Стадион: Пьер Моруа
1:0
13' ГолАраужо Луис
22' Желтая карточкаНьякат Мусса
2:0
45' ГолПепе Николя
2:1
49' ГолРу Нолан
3:1
77' ГолБиссума Ив
86' Желтая карточкаДианье Фаллу
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Меньян Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
93'
Ру Нолан нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Плохо сыграл Сумаоро Адама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
92'
92'
Булая Фарид из команды Метц опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Пальмьери Жульян не смог попасть в створ ударом издали
91'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Булая Фарид из команды Метц точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
90'
Мотиба Лебо из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Судья свистит. Булая Фарид атаковал сзади соперника. Это Мендес Тьяго заработал своей команде штрафной
88'
Биссума Ив из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
86'
86'
Дианье Фаллу получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Эль-Гази Анвар
86'
85'
Пальмьери Жульян из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
84'
Тактическая замена. Манджек Жорж уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
84'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Kouadio-Yves Dabila
81'
81'
Отличный пас сделал Малку Кевин из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Эль-Гази Анвар пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
80'
Отличные скиллы показывает Эль-Гази Анвар, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Дианье Фаллу из команды Метц опасно и грубо сыграл. Бензия Яссин пострадал.
79'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
77'
ГОЛ! Легко закончил атаку Биссума Ив из команды Лилль, забив в пустые ворота!
77'
Биссума Ив нанес удар, мяч был парирован, но Кавасима Эйдзи не удержал его в руках.
77'
ШАНС! Биссума Ив вышел один-на-один с голкипером...
77'
77'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
75'
74'
Дианье Фаллу из команды Метц играет слишком грубо. Мотиба Лебо оказался на газоне.
73'
73'
Сумаоро Адама из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ньякат Мусса пострадал.
73'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
72'
Коад Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
71'
Ие Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Ру Нолан нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
70'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
70'
Биссума Ив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Отличные скиллы показывает Миличевич Даниел, обводя своих соперников
70'
Мотиба Лебо пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Миличевич Даниел
69'
Выглядело как неплохой момент. Малку Кевин из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
68'
Молле Флоран из команды Метц опасно и грубо сыграл. Бензия Яссин пострадал.
67'
67'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
67'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
66'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Бензия Яссин нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
66'
66'
Малку Кевин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Метц нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Мотиба Лебо из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Манджек Жорж пострадал.
63'
63'
Малку Кевин из команды Лилль делает неудачный навес.
62'
Молле Флоран из команды Метц в офсайде
62'
Молле Флоран из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Меньян Майк не дал случится голу! Молле Флоран должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
61'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
60'
Пальмьери Жульян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
60'
ШАНС! Араужо Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Мендиль Хамза из команды Лилль делает пас партнеру.
60'
Мендиль Хамза из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Ру Нолан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бензия Яссин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Мендес Тьяго
58'
58'
Мендиль Хамза из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
54'
Ривьер Эммануэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
54'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
53'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Балью Иван из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
53'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
52'
Араужо Луис коснулся мяча рукой.
51'
51'
50'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коад Рено
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Ру Нолан изменил счет на табло!
49'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
48'
48'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
48'
Выглядело как неплохой момент. Малку Кевин из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
48'
Отличные скиллы показывает Малку Кевин, обводя своих соперников
47'
Отличный пас сделал Бензия Яссин из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
46'
Тьяго Маия из команды Лилль делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Отличный гол забил Пепе Николя
47'
Араужо Луис сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль переиграл вратаря дальним ударом!
47'
Пальмьери Жульян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Ньякат Мусса наказан за толчок Мотиба Лебо
46'
Ру Нолан из команды Метц играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Араужо Луис из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
43'
43'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
43'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
42'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Биссума Ив из команды Лилль играет слишком грубо. Манджек Жорж оказался на газоне.
39'
Судья свистит. Манджек Жорж атаковал сзади соперника. Это Биссума Ив заработал своей команде штрафной
38'
Мотиба Лебо имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
38'
ШАНС! Мотиба Лебо вышел один-на-один с голкипером...
38'
38'
37'
Ру Нолан не смог попасть в створ ударом издали
37'
Бензия Яссин из команды Лилль делает неудачный навес.
36'
Бензия Яссин из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
36'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
36'
Балью Иван выбил мяч подальше от ворот.
35'
35'
Ньякат Мусса не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
34'
Ривьер Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
34'
Ие Эдгар ошибается в защите.
33'
32'
Мендиль Хамза из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Тьяго Маия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
29'
Тьяго Маия наказан за толчок Молле Флоран
28'
Пепе Николя из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мотиба Лебо не смог удачно сыграть.
27'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
Бензия Яссин из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
22'
Ньякат Мусса получил желтую карточку от судьи
22'
Ньякат Мусса из команды Метц играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
22'
22'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Балью Иван из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Пепе Николя выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
18'
Манджек Жорж из команды Метц опасно и грубо сыграл. Бензия Яссин пострадал.
18'
17'
17'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
17'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
17'
Доссеви Матьё из команды Метц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Молле Флоран мяча так и не получил
16'
15'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
15'
Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Отличный пас сделал Пальмьери Жульян из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Араужо Луис изменил счет на табло!
13'
12'
12'
Доссеви Матьё из команды Метц делает неудачный навес.
12'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Мотиба Лебо из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Выглядело как неплохой момент. Доссеви Матьё из команды Метц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
Молле Флоран из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Манджек Жорж
9'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
8'
Близко! Манджек Жорж нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
8'
8'
Ие Эдгар из команды Лилль играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
7'
Хорошую попытку сделал Тьяго Маия. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Кавасима Эйдзи не дал случится голу! Араужо Луис должен был забивать, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв
6'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Мотиба Лебо нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Плохо сыграл Ньякат Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Ньякат Мусса наказан за толчок Мотиба Лебо
4'
Пальмьери Жульян из команды Метц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ру Нолан мяча так и не получил
2'
2'
Пальмьери Жульян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Биссума Ив из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 3:1 Метц
Лилль
79.1% (140)
Ничья:
17.5% (31)
Метц
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лилль:
33.9% (60)
1:0 Лилль:
30.5% (54)
1:1 Ничья:
14.1% (25)
2:0 Лилль:
7.9% (14)
1:2 Метц:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация