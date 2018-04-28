Стадион: Стад де л'Об
0:1
4' ГолСантини Иван
6' Желтая карточкаДжику Александр
1:1
7' Гол в свои воротаВеркутр Реми
2:1
27' ГолНиве Бенжамен
29' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
82' Желтая карточкаБен Саада Шауки
3:1
84' ГолСук Юн-Чжун
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
92'
91'
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
89'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Жиродон Джимми пострадал.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
87'
Безумный фол. Бессат Венсан грубо играет против соперника. Пострадал Азамум Карим
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Отличный гол забил Сук Юн-Чжун
84'
Вальтер Реми сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Сук Юн-Чжун из команды Труа переиграл вратаря дальним ударом!
84'
Вальтер Реми из команды Труа делает передачу одноклубнику.
84'
84'
84'
83'
Отличный пас сделал Бен Саада Шауки из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
83'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
82'
Бен Саада Шауки получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Бен Саада Шауки грубо играет против соперника. Пострадал Роделен Ронни
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
81'
81'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой справа.
81'
Jessy Deminguet из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
80'
Джику Александр наказан за толчок Сук Юн-Чжун
79'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан в офсайде
79'
78'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
77'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
76'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
76'
Судья сигнализирует, что Jessy Deminguet из команды Кан поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Сантини Иван пробует нанести удар издали, но Желязны Эрвин держит все под контролем
74'
73'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
73'
72'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
72'
Кордовал Жереми из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Отличные скиллы показывает Кордовал Жереми, обводя своих соперников
71'
71'
Роделен Ронни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
70'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Беллюгу Франсуа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Женевуа Ромен из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
68'
Кривелли Энцо мяч отрикошетил от ворот
68'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
68'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
67'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Куаку Кристиан уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
66'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Судья сигнализирует, что Бен Саада Шауки из команды Труа поставил подножку. Пострадал Jessy Deminguet
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
64'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
63'
Гильберт Фредерик из команды Кан играет слишком грубо. Грандсир Самуэль оказался на газоне.
62'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
61'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
61'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
61'
Jessy Deminguet из команды Кан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
60'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Jessy Deminguet
59'
59'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой справа.
58'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Куаку Кристиан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Вальтер Реми из команды Труа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
57'
56'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
52'
52'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
51'
Ниве Бенжамен из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
50'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Пеле Брайан из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
48'
Jessy Deminguet из команды Кан опасно и грубо сыграл. Жиродон Джимми пострадал.
47'
46'
Пеле Брайан из команды Труа опасно и грубо сыграл. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
46'
Тактическая замена. Женевуа Ромен уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
Женевуа Ромен из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
43'
Фере Жюльен из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
42'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
42'
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Ниве Бенжамен из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
38'
38'
Бессат Венсан не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
35'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
35'
35'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Фере Жюльен из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
34'
34'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Куаку Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
32'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
31'
Траоре Шарль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Веркутр Реми не дал случится голу! Ньян Адама должен был забивать, но Веркутр Реми сделал отличный сейв
31'
Ньян Адама из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
30'
30'
30'
30'
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Аит Бенассер Юссеф получил желтую карточку от судьи
29'
Аит Бенассер Юссеф коснулся мяча рукой.
28'
27'
Пеле Брайан сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Ниве Бенжамен изменил счет на табло!
27'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
26'
Кордовал Жереми из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
25'
Пеле Брайан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Жиродон Джимми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Женевуа Ромен
23'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
18'
17'
16'
Ньян Адама возвращается на поле, всё в порядке.
16'
16'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ньян Адама получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Ньян Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Санко Баиссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Кордовал Жереми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Куаку Кристиан коснулся мяча рукой.
13'
12'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
12'
12'
Кордовал Жереми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
12'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Джику Александр
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ниве Бенжамен пострадал.
7'
Г О О О О Л - Веркутр Реми уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
7'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Джику Александр получил желтую карточку от судьи
6'
Безумный фол. Джику Александр грубо играет против соперника. Пострадал Ниве Бенжамен
6'
6'
ШТАНГА! Пробил головой Ньян Адама прямо в каркас ворот!
6'
Кордовал Жереми из команды Труа делает отличный кросс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Гильберт Фредерик сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантини Иван из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
4'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 3:1 Кан
Труа
48.6% (86)
Ничья:
40.7% (72)
Кан
10.7% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (59)
1:0 Труа:
31.1% (55)
2:1 Труа:
12.4% (22)
0:1 Кан:
5.6% (10)
0:0 Ничья:
5.1% (9)
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