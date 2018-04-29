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Стадион: Malatya Stadyumu
0:0
Второй тайм: 75'
Состав команд
27
Шебаке
Иссам
37
Мина
Артуро
22
Сиссоко
Али
21
Бюйюк
Адем
99
Эзтюрк
Фатих
13
Лопеш
Мигел
24
Нункеу
Дани
22
Юмлу
Мустафа
89
Келеш
Кадир
19
Байрам
Омер
29
Адын
Олкан
Малатьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 37 Мина Артуро Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 8 Murat Yildirim II Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 35 Aytac Kara II Полузащитник
- 21 Бюйюк Адем Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 11 Тозлу Эрен Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 77 Bugra Cagiran Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 97 Mustafa Eskihellac
- 47 Berk Yildiz
- 89 Gilberto IV
- Главный тренер: Erol Bulut
Акхисар Беледиеспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 19 Байрам Омер Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 21 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 17 Hasan Ali Adiguzel
- Главный тренер: Бурук Окан
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 22.04.2018 Бешикташ 3:1 Малатьяспор С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 18.03.2018 Трабзонспор 4:1 Малатьяспор С
- 11.03.2018 Малатьяспор 0:2 Фенербахче С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 25.02.2018 Малатьяспор 3:1 Карабюкспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Гёзтепе С
- 18.04.2018 Галатасарай 0:2 Акхисар Беледиеспор К
- 13.04.2018 Акхисар Беледиеспор 0:3 Бешикташ С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 01.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 25.03.2018 Акхисар Беледиеспор 2:2 Балыкесирспор ТМК
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.03.2018 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор С
- 04.03.2018 Фенербахче 2:3 Акхисар Беледиеспор С
- 27.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Галатасарай К
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 18.02.2018 Карабюкспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Касымпаша 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 17.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Болуспор К
- 28.12.2017 Болуспор 2:1 Акхисар Беледиеспор К
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Акхисар Беледиеспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор Суперлига
Малатьяспор
Акхисар Беледиеспор
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 32
|63
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|66 - 33
|63
|3.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|52 - 30
|62
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|59 - 25
|62
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|55 - 45
|49
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 45
|47
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 48
|47
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 48
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|47 - 52
|40
|10.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 41
|39
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 41
|36
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|39 - 49
|36
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 54
|35
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|37 - 54
|35
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 36
|32
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|44 - 50
|32
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|31
|3
|3
|25
|20 - 75
|12
Второй тайм
68'
Малатьяспор делает замену. Бутаиб Халид уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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