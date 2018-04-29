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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 15149
51' Желтая карточкаJan George
1:0
52' ГолНаубер Геррит
1:1
58' ГолJan George
2:1
60' ГолИльюченко Станислав
63' Желтая карточкаНаубер Геррит
3:1
75' ГолШтоппелькамп Мориц
78' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
81' Желтая карточкаВольце Кевин
82' Желтая карточкаШтольце Себастьян
4:1
87' ГолЭнгин Ахмет
90' Желтая карточкаТащи Борис
|
51'
52'
1:0
58'
1:1
60'
2:1
63'
75'
3:1
81'
87'
4:1
90'
Состав команд
17
Вольце
Кевин
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
33
Вайс
Андре
18
Лаис
Марк
Дуйсбург 4-2-2-2
- Основной состав
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 30 Гартнер Кристиан
- 22 Daniel Zeaiter
- Главный тренер: Груев Илия
Ян 4-2-2-2
- Основной состав
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 16 Markus Palionis Защитник
- 5 Гимбер Бенедикт Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 23 Адамян Саргис Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Соренсен Асгер Защитник
- 7 Marcel Hofrath Защитник
- 22 Штольце Себастьян Полузащитник
- 31 Uwe Hesse Полузащитник
- 20 Albion Vrenezi Нападающий
- 13 Sven Kopp
- 26 Bastian Lerch
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 31.03.2018 Дуйсбург 1:4 Кайзерслаутерн Б2
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 03.03.2018 Хольштайн Киль 5:0 Дуйсбург Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
Ян (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 08.04.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Ян Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 10.02.2018 Ян 2:0 Хайденхайм Б2
- 03.02.2018 Хольштайн Киль 1:1 Ян Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ян 3:2 Арминия Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 04.11.2017 Ян 3:2 Гройтер Фюрт Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Ян: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 01.04.2017 Дуйсбург 1:1 Ян Бундеслига 3
- 15.10.2016 Ян 1:2 Дуйсбург Бундеслига 3
- 06.12.2014 Дуйсбург 2:0 Ян Бундеслига 3
- 26.07.2014 Ян 3:1 Дуйсбург Бундеслига 3
- 25.01.2014 Ян 1:1 Дуйсбург Бундеслига 3
- 10.08.2013 Дуйсбург 2:1 Ян Бундеслига 3
- 16.12.2012 Дуйсбург 4:2 Ян Бундеслига 2
- 12.08.2012 Ян 2:0 Дуйсбург Бундеслига 2
Дуйсбург
Ян
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|32
|18
|5
|9
|53 - 41
|59
|2.
|Нюрнберг
|31
|15
|9
|7
|55 - 36
|54
|3.
|Хольштайн Киль
|32
|13
|13
|6
|64 - 41
|52
|4.
|Ян
|32
|14
|5
|13
|52 - 49
|47
|5.
|Бохум
|32
|13
|8
|11
|35 - 36
|47
|6.
|Арминия
|32
|12
|11
|9
|51 - 46
|47
|7.
|Дуйсбург
|32
|12
|8
|12
|48 - 54
|44
|8.
|Зандхаузен
|32
|11
|9
|12
|35 - 31
|42
|9.
|Ингольштадт
|32
|11
|9
|12
|44 - 42
|42
|10.
|Хайденхайм
|32
|11
|8
|13
|49 - 54
|41
|11.
|Унион Берлин
|32
|10
|11
|11
|50 - 45
|41
|12.
|Динамо Дрезден
|32
|11
|7
|14
|42 - 51
|40
|13.
|Санкт-Паули
|32
|10
|10
|12
|34 - 46
|40
|14.
|Айнтрахт Бр
|31
|8
|15
|8
|35 - 33
|39
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|32
|10
|9
|13
|35 - 48
|39
|16.
|Гройтер Фюрт
|32
|10
|8
|14
|34 - 45
|38
|17.
|Дармштадт
|32
|8
|13
|11
|43 - 45
|37
|18.
|Кайзерслаутерн
|32
|7
|8
|17
|38 - 54
|29
Второй тайм
90'
Тащи Борис получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Гартнер Кристиан выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
84'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
83'
Дуйсбург делает замену. Cauly Oliveira Souza уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.
82'
Штольце Себастьян получил желтую карточку от судьи
81'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
78'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
76'
Ян делает замену. Лаис Марк уходит с поля, а Штольце Себастьян выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Штоппелькамп Мориц бьет в цель!
63'
Наубер Геррит получил желтую карточку от судьи
61'
Ян делает замену. Jonas Nietfeld уходит с поля, а Albion Vrenezi выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Ильюченко Станислав бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Jan George бьет в цель!
52'
Г О О О О Л - Наубер Геррит бьет в цель!
51'
Jan George получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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