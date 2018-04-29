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Зрители: 15149
Дуйсбург
4:1
Конец матча
Ян
0'
51' Желтая карточка
Jan George
1:0
52' Гол
Наубер Геррит
1:1
58' Гол
Jan George
2:1
60' Гол
Ильюченко Станислав
63' Желтая карточка
Наубер Геррит
3:1
75' Гол
Штоппелькамп Мориц
78' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
81' Желтая карточка
Вольце Кевин
82' Желтая карточка
Штольце Себастьян
4:1
87' Гол
Энгин Ахмет
90' Желтая карточка
Тащи Борис
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Тащи Борис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Гартнер Кристиан выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
84'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
83'
Дуйсбург делает замену. Cauly Oliveira Souza уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.

Желтая карточка
82'
Штольце Себастьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
76'
Ян делает замену. Лаис Марк уходит с поля, а Штольце Себастьян выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Штоппелькамп Мориц бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Наубер Геррит получил желтую карточку от судьи
61'
Ян делает замену. Jonas Nietfeld уходит с поля, а Albion Vrenezi выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ильюченко Станислав бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Jan George бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Наубер Геррит бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Jan George получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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