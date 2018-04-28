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Стадион:
Сивасспор
1:0
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
17' Желтая карточка
Исса Камал
17' Желтая карточка
Гуйдилейе Диалло
1:0
19' Гол
Hakan Arslan I
65' Желтая карточка
Улудаг Алпер
75' Желтая карточка
Погба Флорентин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сивасспор делает замену. Emre Kilinc уходит с поля, а Hakan Bilgic выходит на его замену.
80'
Сивасспор делает замену. Севе Анри уходит с поля, а Mert Hakan Yandas выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Погба Флорентин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Улудаг Алпер получил желтую карточку от судьи
65'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Сирьяк Гои-Би выходит на его замену.

56'
Генчлербирлиги делает замену. Гуйдилейе Диалло уходит с поля, а Карабулут Айдын выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Генчлербирлиги делает замену. Jailton Paraiba уходит с поля, а Ilker Karakas выходит на его замену.
24'
Генчлербирлиги делает замену. Исса Камал уходит с поля, а Rahmetullah Berisbek выходит на его замену.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Хакан Арслан бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Гуйдилейе Диалло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Исса Камал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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