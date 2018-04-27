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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
0:1
Конец матча
Сент-Этьен
0'
0:1
10' Гол
Амума Ромен
40' Желтая карточка
Рюффье Стефан
0:1
45' Не забитый пенальти
Сио Жованни
90' Желтая карточка
Нтеп Пауль-Жорж
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сент-Этьенн вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
93'
Мендеш Педру II наказан за толчок Нтеп Пауль-Жорж
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Нтеп Пауль-Жорж сейчас получил желтую
Фол, нарушение
92'
Мендеш Педру II наказан за толчок Нтеп Пауль-Жорж

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
90'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
89'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
88'
Мбенза Исаак из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
88'
Мендеш Педру II нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
87'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
86'
Самбья Саломон мяч отрикошетил от ворот
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
85'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
85'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
85'
Скири Эйе из команды Монпелье нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
84'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Плохо сыграл Монне-Паке Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
84'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
83'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
83'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
82'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает пас партнеру.
82'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
82'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
Фол, нарушение
81'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Самбья Саломон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
80'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
79'
Бамба Джонатан имел все шансы забить, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв!
79'
ШАНС! Бамба Джонатан вышел один-на-один с голкипером...
79'
М'Вила Янн выбил мяч подальше от ворот.
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
78'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
78'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Мендеш Педру II
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
76'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
74'
Монпелье нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
Ласне Пол из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
74'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
73'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
73'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
72'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кабелла Реми делает скидку назад вдоль ворот
72'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
72'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
71'
М'Вила Янн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Мукиэле Норди получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Мукиэле Норди получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. М'Вила Янн грубо играет против соперника. Пострадал Мукиэле Норди
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Мукиэле Норди из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
70'
Мукиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Мукиэле Норди получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
68'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
66'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Угловой
65'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
65'
Ласне Пол из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
64'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
63'
Плохо сыграл Лекомт Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
63'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
62'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Кабелла Реми из штрафной площади.
62'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Мукиэле Норди из команды Монпелье подал угловой справа.
61'
Рюффье Стефан отбил мяч на угловой после удара Долли Киган из штрафной площади.
Угловой
61'
Мукиэле Норди из команды Монпелье подал угловой справа.
61'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
60'
Ласне Пол из команды Монпелье играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Удар от ворот произведет Монпелье
60'
Бамба Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Кабелла Реми должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
60'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
58'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
58'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Монне-Паке Кевин коснулся мяча рукой.
56'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
56'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой слева.
55'
Конгре Даниэль из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
55'
Мукиэле Норди из команды Монпелье подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Тактическая замена. Nicolas Cozza уходит с поля и его заменяет Долли Киган
55'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Мукиэле Норди из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Сио Жованни пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
53'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
53'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Мукиэле Норди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Плохо сыграл Теофил-Катерин Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
53'
Илтон Виторино из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Монпелье
51'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
50'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
49'
Скири Эйе не смог попасть в створ ударом издали
49'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
48'
Nicolas Cozza не смог попасть в створ ударом издали
48'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
48'
СПАСЕНО - Сио Жованни пробил пенальти, но Рюффье Стефан отбивает!
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ! - Теофил-Катерин Кевин совершил грубый фол. Nicolas Cozza заработал пенальти!
46'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает неудачный навес.
44'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
44'
Скири Эйе из команды Монпелье делает неудачный навес.
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Нинга Родрике нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
42'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
40'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
Желтая карточка
40'
Судье надоело, что Рюффье Стефан тянет время и он наказал его горчичником
39'
Мукиэле Норди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
38'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
36'
Мендеш Педру II не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Выглядело как неплохой момент. Мукиэле Норди из команды Монпелье закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Мукиэле Норди из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Факундо Пирис из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
32'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
Фол, нарушение
31'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
30'
Nicolas Cozza из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
29'
Скири Эйе из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
26'
Шанс! Скири Эйе из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой слева.
26'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Габриэль Сильва пострадал.
24'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Мукиэле Норди из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
22'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Илтон Виторино выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
22'
Берич Роберт наказан за толчок Факундо Пирис
21'
Кабелла Реми пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
20'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
20'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Сио Жованни пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
19'
Скири Эйе из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!
10'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кабелла Реми и Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн.
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
8'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Плохо сыграл Суботич Невен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Нинга Родрике наказан за толчок Дебюши Матьё
Фол, нарушение
5'
Нинга Родрике из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Теофил-Катерин Кевин пострадал.
5'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
3'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Сент-Этьен
Монпелье
35.2% (62)
Ничья:
42.6% (75)
Сент-Этьен
22.2% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.3% (71)
Монпелье:
20.5% (36)
Сент-Этьен:
11.4% (20)
Монпелье:
10.2% (18)
Сент-Этьен:
6.3% (11)
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