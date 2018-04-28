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Стадион:
Касымпаша
1:4
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
31' Гол
Соуза Жосеф
1:1
52' Гол в свои ворота
Шкртел Мартин
60' Желтая карточка
Потук Алпер
1:2
64' Гол
Озбайракли Шенер
1:3
74' Гол
Вальбуэна Матьё
74' Желтая карточка
Сари Вейсел
74' Желтая карточка
Бирничан Эрай
1:4
90' Гол
Янссен Винсент
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Янссен Винсент забивает!
95'
Плохо сыграл Омеруо Кеннет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
95'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
94'
Сари Вейсел из команды Касымпаша хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
94'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

94'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Павелка Давид из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
93'
Хорошую попытку сделал Янссен Винсент. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
93'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Попов Страхил из команды Касымпаша подал угловой справа.
92'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
92'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
92'
Соуза Жосеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
92'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Садику Лорет из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
91'
Садику Лорет из команды Касымпаша сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
90'
Сари Вейсел из команды Касымпаша играет слишком грубо. Янссен Винсент оказался на газоне.
90'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Экичи Мехмет пробует нанести удар издали, но Бирничан Эрай держит все под контролем
88'
Хорошую попытку сделал Экичи Мехмет. Удар в створ, но вратарь начеку
Офсайд
88'
Янссен Винсент из команды Фенербахче в офсайде
88'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Касымпаша
87'
Вальбуэна Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
86'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша играет слишком грубо. Экичи Мехмет оказался на газоне.
Фол, нарушение
86'
Павелка Давид из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Соуза Жосеф пострадал.
86'
Так близко к голу! Хассан Махмуд имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Демирель Волкан!
Угловой
85'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша подал угловой слева.
85'
Этунди Франк из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
85'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хассан Махмуд из команды Касымпаша делает навес прямо в штрафную.
85'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
84'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Янссен Винсент мяча так и не получил
83'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Отличные скиллы показывает Топал Мехмет, обводя своих соперников
83'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Садику Лорет из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
81'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Экичи Мехмет
Фол, нарушение
80'
Павелка Давид из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Сольдадо Роберто пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
80'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Удар от ворот произведет Касымпаша
79'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
79'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Жулиано де Паула это был.
79'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
79'
Вальбуэна Матьё коснулся мяча рукой.
79'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Менса Бернард уходит с поля и его заменяет Этунди Франк
78'
Тактическая замена. Депе Илхан уходит с поля и его заменяет Samuel Emem Eduok
Фол, нарушение
78'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Менса Бернард пострадал.
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
77'
Менса Бернард из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Озбайракли Шенер пострадал.
76'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
Желтая карточка
74'
Бирничан Эрай получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
74'
Сари Вейсел получает желтую карточку за неспортивное поведение
74'
Жулиано де Паула сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё изменил счет на табло!
74'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
73'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Соуза Жосеф пострадал.
73'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
73'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
72'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче в офсайде
72'
Янссен Винсент из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
71'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
71'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Омеруо Кеннет из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Жулиано де Паула нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
Вейньо Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Павелка Давид пострадал.
67'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
66'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша играет слишком грубо. Шкртел Мартин оказался на газоне.
66'
Хассан Махмуд из команды Касымпаша делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Озбайракли Шенер забивает!
64'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Как он промахнулся? Хассан Махмуд имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
63'
Янссен Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Менса Бернард из команды Касымпаша подал угловой справа.
63'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Хассан Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Павелка Давид разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Янссен Винсент
62'
Тактическая замена. Потук Алпер уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
62'
Хорошую попытку сделал Жулиано де Паула. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
61'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
61'
Бирничан Эрай вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Сольдадо Роберто. Отличный был шанс, чтобы забить!
61'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный кросс...
Желтая карточка
60'
Потук Алпер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хассан Махмуд
60'
Потук Алпер нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Хассан Махмуд из команды Касымпаша сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Удар от ворот произведет Касымпаша
57'
Потук Алпер не смог попасть в створ ударом издали
57'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
57'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья свистит. Депе Илхан атаковал сзади соперника. Это Потук Алпер заработал своей команде штрафной
54'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Менса Бернард сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Шкртел Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
52'
Павелка Давид из команды Касымпаша делает навес прямо в штрафную.
52'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Менса Бернард из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
51'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Менса Бернард из команды Касымпаша подал угловой слева.
51'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Удар от ворот произведет Фенербахче
50'
Попов Страхил не смог попасть в створ ударом издали
50'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хассан Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
50'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хассан Махмуд делает скидку назад вдоль ворот
49'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
49'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Калдырым Хассан Али наказан за толчок Депе Илхан
49'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Попов Страхил из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хассан Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Шкртел Мартин наказан за толчок Mbaye Diagne
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Удар от ворот произведет Фенербахче
49'
Как он промахнулся? Хассан Махмуд имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Mbaye Diagne из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Шкртел Мартин
Фол, нарушение
46'
Попов Страхил из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Калдырым Хассан Али пострадал.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хассан Махмуд нанес удар чуть мимо. Близко!
34'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Садику Лорет из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Потук Алпер пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Фенербахче
27'
Попов Страхил из команды Касымпаша навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Удар от ворот произведет Фенербахче
25'
Сари Вейсел из команды Касымпаша делает неудачный навес.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хассан Махмуд
24'
Какой промах! Менса Бернард имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
22'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает отличный кросс...
21'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Демирель Волкан пострадал.
3'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
2'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Отличные скиллы показывает Менса Бернард, обводя своих соперников
1'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Касымпаша". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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