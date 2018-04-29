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Стадион:
Османлыспор
1:4
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
13' Желтая карточка
Адебайор Эммануэль
17' Желтая карточка
Чагиран Муса
34' Желтая карточка
Текдемир Махмут
38' Желтая карточка
Чюрюксу Нуман
1:0
42' Гол
Чюрюксу Нуман
1:1
52' Гол
Вишча Эдин
1:2
74' Гол
Адебайор Эммануэль
75' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
1:3
88' Гол
Епуряну Александр
1:4
90' Гол
Моссоро Марсио
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Моссоро Марсио бьет в цель!
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Епуряну Александр бьет в цель!
81'
Буюкшехир делает замену. Белёзоглу Эмре уходит с поля, а Инлер Гёкхан выходит на его замену.
78'
Османлыспор делает замену. Регаттен Адриен уходит с поля, а Хурмаджи Озер выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Гюрлер Сердар получил желтую карточку от судьи

Описание гола
74'
Г О О О О Л - Адебайор Эммануэль бьет в цель!
72'
Османлыспор делает замену. Чагиран Муса уходит с поля, а Умар Амину выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Вишча Эдин бьет в цель!
46'
Буюкшехир делает замену. Арда Туран уходит с поля, а Моссоро Марсио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Буюкшехир делает замену. Да Кошта Триндаде уходит с поля, а Кавечи Ирфан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Чюрюксу Нуман бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Чюрюксу Нуман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Текдемир Махмут получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Адебайор Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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