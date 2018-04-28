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Стадион:
Бенфика
2:3
Конец матча
Тондела
0'
1:0
12' Гол
Пицци Луиш
1:1
31' Гол
Кардозу Мигел
32' Желтая карточка
Серви Франко
1:2
39' Гол
Кардозу Мигел
45' Желтая карточка
Jorge Fernandes
54' Желтая карточка
Луизао Андерсон
61' Желтая карточка
Томане Антониу
69' Желтая карточка
Рамош Клаудиу
1:3
81' Гол
Томане Антониу
2:3
90' Гол
Сальвио Эдуардо
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Сальвио Эдуардо бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тондела делает замену. Тавареш Элдер уходит с поля, а Жока выходит на его замену.
88'
Тондела делает замену. Томане Антониу уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
82'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Томане Антониу бьет в цель!

Желтая карточка
69'
Рамош Клаудиу получил желтую карточку от судьи
62'
Бенфика делает замену. Живкович Андрия уходит с поля, а Сеферович Харис выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Томане Антониу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Луизао Андерсон получил желтую карточку от судьи
46'
Бенфика делает замену. Серви Франко уходит с поля, а Сальвио Эдуардо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Jorge Fernandes получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Серви Франко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
30'
Бенфика делает замену. Алмейда Андре уходит с поля, а Дуглас Перейра выходит на его замену.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Пицци Луиш бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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