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Стадион:
Малатьяспор
0:0
Второй тайм: 75'
Акхисар Беледиеспор
0' 75'
Второй тайм
68'
Малатьяспор делает замену. Бутаиб Халид уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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