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Стадион: Эштадиу да Луш
1:0
12' ГолПицци Луиш
1:1
31' ГолКардозу Мигел
32' Желтая карточкаСерви Франко
1:2
39' ГолКардозу Мигел
45' Желтая карточкаJorge Fernandes
54' Желтая карточкаЛуизао Андерсон
61' Желтая карточкаТомане Антониу
69' Желтая карточкаРамош Клаудиу
1:3
81' ГолТомане Антониу
2:3
90' ГолСальвио Эдуардо
|
12'
1:0
31'
1:1
32'
39'
1:2
45'
54'
61'
69'
81'
1:3
90'
90'
2:3
Состав команд
30
Варела
Бруну
66
Диаш
Рубен
27
Силва
Рафа
21
Пицци
Луиш
22
Серви
Франко
22
Бруну
Давид
Бенфика 4-3-3
- Основной состав
- 30 Варела Бруну Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 66 Диаш Рубен Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 27 Силва Рафа Полузащитник
- 7 Самарис Андреас Полузащитник
- 17 Живкович Андрия Полузащитник
- 21 Пицци Луиш Нападающий
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- 22 Серви Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 8 Дуглас Перейра Защитник
- 90 Карвалью Жоау Полузащитник
- 84 Гонсалвеш Диогу Нападающий
- 18 Сальвио Эдуардо Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- 55 Keaton Parks
- Главный тренер: Витория Руй
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 44 Jorge Fernandes Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 8 Тавареш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 2 Муфи Фахд Защитник
- 17 Жока Полузащитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 14 Саллей Муниру Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- 25 Harramiz
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 21.04.2018 Эшторил 1:2 Бенфика ПЛ
- 15.04.2018 Бенфика 0:1 Порту ПЛ
- 07.04.2018 Витория Сетубал 1:2 Бенфика ПЛ
- 31.03.2018 Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 17.03.2018 Фейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 03.03.2018 Бенфика 5:0 Маритиму ПЛ
- 24.02.2018 Пасуш де Феррейра 1:3 Бенфика ПЛ
- 17.02.2018 Бенфика 4:0 Боавишта ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 30.01.2018 Белененсеш 1:1 Бенфика ПЛ
- 20.01.2018 Бенфика 3:0 Шавиш ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
Тондела (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Тондела 1:2 Маритиму ПЛ
- 11.03.2018 Белененсеш 0:0 Тондела ПЛ
- 04.03.2018 Тондела 2:0 Шавиш ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Тондела: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|25
|4
|2
|78 - 17
|79
|2.
|Бенфика
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|79 - 22
|77
|3.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|32
|23
|6
|3
|60 - 21
|75
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|23
|2
|6
|72 - 27
|71
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|37 - 41
|44
|6.
|Маритиму
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|33 - 43
|44
|7.
|Шавиш
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 50
|41
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 54
|40
|9.
|Боавишта
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|32 - 43
|38
|10.
|Тондела
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|11.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|32
|9
|9
|14
|46 - 54
|36
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|30 - 42
|34
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 46
|32
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|32
|9
|3
|20
|31 - 46
|30
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 55
|29
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 60
|29
|17.
|Авиш
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|30 - 48
|28
|18.
|Эшторил
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|27 - 59
|26
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Сальвио Эдуардо бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тондела делает замену. Тавареш Элдер уходит с поля, а Жока выходит на его замену.
88'
Тондела делает замену. Томане Антониу уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
82'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Томане Антониу бьет в цель!
69'
Рамош Клаудиу получил желтую карточку от судьи
62'
Бенфика делает замену. Живкович Андрия уходит с поля, а Сеферович Харис выходит на его замену.
61'
Томане Антониу получил желтую карточку от судьи
54'
Луизао Андерсон получил желтую карточку от судьи
46'
Бенфика делает замену. Серви Франко уходит с поля, а Сальвио Эдуардо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Jorge Fernandes получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
32'
Серви Франко получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
30'
Бенфика делает замену. Алмейда Андре уходит с поля, а Дуглас Перейра выходит на его замену.
12'
Г О О О О Л - Пицци Луиш бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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