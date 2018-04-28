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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
1:2
Конец матча
0:1
23' ГолФернандеш Бруну
1:1
42' ГолФабрисио Месиас
64' Желтая карточкаПетрович Радосав
1:2
89' ГолФернандеш Бруну
|
23'
0:1
42'
1:1
64'
89'
1:2
Состав команд
26
Рубен
Мигель
55
Рафа
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
20
Руис
Брайан
28
Дост
Бас
Портимоненсе 4-4-2
- Основной состав
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 55 Рафа Защитник
- 23 Накацзима Шоя Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 30 Marcel Pereira Полузащитник
- 8 Federico Nicolas Varela Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 5 Пессоа Рикарду Защитник
- 4 Жадсон Родригес Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- Главный тренер: Оливейра Витор
Спортинг Л 4-4-2
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 13 Ристовски Стефан Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 25 Петрович Радосав Защитник
- 5 Коэнтрау Фабиу Защитник
- 9 Акунья Маркос Полузащитник
- 20 Руис Брайан Полузащитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 77 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Нападающий
- 28 Дост Бас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Сален Ромен Вратарь
- 15 Агбеньену Лумор Защитник
- 27 Мишич Йосип Защитник
- 66 Пальинья Жоау Полузащитник
- 37 Вендель Жералдо Полузащитник
- 40 Монтеро Фреди Нападающий
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 14.04.2018 Портимоненсе 0:1 Эшторил ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
Спортинг Л (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
- 15.04.2018 Белененсеш 3:4 Спортинг Л ПЛ
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Спортинг Л 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 31.03.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
- 15.03.2018 Виктория Пльзень 2:1 Спортинг Л ЛЕ
- 12.03.2018 Шавиш 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 08.03.2018 Спортинг Л 2:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.02.2018 Спортинг Л 3:3 Астана ЛЕ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Спортинг Л: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
- 19.01.2016 Портимоненсе 2:0 Спортинг Л Кубок лиги
- 30.04.2011 Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Примейра-лига
- 05.12.2010 Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|25
|4
|2
|78 - 17
|79
|2.
|Бенфика
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|79 - 22
|77
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|62 - 22
|77
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|23
|2
|6
|72 - 27
|71
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|37 - 41
|44
|6.
|Маритиму
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|33 - 43
|44
|7.
|Шавиш
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 50
|41
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 54
|40
|9.
|Боавишта
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|32 - 43
|38
|10.
|Тондела
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|47 - 56
|35
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|30 - 42
|34
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 46
|32
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|32
|9
|3
|20
|31 - 46
|30
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 55
|29
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 60
|29
|17.
|Авиш
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|30 - 48
|28
|18.
|Эшторил
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|27 - 59
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
87'
Портимоненсе делает замену. Federico Nicolas Varela уходит с поля, а Эвертон Перейра выходит на его замену.
85'
Спортинг Л делает замену. Батталья Родриго уходит с поля, а Агбеньену Лумор выходит на его замену.
78'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
73'
Спортинг Л делает замену. Руис Брайан уходит с поля, а Монтеро Фреди выходит на его замену.
68'
Спортинг Л делает замену. Коэнтрау Фабиу уходит с поля, а Мишич Йосип выходит на его замену.
64'
Петрович Радосав получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
19'
Портимоненсе делает замену. Marcel Pereira уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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