
46'
Тактическая замена. Женевуа Ромен уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Удар от ворот произведет Труа
44'
Женевуа Ромен из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
43'
Фере Жюльен из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
42'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
42'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Ниве Бенжамен из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
38'
Удар от ворот произведет Труа
38'
Бессат Венсан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Труа
Офсайд
35'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
35'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Фере Жюльен из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Труа
34'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Труа
33'
Куаку Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Удар от ворот произведет Труа
32'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
31'
Траоре Шарль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Веркутр Реми не дал случится голу! Ньян Адама должен был забивать, но Веркутр Реми сделал отличный сейв
31'
Ньян Адама из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
30'
Удар от ворот произведет Кан
30'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
29'
Аит Бенассер Юссеф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Аит Бенассер Юссеф коснулся мяча рукой.
28'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Пеле Брайан сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Ниве Бенжамен изменил счет на табло!
Угловой
27'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
26'
Кордовал Жереми из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Кан
25'
Пеле Брайан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Жиродон Джимми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Женевуа Ромен
Офсайд
23'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
21'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Кан
Травма, повреждение
16'
Ньян Адама возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ньян Адама получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Травма, повреждение
15'
Ньян Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Санко Баиссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Кордовал Жереми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Труа
14'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
13'
Куаку Кристиан коснулся мяча рукой.
13'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
12'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кордовал Жереми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
12'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Джику Александр
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ниве Бенжамен пострадал.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Веркутр Реми уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
7'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Джику Александр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Джику Александр грубо играет против соперника. Пострадал Ниве Бенжамен
6'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
ШТАНГА! Пробил головой Ньян Адама прямо в каркас ворот!
6'
Кордовал Жереми из команды Труа делает отличный кросс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Гильберт Фредерик сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантини Иван из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
4'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 3:1 Кан
Труа
48.6% (86)
Ничья:
40.7% (72)
Кан
10.7% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (59)
Труа:
31.1% (55)
Труа:
12.4% (22)
Кан:
5.6% (10)
Ничья:
5.1% (9)
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