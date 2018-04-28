- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
1:0
Конец матча
17' Желтая карточкаИсса Камал
17' Желтая карточкаГуйдилейе Диалло
1:0
19' ГолHakan Arslan I
65' Желтая карточкаУлудаг Алпер
75' Желтая карточкаПогба Флорентин
|
17'
17'
19'
1:0
65'
75'
Состав команд
18
Auremir
21
Бойе
Джон
58
Эрдал
Зия
22
Севе
Анри
54
Emre
Kilinc
12
Luccas
Claro
25
Улудаг
Алпер
20
Исса
Камал
55
Халили
Абдул
10
Ману
Элвис
Сивасспор 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 18 Auremir Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 21 Бойе Джон Защитник
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 37 Hakan Arslan I Полузащитник
- 22 Севе Анри Полузащитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 70 Robson de Souza I Нападающий
- 2 Коне Аруна Нападающий
- 54 Emre Kilinc Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 85 Меджани Карл Защитник
- 44 Папп Пол Защитник
- 17 Hakan Bilgic Защитник
- 8 Mert Hakan Yandas Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 9 Демир Мухаммет Полузащитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Нападающий
- 71 Serkan Sarikaya
- Главный тренер: Айябаба Самет
Генчлербирлиги 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 12 Luccas Claro Защитник
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 27 Погба Флорентин Защитник
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 77 Jailton Paraiba Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 91 Таш Мехмет Нападающий
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- 4 Yildirim Cetin
- 41 Ilker Karakas
- 66 Rahmetullah Berisbek
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Сивасспор (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.04.2018 Трабзонспор 0:2 Сивасспор С
- 14.04.2018 Сивасспор 1:2 Фенербахче С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 30.03.2018 Сивасспор 1:0 Карабюкспор С
- 17.03.2018 Бурсаспор 1:0 Сивасспор С
- 10.03.2018 Сивасспор 2:2 Касымпаша С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Гёзтепе 1:0 Сивасспор С
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 04.02.2018 Сивасспор 2:1 Галатасарай С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 15.01.2018 Сивасспор 1:0 Тобол ТМК
- 12.01.2018 Сивасспор 1:1 Жетысу ТМК
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 23.12.2017 Сивасспор 2:1 Бешикташ С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Буджаспор 1:0 Сивасспор К
- 10.12.2017 Сивасспор 1:0 Истанбул Башакшехир С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 21.04.2018 Генчлербирлиги 0:3 Османлыспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 09.04.2018 Генчлербирлиги 1:0 Галатасарай С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 10.03.2018 Бешикташ 1:0 Генчлербирлиги С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги Товарищеские матчи. Клубы
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор Суперлига
- 07.05.2016 Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 13.12.2015 Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор Суперлига
- 28.02.2015 Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор Суперлига
- 04.10.2014 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 09.03.2014 Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор Суперлига
- 06.10.2013 Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 12.04.2013 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.11.2012 Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига
- 26.02.2012 Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор Суперлига
- 20.11.2011 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 29.04.2011 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 27.11.2010 Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига
- 21.03.2010 Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 18.10.2009 Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор Суперлига
- 24.05.2009 Сивасспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 21.12.2008 Генчлербирлиги 1:2 Сивасспор Суперлига
- 10.05.2008 Генчлербирлиги 0:2 Сивасспор Суперлига
- 23.12.2007 Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
Сивасспор
Генчлербирлиги
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 32
|63
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|52 - 30
|62
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|59 - 25
|62
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|62 - 32
|60
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 45
|47
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 48
|47
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|53 - 44
|46
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 48
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 48
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 41
|36
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 49
|35
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 52
|35
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 54
|35
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 36
|32
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|44 - 50
|32
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|31
|3
|3
|25
|20 - 75
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сивасспор делает замену. Emre Kilinc уходит с поля, а Hakan Bilgic выходит на его замену.
80'
Сивасспор делает замену. Севе Анри уходит с поля, а Mert Hakan Yandas выходит на его замену.
75'
Погба Флорентин получил желтую карточку от судьи
65'
Улудаг Алпер получил желтую карточку от судьи
65'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Сирьяк Гои-Би выходит на его замену.
56'
Генчлербирлиги делает замену. Гуйдилейе Диалло уходит с поля, а Карабулут Айдын выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Генчлербирлиги делает замену. Jailton Paraiba уходит с поля, а Ilker Karakas выходит на его замену.
24'
Генчлербирлиги делает замену. Исса Камал уходит с поля, а Rahmetullah Berisbek выходит на его замену.
19'
Г О О О О Л - Хакан Арслан бьет в цель!
17'
Гуйдилейе Диалло получил желтую карточку от судьи
17'
Исса Камал получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация