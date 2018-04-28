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Санкт-Паули
3:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1:0
7' Гол
Диамантакос Димитрис
2:0
39' Гол
Флюм Йоханнес
3:0
61' Гол
Richard Neudecker
80' Желтая карточка
Калла Ян-Филипп
89' Желтая карточка
Yi-Young Park
90' Желтая карточка
Хильберт Роберто
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хильберт Роберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Yi-Young Park получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Калла Ян-Филипп получил желтую карточку от судьи
76'
Санкт-Паули делает замену. Дели Матс Мёллер уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
73'
Гройтер Фюрт делает замену. Гугганиг Лукас уходит с поля, а Рихард Мадьяр выходит на его замену.

64'
Гройтер Фюрт делает замену. Калиджиури Марко уходит с поля, а Сарарер Серкан выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!
58'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Yi-Young Park выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гройтер Фюрт делает замену. Юрген Гьясула уходит с поля, а Резе Фабиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Флюм Йоханнес бьет в цель!
30'
Санкт-Паули делает замену. Бухтманн Кристофер уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Диамантакос Димитрис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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