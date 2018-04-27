Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
Конец матча
0:1
10' ГолАмума Ромен
40' Желтая карточкаРюффье Стефан
0:1
45' Не забитый пенальтиСио Жованни
90' Желтая карточкаНтеп Пауль-Жорж
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сент-Этьенн вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
93'
Мендеш Педру II наказан за толчок Нтеп Пауль-Жорж
92'
Рефери не любит споров - именно за это Нтеп Пауль-Жорж сейчас получил желтую
92'
Мендеш Педру II наказан за толчок Нтеп Пауль-Жорж
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
90'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
88'
Мбенза Исаак из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
88'
Мендеш Педру II нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
87'
87'
87'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
86'
86'
Самбья Саломон мяч отрикошетил от ворот
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
85'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
85'
85'
84'
84'
Плохо сыграл Монне-Паке Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
84'
83'
83'
83'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
83'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
82'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает пас партнеру.
82'
82'
81'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
81'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Самбья Саломон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
80'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
80'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
79'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
79'
Бамба Джонатан имел все шансы забить, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв!
79'
ШАНС! Бамба Джонатан вышел один-на-один с голкипером...
79'
М'Вила Янн выбил мяч подальше от ворот.
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
78'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
78'
77'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Мендеш Педру II
76'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
76'
75'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
74'
Монпелье нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
74'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
73'
72'
72'
Кабелла Реми делает скидку назад вдоль ворот
72'
72'
72'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
71'
М'Вила Янн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Мукиэле Норди получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Мукиэле Норди получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Безумный фол. М'Вила Янн грубо играет против соперника. Пострадал Мукиэле Норди
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Мукиэле Норди из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
70'
Мукиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Мукиэле Норди получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
64'
64'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
63'
Плохо сыграл Лекомт Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
62'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Кабелла Реми из штрафной площади.
62'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
61'
Рюффье Стефан отбил мяч на угловой после удара Долли Киган из штрафной площади.
61'
61'
60'
Ласне Пол из команды Монпелье играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Удар от ворот произведет Монпелье
60'
Бамба Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Кабелла Реми должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
60'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
58'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
58'
57'
Монне-Паке Кевин коснулся мяча рукой.
56'
56'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
56'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Конгре Даниэль из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Тактическая замена. Nicolas Cozza уходит с поля и его заменяет Долли Киган
55'
54'
Мукиэле Норди из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Сио Жованни пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
53'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
53'
53'
Мукиэле Норди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Плохо сыграл Теофил-Катерин Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
53'
Илтон Виторино из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Монпелье
51'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
49'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
49'
Скири Эйе не смог попасть в створ ударом издали
49'
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
48'
Nicolas Cozza не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
47'
47'
46'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
СПАСЕНО - Сио Жованни пробил пенальти, но Рюффье Стефан отбивает!
47'
ПЕНАЛЬТИ! - Теофил-Катерин Кевин совершил грубый фол. Nicolas Cozza заработал пенальти!
46'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает неудачный навес.
44'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Нинга Родрике нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
43'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
42'
41'
41'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
40'
Судье надоело, что Рюффье Стефан тянет время и он наказал его горчичником
39'
Мукиэле Норди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
38'
38'
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
36'
Мендеш Педру II не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Выглядело как неплохой момент. Мукиэле Норди из команды Монпелье закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Мукиэле Норди из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
35'
Факундо Пирис из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
34'
34'
34'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
32'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
31'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
30'
Nicolas Cozza из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
29'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
29'
28'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
26'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Габриэль Сильва пострадал.
24'
24'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает пас партнеру.
24'
23'
Мукиэле Норди из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
23'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
22'
22'
Илтон Виторино выбил мяч подальше от ворот.
22'
Берич Роберт наказан за толчок Факундо Пирис
21'
Кабелла Реми пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
20'
Нинга Родрике наказан за толчок Теофил-Катерин Кевин
20'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Сио Жованни пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
17'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!
10'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кабелла Реми и Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн.
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Плохо сыграл Суботич Невен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Нинга Родрике наказан за толчок Дебюши Матьё
5'
Нинга Родрике из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Теофил-Катерин Кевин пострадал.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
3'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Сент-Этьен
Монпелье
35.2% (62)
Ничья:
42.6% (75)
Сент-Этьен
22.2% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.3% (71)
1:0 Монпелье:
20.5% (36)
1:2 Сент-Этьен:
11.4% (20)
2:1 Монпелье:
10.2% (18)
0:1 Сент-Этьен:
6.3% (11)
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