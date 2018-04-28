Стадион: де ла Мейно Зрители: 25386
1:0
21' ГолСаади Идрисс
29' Желтая карточкаМарлон
1:1
59' ПенальтиБалотелли Марио
60' Желтая карточкаЛьенар Димитри
60' Желтая карточкаБалотелли Марио
64' Желтая карточкаСека Эрнес
76' Желтая карточкаСуке Арно
79' Желтая карточкаСери Жан-Мишель
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
95'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
95'
Гонсальвес Антони выбил мяч подальше от ворот.
94'
93'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
93'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Лис-Мелу Пьерр выбил его с линии ворот
93'
Отличные скиллы показывает Лис-Мелу Пьерр, обводя своих соперников
92'
Льенар Димитри из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сиприен Вилан из команды Ницца получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Укидья Александр все предвидел и спас команду!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
90'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
90'
90'
90'
Тактическая замена. Корнье Бенжамин уходит с поля и его заменяет Н'Дур Абдалла
90'
Должен был быть гол! Балотелли Марио имел отличный шанс, но Укидья Александр не дал голу состоятся!
89'
Коне Бакари из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
88'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
88'
87'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
87'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лё Бьян Микаэль
87'
86'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
86'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
83'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
83'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
82'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Тактическая замена. Саади Идрисс уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
80'
79'
Сери Жан-Мишель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Безумный фол. Сери Жан-Мишель грубо играет против соперника. Пострадал Баокен Стефан
78'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
78'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
77'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
77'
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76'
Суке Арно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Судья сигнализирует, что Суке Арно из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
76'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
76'
Укидья Александр отбил мяч на угловой после удара Балотелли Марио из штрафной площади.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
74'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
74'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
72'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
71'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
68'
Саади Идрисс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
68'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
67'
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Льенар Димитри из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Баокен Стефан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Сека Эрнес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
64'
Сека Эрнес из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сент-Максимин Аллан пострадал.
63'
Данте Бонфим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
63'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
62'
Баокен Стефан наказан за толчок Данте Бонфим
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Балотелли Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
Льенар Димитри получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
59'
Г О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает с точки!
59'
ПЕНАЛЬТИ! - Баокен Стефан совершил грубый фол. Сери Жан-Мишель заработал пенальти!
58'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
58'
Сакко Ихсан получил травму и заменен. Лё Бьян Микаэль выходит на поле.
58'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
56'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
56'
Сакко Ихсан возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Баокен Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Тамез Адриен оказался на газоне.
55'
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Сакко Ихсан получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
53'
Сакко Ихсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Лис-Мелу Пьерр имел все шансы забить, но Укидья Александр сделал отличный сейв!
52'
Отличные скиллы показывает Балотелли Марио, обводя своих соперников
51'
50'
50'
Опасность! Сери Жан-Мишель из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
49'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
49'
Данте Бонфим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
46'
Тактическая замена. Марлон уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Страсбург играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Баокен Стефан из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Саади Идрисс из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Балотелли Марио имел все шансы забить, но Укидья Александр сделал отличный сейв!
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
44'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
42'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
42'
42'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
39'
39'
37'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
37'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
Судья свистит. Аолу Жан-Эде атаковал сзади соперника. Это Сакко Ихсан заработал своей команде штрафной
35'
Тамез Адриен пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
35'
Балотелли Марио из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Льенар Димитри из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сакко Ихсан пострадал.
33'
33'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Марлон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Безумный фол. Марлон грубо играет против соперника. Пострадал Корнье Бенжамин
29'
Фулкье Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
28'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Хорошую попытку сделал Саади Идрисс. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
27'
Фулкье Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
24'
Данте Бонфим из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Фулкье Димитри из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Балотелли Марио пострадал.
21'
Баокен Стефан сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О О О Л - Саади Идрисс из команды Страсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
21'
21'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Данте Бонфим нанес удар головой, но Укидья Александр спокойно отбил мяч.
21'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Судья свистит. Аолу Жан-Эде атаковал сзади соперника. Это Тамез Адриен заработал своей команде штрафной
20'
20'
20'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
20'
Сакко Ихсан из команды Ницца делает пас партнеру.
19'
19'
Сакко Ихсан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
18'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Аолу Жан-Эде пострадал.
17'
17'
ШАНС! Баокен Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает пас партнеру.
17'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
17'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
16'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
13'
Сакко Ихсан из команды Ницца в офсайде
13'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Баокен Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Ле Маршан Максим пострадал.
11'
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
10'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Мартин Йонас выбил мяч подальше от ворот.
9'
9'
9'
8'
Мартинеc Пабло нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
8'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
8'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
7'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Мартин Йонас пострадал.
6'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
6'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Аолу Жан-Эде пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
3'
1'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Ницца
Страсбург
10.1% (18)
Ничья:
33% (59)
Ницца
57% (102)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ницца:
33% (59)
1:1 Ничья:
27.9% (50)
0:1 Ницца:
13.4% (24)
2:1 Страсбург:
5% (9)
1:0 Страсбург:
4.5% (8)
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