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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:2
Конец матча
0:1
9' ГолFlorian Neuhaus
53' Желтая карточкаFlorian Neuhaus
58' Желтая карточкаКоне Мусса II
1:1
64' ГолКоне Мусса II
66' Желтая карточкаКройцер Никлас
1:2
90' ГолХеннингс Роувен
90' Желтая карточкаБаллас Флориан
|
9'
0:1
53'
58'
64'
1:1
66'
90'
1:2
90'
Состав команд
25
Швебе
Марвин
19
Зегуйн
Пауль
10
Aias
Aosman
40
Erich
Berko
13
Бодзек
Адам
33
Усами
Такаси
Динамо Дрезден 4-3-3
- Основной состав
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 19 Зегуйн Пауль Защитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 40 Erich Berko Нападающий
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- 11 Дульевич Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 20 Fabian Mueller Полузащитник
- 14 Млапа Пениэль Нападающий
- 27 Коне Мусса II Нападающий
- 29 Хорват Саша Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Фортуна 4-3-3
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 33 Усами Такаси Нападающий
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- 25 Харагути Генки Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рензинг Михаэль Вратарь
- 39 Циммер Жан Защитник
- 15 Шмиц Лукаш Защитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 16 Нильсен Ховард Нападающий
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Предыдущие игры
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 11.02.2018 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 28.01.2018 Зандхаузен 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 13.01.2018 Гронинген 1:3 Динамо Дрезден ТМК
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.11.2017 Динамо Дрезден 1:2 Кайзерслаутерн Б2
Фортуна (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.04.2018 Фортуна 3:0 Ингольштадт Б2
- 15.04.2018 Хайденхайм 3:1 Фортуна Б2
- 06.04.2018 Фортуна 1:2 Бохум Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 17.02.2018 Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 02.02.2018 Фортуна 1:0 Зандхаузен Б2
- 27.01.2018 Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 09.01.2018 Фортуна 1:3 Стандард ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Фортуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 16.04.2017 Динамо Дрезден 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 04.11.2016 Фортуна 0:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 09.03.2014 Динамо Дрезден 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 15.09.2013 Фортуна 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 16.04.2012 Динамо Дрезден 2:1 Фортуна Бундеслига 2
- 04.11.2011 Фортуна 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 02.05.2009 Фортуна 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 15.11.2008 Динамо Дрезден 0:2 Фортуна Бундеслига 3
- 19.03.2008 Фортуна 1:2 Динамо Дрезден Региональная лига. Север
Динамо Дрезден
Фортуна
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|32
|18
|5
|9
|53 - 41
|59
|2.
|Нюрнберг
|31
|15
|9
|7
|55 - 36
|54
|3.
|Хольштайн Киль
|31
|12
|13
|6
|59 - 40
|49
|4.
|Ян
|31
|14
|5
|12
|51 - 45
|47
|5.
|Бохум
|32
|13
|8
|11
|35 - 36
|47
|6.
|Арминия
|32
|12
|11
|9
|51 - 46
|47
|7.
|Зандхаузен
|31
|11
|9
|11
|35 - 29
|42
|8.
|Ингольштадт
|31
|11
|9
|11
|43 - 37
|42
|9.
|Дуйсбург
|31
|11
|8
|12
|44 - 53
|41
|10.
|Унион Берлин
|32
|10
|11
|11
|50 - 45
|41
|11.
|Динамо Дрезден
|32
|11
|7
|14
|42 - 51
|40
|12.
|Санкт-Паули
|32
|10
|10
|12
|34 - 46
|40
|13.
|Айнтрахт Бр
|31
|8
|15
|8
|35 - 33
|39
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|32
|10
|9
|13
|35 - 48
|39
|15.
|Хайденхайм
|31
|10
|8
|13
|47 - 54
|38
|16.
|Гройтер Фюрт
|32
|10
|8
|14
|34 - 45
|38
|17.
|Дармштадт
|32
|8
|13
|11
|43 - 45
|37
|18.
|Кайзерслаутерн
|32
|7
|8
|17
|38 - 54
|29
Второй тайм
90'
Фортуна делает замену. Усами Такаси уходит с поля, а Циммер Жан выходит на его замену.
90'
Баллас Флориан получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
86'
Динамо Дрезден делает замену. Erich Berko уходит с поля, а Хорват Саша выходит на его замену.
81'
Фортуна делает замену. Зоботка Марсель уходит с поля, а Нильсен Ховард выходит на его замену.
78'
Фортуна делает замену. Харагути Генки уходит с поля, а Раман Бенито выходит на его замену.
66'
Кройцер Никлас получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
58'
Коне Мусса II получил желтую карточку от судьи
56'
Динамо Дрезден делает замену. Зегуйн Пауль уходит с поля, а Хайзе Филип выходит на его замену.
53'
Florian Neuhaus получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Коне Мусса II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Г О О О О Л - Florian Neuhaus бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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