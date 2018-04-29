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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
26' Желтая карточкаДуарте Домингуш
45' Желтая карточкаШику Жеральдес
51' Желтая карточкаТарантини Рикардо
59' Желтая карточкаStephen Eustaquio
65' Красная карточкаPerdigao
1:0
66' ПенальтиПеле Мамаду
74' Желтая карточкаМарсело Феррейра
2:0
80' ПенальтиПеле Мамаду
82' Желтая карточкаПерейра Матеус
82' Желтая карточкаДиего Лопес III
84' Желтая карточкаРибейру Юри
2:1
90' ГолПерейра Матеус
90' Желтая карточкаКассио Албукерке
90' Желтая карточкаМаркан Маркос
90' Желтая карточкаВиллиан Алвес II
90' Красная карточкаPlatiny
|
26'
45'
65'
66'
1:0
74'
80'
2:0
82'
82'
84'
90'
2:1
90'
90'
90'
90'
Состав команд
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
19
Nikola
Maras
26
Djavan
III
25
Тиба
Педру
91
Давидсон
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 22 Кассама Элизеу Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 9 Желсон Мартиньш Полузащитник
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Шавиш 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рикарду Нунеш Вратарь
- 2 Паулинью Паулу Защитник
- 19 Nikola Maras Защитник
- 15 Дуарте Домингуш Защитник
- 26 Djavan III Защитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 46 Stephen Eustaquio Полузащитник
- 12 Брессан Ренан Полузащитник
- 73 Перейра Матеус Нападающий
- 11 Виллиан Алвес II Нападающий
- 91 Давидсон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Филипе Антониу Вратарь
- 14 Нуну Андре Защитник
- 24 Кейруш Педру Защитник
- 10 Perdigao Защитник
- 8 Патрау Жоау Полузащитник
- 5 Мело Филипе Полузащитник
- 99 Platiny Нападающий
- Главный тренер: Кастро Луис
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 06.04.2018 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 30.03.2018 Риу Аве 2:0 Эшторил ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
- 10.03.2018 Риу Аве 2:1 Фейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
Шавиш (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 14.04.2018 Боавишта 3:3 Шавиш ПЛ
- 08.04.2018 Шавиш 1:1 Белененсеш ПЛ
- 31.03.2018 Пасуш де Феррейра 2:0 Шавиш ПЛ
- 18.03.2018 Шавиш 1:4 Брага ПЛ
- 12.03.2018 Шавиш 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 04.03.2018 Тондела 2:0 Шавиш ПЛ
- 25.02.2018 Шавиш 2:0 Эшторил ПЛ
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 04.02.2018 Фейренсе 1:2 Шавиш ПЛ
- 31.01.2018 Шавиш 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 20.01.2018 Бенфика 3:0 Шавиш ПЛ
- 12.01.2018 Шавиш 4:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Маритиму 1:2 Шавиш ПЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
- 24.11.2017 Белененсеш 0:1 Шавиш ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Шавиш: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве Примейра-лига
- 08.01.2017 Риу Аве 2:2 Шавиш Примейра-лига
- 27.10.2016 Риу Аве 1:1 Шавиш Кубок лиги
- 17.12.2014 Риу Аве 2:0 Шавиш Кубок Португалии
- 16.11.2014 Риу Аве 0:0 Шавиш Кубок лиги
- 24.09.2014 Шавиш 1:1 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|32
|25
|5
|2
|78 - 17
|80
|2.
|Бенфика
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|79 - 22
|77
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|62 - 22
|77
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|23
|2
|6
|72 - 27
|71
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|39 - 42
|47
|6.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 43
|45
|7.
|Боавишта
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|33 - 43
|41
|8.
|Шавиш
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 52
|41
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 54
|40
|10.
|Тондела
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|47 - 56
|35
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|30 - 42
|34
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 46
|32
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|32
|9
|3
|20
|31 - 46
|30
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|32 - 56
|29
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 60
|29
|17.
|Авиш
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|30 - 48
|28
|18.
|Эшторил
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|27 - 59
|26
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Platiny увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Виллиан Алвес II получил желтую карточку от судьи
90'
Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
90'
Кассио Албукерке получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
88'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Маркан Маркос выходит на его замену.
87'
Шавиш делает замену. Тиба Педру уходит с поля, а Патрау Жоау выходит на его замену.
86'
Шавиш делает замену. Брессан Ренан уходит с поля, а Мело Филипе выходит на его замену.
84'
Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
82'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
82'
Диего Лопес III получил желтую карточку от судьи
82'
Перейра Матеус получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
74'
Марсело Феррейра получил желтую карточку от судьи
71'
Шавиш делает замену. Stephen Eustaquio уходит с поля, а Platiny выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
65'
УДАЛЕНИЕ! - Perdigao увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
59'
Stephen Eustaquio получил желтую карточку от судьи
51'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Шику Жеральдес получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
26'
Дуарте Домингуш получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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