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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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3:0
Конец матча
1:0
7' ГолДиамантакос Димитрис
2:0
39' ГолФлюм Йоханнес
3:0
61' ГолRichard Neudecker
80' Желтая карточкаКалла Ян-Филипп
89' Желтая карточкаYi-Young Park
90' Желтая карточкаХильберт Роберто
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7'
1:0
39'
2:0
61'
3:0
80'
89'
90'
Состав команд
30
Бурхерт
Саша
22
Малоча
Марио
21
Нарей
Халед
Санкт-Паули 3-5-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 27 Калла Ян-Филипп Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 14 Дели Матс Мёллер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- Главный тренер: Линен Эвальд
Гройтер Фюрт 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Бурхерт Саша Вратарь
- 19 Хильберт Роберто Защитник
- 22 Малоча Марио Защитник
- 13 Калиджиури Марко Защитник
- 3 Виттек Максимилиан Защитник
- 4 Гугганиг Лукас Полузащитник
- 10 Юрген Гьясула Полузащитник
- 15 Эрнст Себастьян Полузащитник
- 8 Грин Джулиан Полузащитник
- 21 Нарей Халед Полузащитник
- 9 Дурсун Сердар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Функ Мариус Вратарь
- 5 Richard Magyar Защитник
- 7 Айчичек Левент Полузащитник
- 17 Резе Фабиан Нападающий
- 23 Сарарер Серкан Нападающий
- 39 David Raum Нападающий
- 31 Штайнингер Даниэль Нападающий
- Главный тренер: Janos Radoki
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
Гройтер Фюрт (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 20.04.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Бохум Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 06.04.2018 Зандхаузен 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 01.04.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Унион Берлин Б2
- 19.03.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Гройтер Фюрт Б2
- 10.03.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Кайзерслаутерн Б2
- 03.03.2018 Нюрнберг 0:2 Гройтер Фюрт Б2
- 24.02.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 17.02.2018 Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.02.2018 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 27.01.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 24.01.2018 Арминия 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 05.01.2018 Байер Л 2:1 Гройтер Фюрт ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 09.12.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Хайденхайм Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 18.11.2017 Бохум 1:1 Гройтер Фюрт Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Гройтер Фюрт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 14.05.2017 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 11.12.2016 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 07.02.2016 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 16.08.2015 Санкт-Паули 3:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 16.02.2015 Санкт-Паули 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 01.09.2014 Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 28.03.2014 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 20.10.2013 Гройтер Фюрт 2:4 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 13.04.2012 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 05.11.2011 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 02.05.2010 Гройтер Фюрт 1:4 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 13.12.2009 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 08.02.2009 Санкт-Паули 0:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 22.08.2008 Гройтер Фюрт 5:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 24.02.2008 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Санкт-Паули
Гройтер Фюрт
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|32
|18
|5
|9
|53 - 41
|59
|2.
|Нюрнберг
|31
|15
|9
|7
|55 - 36
|54
|3.
|Хольштайн Киль
|31
|12
|13
|6
|59 - 40
|49
|4.
|Ян
|31
|14
|5
|12
|51 - 45
|47
|5.
|Бохум
|32
|13
|8
|11
|35 - 36
|47
|6.
|Арминия
|32
|12
|11
|9
|51 - 46
|47
|7.
|Зандхаузен
|31
|11
|9
|11
|35 - 29
|42
|8.
|Ингольштадт
|31
|11
|9
|11
|43 - 37
|42
|9.
|Дуйсбург
|31
|11
|8
|12
|44 - 53
|41
|10.
|Унион Берлин
|32
|10
|11
|11
|50 - 45
|41
|11.
|Динамо Дрезден
|32
|11
|7
|14
|42 - 51
|40
|12.
|Санкт-Паули
|32
|10
|10
|12
|34 - 46
|40
|13.
|Айнтрахт Бр
|31
|8
|15
|8
|35 - 33
|39
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|32
|10
|9
|13
|35 - 48
|39
|15.
|Хайденхайм
|31
|10
|8
|13
|47 - 54
|38
|16.
|Гройтер Фюрт
|32
|10
|8
|14
|34 - 45
|38
|17.
|Дармштадт
|32
|8
|13
|11
|43 - 45
|37
|18.
|Кайзерслаутерн
|32
|7
|8
|17
|38 - 54
|29
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хильберт Роберто получил желтую карточку от судьи
89'
Yi-Young Park получил желтую карточку от судьи
80'
Калла Ян-Филипп получил желтую карточку от судьи
76'
Санкт-Паули делает замену. Дели Матс Мёллер уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
73'
Гройтер Фюрт делает замену. Гугганиг Лукас уходит с поля, а Рихард Мадьяр выходит на его замену.
64'
Гройтер Фюрт делает замену. Калиджиури Марко уходит с поля, а Сарарер Серкан выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!
58'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Yi-Young Park выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Гройтер Фюрт делает замену. Юрген Гьясула уходит с поля, а Резе Фабиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Флюм Йоханнес бьет в цель!
30'
Санкт-Паули делает замену. Бухтманн Кристофер уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
7'
Г О О О О Л - Диамантакос Димитрис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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