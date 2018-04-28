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Динамо Дрезден
1:2
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
9' Гол
Florian Neuhaus
53' Желтая карточка
Florian Neuhaus
58' Желтая карточка
Коне Мусса II
1:1
64' Гол
Коне Мусса II
66' Желтая карточка
Кройцер Никлас
1:2
90' Гол
Хеннингс Роувен
90' Желтая карточка
Баллас Флориан
90'+4
Второй тайм
90'
Фортуна делает замену. Усами Такаси уходит с поля, а Циммер Жан выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Баллас Флориан получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
86'
Динамо Дрезден делает замену. Erich Berko уходит с поля, а Хорват Саша выходит на его замену.
81'
Фортуна делает замену. Зоботка Марсель уходит с поля, а Нильсен Ховард выходит на его замену.

78'
Фортуна делает замену. Харагути Генки уходит с поля, а Раман Бенито выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Кройцер Никлас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Коне Мусса II получил желтую карточку от судьи
56'
Динамо Дрезден делает замену. Зегуйн Пауль уходит с поля, а Хайзе Филип выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Florian Neuhaus получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Коне Мусса II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Florian Neuhaus бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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