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Стадион:
Риу Аве
2:1
Конец матча
Шавиш
0'
26' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
45' Желтая карточка
Шику Жеральдес
51' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
59' Желтая карточка
Stephen Eustaquio
65' Красная карточка
Perdigao
1:0
66' Пенальти
Пеле Мамаду
74' Желтая карточка
Марсело Феррейра
2:0
80' Пенальти
Пеле Мамаду
82' Желтая карточка
Перейра Матеус
82' Желтая карточка
Диего Лопес III
84' Желтая карточка
Рибейру Юри
2:1
90' Гол
Перейра Матеус
90' Желтая карточка
Кассио Албукерке
90' Желтая карточка
Маркан Маркос
90' Желтая карточка
Виллиан Алвес II
90' Красная карточка
Platiny
90'+10
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Platiny увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
90'
Виллиан Алвес II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Кассио Албукерке получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
88'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Маркан Маркос выходит на его замену.
87'
Шавиш делает замену. Тиба Педру уходит с поля, а Патрау Жоау выходит на его замену.
86'
Шавиш делает замену. Брессан Ренан уходит с поля, а Мело Филипе выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
82'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Диего Лопес III получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Перейра Матеус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
Желтая карточка
74'
Марсело Феррейра получил желтую карточку от судьи
71'
Шавиш делает замену. Stephen Eustaquio уходит с поля, а Platiny выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
65'
УДАЛЕНИЕ! - Perdigao увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
59'
Stephen Eustaquio получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Шику Жеральдес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Дуарте Домингуш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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