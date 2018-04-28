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Стадион:
Портимоненсе
1:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
23' Гол
Фернандеш Бруну
1:1
42' Гол
Фабрисио Месиас
64' Желтая карточка
Петрович Радосав
1:2
89' Гол
Фернандеш Бруну
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
87'
Портимоненсе делает замену. Federico Nicolas Varela уходит с поля, а Эвертон Перейра выходит на его замену.
85'
Спортинг Л делает замену. Батталья Родриго уходит с поля, а Агбеньену Лумор выходит на его замену.
78'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
73'
Спортинг Л делает замену. Руис Брайан уходит с поля, а Монтеро Фреди выходит на его замену.

68'
Спортинг Л делает замену. Коэнтрау Фабиу уходит с поля, а Мишич Йосип выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Петрович Радосав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
19'
Портимоненсе делает замену. Marcel Pereira уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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