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Стадион: Еникент АСАШ
1:4
Конец матча
13' Желтая карточкаАдебайор Эммануэль
17' Желтая карточкаЧагиран Муса
34' Желтая карточкаТекдемир Махмут
38' Желтая карточкаЧюрюксу Нуман
1:0
42' ГолЧюрюксу Нуман
1:1
52' ГолВишча Эдин
1:2
74' ГолАдебайор Эммануэль
75' Желтая карточкаГюрлер Сердар
1:3
88' ГолЕпуряну Александр
1:4
90' ГолМоссоро Марсио
|
17'
34'
38'
42'
1:0
52'
1:1
74'
1:2
75'
88'
1:3
90'
1:4
Состав команд
55
Айхан
Ялчын
15
Пинту
Тьягу
35
Чагиран
Муса
14
Арда
Туран
11
Элия
Эльеро
Османлыспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 55 Айхан Ялчын Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 54 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 19 Чикалеши Сокол Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 79 Караер Аныл Защитник
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 22 Карлос Луис Полузащитник
- 30 Озчал Фуркан Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 26 Ali Eren Iyican
- Главный тренер: Irfan Buz
Истанбул Башакшехир 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 27 Да Кошта Триндаде Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 3 Клиши Гаэль Защитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 14 Арда Туран Полузащитник
- 11 Элия Эльеро Полузащитник
- 10 Адебайор Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Гюнок Мерт Вратарь
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 4 Аттама Джозеф Защитник
- 33 Учар Угур Защитник
- 88 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 29 Фрей Керим Полузащитник
- 17 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 15 Баич Риад Нападающий
- 19 Эрдинг Мевлут Нападающий
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.04.2018 Генчлербирлиги 0:3 Османлыспор С
- 16.04.2018 Османлыспор 3:3 Трабзонспор С
- 08.04.2018 Фенербахче 2:0 Османлыспор С
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 16.03.2018 Карабюкспор 0:4 Османлыспор С
- 10.03.2018 Османлыспор 2:1 Бурсаспор С
- 03.03.2018 Касымпаша 1:1 Османлыспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 27.01.2018 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 17.01.2018 Османлыспор 2:1 Бешикташ К
- 28.12.2017 Бешикташ 4:1 Османлыспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Бешикташ 5:1 Османлыспор С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 03.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Османлыспор С
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 20.04.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Кайсериспор С
- 15.04.2018 Галатасарай 2:0 Истанбул Башакшехир С
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
- 01.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 18.03.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ С
- 09.03.2018 Аланьяспор 4:1 Истанбул Башакшехир С
- 03.03.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 18.02.2018 Трабзонспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 11.02.2018 Истанбул Башакшехир 0:2 Фенербахче С
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 29.01.2018 Истанбул Башакшехир 5:0 Карабюкспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 17.01.2018 Истанбул Башакшехир 2:1 Гиресунспор К
- 12.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 АДО Ден Хааг ТМК
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 27.12.2017 Гиресунспор 3:1 Истанбул Башакшехир К
- 24.12.2017 Касымпаша 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 14.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Кахраманмарашспор К
Последние игры между собой
Османлыспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Истанбул Башакшехир: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Османлыспор
Истанбул Башакшехир
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|56 - 31
|65
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 32
|63
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|66 - 33
|63
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|59 - 25
|62
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|55 - 45
|49
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 45
|47
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 48
|47
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 48
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|47 - 52
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 41
|39
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 41
|36
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|39 - 49
|36
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 54
|35
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|37 - 54
|35
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 36
|32
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|45 - 54
|32
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|31
|3
|3
|25
|20 - 75
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Моссоро Марсио бьет в цель!
88'
Г О О О О Л - Епуряну Александр бьет в цель!
81'
Буюкшехир делает замену. Белёзоглу Эмре уходит с поля, а Инлер Гёкхан выходит на его замену.
78'
Османлыспор делает замену. Регаттен Адриен уходит с поля, а Хурмаджи Озер выходит на его замену.
75'
Гюрлер Сердар получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Адебайор Эммануэль бьет в цель!
72'
Османлыспор делает замену. Чагиран Муса уходит с поля, а Умар Амину выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Вишча Эдин бьет в цель!
46'
Буюкшехир делает замену. Арда Туран уходит с поля, а Моссоро Марсио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Буюкшехир делает замену. Да Кошта Триндаде уходит с поля, а Кавечи Ирфан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Чюрюксу Нуман бьет в цель!
38'
Чюрюксу Нуман получил желтую карточку от судьи
34'
Текдемир Махмут получил желтую карточку от судьи
17'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
13'
Адебайор Эммануэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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