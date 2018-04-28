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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25386
Страсбург
1:1
Конец матча
Ницца
0'
1:0
21' Гол
Саади Идрисс
29' Желтая карточка
Марлон
1:1
59' Пенальти
Балотелли Марио
60' Желтая карточка
Льенар Димитри
60' Желтая карточка
Балотелли Марио
64' Желтая карточка
Сека Эрнес
76' Желтая карточка
Суке Арно
79' Желтая карточка
Сери Жан-Мишель
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
95'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
95'
Гонсальвес Антони выбил мяч подальше от ворот.
94'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Лис-Мелу Пьерр выбил его с линии ворот
93'
Отличные скиллы показывает Лис-Мелу Пьерр, обводя своих соперников
92'
Льенар Димитри из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сиприен Вилан из команды Ницца получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Укидья Александр все предвидел и спас команду!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
90'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
90'
Тактическая замена. Корнье Бенжамин уходит с поля и его заменяет Н'Дур Абдалла
90'
Должен был быть гол! Балотелли Марио имел отличный шанс, но Укидья Александр не дал голу состоятся!
89'
Коне Бакари из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Суке Арно из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Ницца
88'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
88'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
87'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лё Бьян Микаэль
87'
Удар от ворот произведет Страсбург
86'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
86'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
86'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
Офсайд
83'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
83'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
82'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
80'
Удар от ворот произведет Ницца
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Тактическая замена. Саади Идрисс уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
80'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Сери Жан-Мишель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Сери Жан-Мишель грубо играет против соперника. Пострадал Баокен Стефан
78'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
77'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 25386 болельщиков
Желтая карточка
76'
Суке Арно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Суке Арно из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
Угловой
76'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
76'
Укидья Александр отбил мяч на угловой после удара Балотелли Марио из штрафной площади.
75'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
71'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
68'
Саади Идрисс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
68'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
67'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Льенар Димитри из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Ницца
65'
Баокен Стефан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
64'
Сека Эрнес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
64'
Сека Эрнес из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сент-Максимин Аллан пострадал.
63'
Данте Бонфим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
Фол, нарушение
62'
Баокен Стефан наказан за толчок Данте Бонфим
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
60'
Балотелли Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
60'
Льенар Димитри получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает с точки!
Фол, нарушение
59'
ПЕНАЛЬТИ! - Баокен Стефан совершил грубый фол. Сери Жан-Мишель заработал пенальти!
Угловой
58'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
58'
Сакко Ихсан получил травму и заменен. Лё Бьян Микаэль выходит на поле.
58'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
Травма, повреждение
56'
Сакко Ихсан возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
56'
Баокен Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Тамез Адриен оказался на газоне.
55'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Сакко Ихсан получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
53'
Сакко Ихсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Лис-Мелу Пьерр имел все шансы забить, но Укидья Александр сделал отличный сейв!
52'
Отличные скиллы показывает Балотелли Марио, обводя своих соперников
51'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
50'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
50'
Опасность! Сери Жан-Мишель из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
49'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
49'
Данте Бонфим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
46'
Тактическая замена. Марлон уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Страсбург играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Баокен Стефан из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Саади Идрисс из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Балотелли Марио имел все шансы забить, но Укидья Александр сделал отличный сейв!
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
44'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
42'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
41'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
40'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
39'
Удар от ворот произведет Ницца
39'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
37'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Суке Арно из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Аолу Жан-Эде атаковал сзади соперника. Это Сакко Ихсан заработал своей команде штрафной
35'
Тамез Адриен пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
35'
Балотелли Марио из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
34'
Льенар Димитри из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сакко Ихсан пострадал.
33'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
32'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Марлон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Марлон грубо играет против соперника. Пострадал Корнье Бенжамин
29'
Фулкье Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
28'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Хорошую попытку сделал Саади Идрисс. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Фулкье Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Удар от ворот произведет Страсбург
26'
Шанс! Марлон из команды Ницца пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
25'
Суке Арно из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Удар от ворот произведет Страсбург
24'
Данте Бонфим из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Фулкье Димитри из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Балотелли Марио пострадал.
21'
Баокен Стефан сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О О О Л - Саади Идрисс из команды Страсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
21'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Данте Бонфим нанес удар головой, но Укидья Александр спокойно отбил мяч.
21'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Аолу Жан-Эде атаковал сзади соперника. Это Тамез Адриен заработал своей команде штрафной
20'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
20'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
20'
Сакко Ихсан из команды Ницца делает пас партнеру.
19'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Сакко Ихсан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
18'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
18'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
18'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Аолу Жан-Эде пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Ницца
17'
ШАНС! Баокен Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает пас партнеру.
17'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
17'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Ницца
16'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
16'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Удар от ворот произведет Страсбург
Офсайд
13'
Сакко Ихсан из команды Ницца в офсайде
13'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
12'
Баокен Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Ле Маршан Максим пострадал.
11'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
10'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Марлон из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Мартин Йонас выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Суке Арно из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Мартинеc Пабло нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
Угловой
8'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
8'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Мартин Йонас пострадал.
7'
Марлон из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Аолу Жан-Эде пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
3'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Ницца
Страсбург
10.1% (18)
Ничья:
33% (59)
Ницца
57% (102)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
33% (59)
Ничья:
27.9% (50)
Ницца:
13.4% (24)
Страсбург:
5% (9)
Страсбург:
4.5% (8)
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